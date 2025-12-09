«Россия 25» объявила состав, Малкин — в списке травмированных. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 9 декабря 2025 года.

ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

В итоговую заявку вошел 31 хоккеист – четыре вратаря, 10 защитников и 17 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Максим Моторыгин* («Динамо» Москва), Александр Самойлов* («Северсталь»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Тимур Ахияров* («Сибирь»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба – «Автомобилист»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»).

Нападающие: Андрей Белозеров* («Нефтехимик»), Даниил Гутик* («Адмирал»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Виноградов*, Сергей Гончарук (оба – «Торпедо»), Руслам Абросимов, Данил Аймурзин (оба – «Северсталь»), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба – «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба – «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба – «Металлург»), Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА).

* – игроки, которых не было в предварительном составе.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» выглядит следующим образом:

главный тренер команды — Роман Ротенберг;

тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;

тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царёв;

тренеры по физической подготовке — Александр Трошин, Матвей Кондратьев;

скаут – Антон Бут.

«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин получил повреждение верхней части тела в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 встречах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив восемь голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 1239 матчей, в которых он забил 522 гола и сделал 853 результативные передачи при коэффициенте полезности «+33».

КХЛ объявила полные составы команд на Матч звёзд — 2026 в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге.

KHL Ural Stars

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

Защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»).

Нападающие: Джош Ливо, Михаил Григоренко (оба – «Трактор»), Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – «Автомобилист»).

KHL RUS Stars

Вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»).

Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Мск), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»), Даниил Сероух (ХК «Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars

Вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА).

Защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»).

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо» Мн).

По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч звёзд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звёзд.

KHL World Stars

Вратари: Зак Фукале («Динамо» Мн), Адам Шил («Барыс»).

Защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские Драконы»).

Нападающие: Сэм Энас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Мн), Макс Комтуа («Динамо» Мск), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).

Неделя звёзд хоккея стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся первая часть мастер-шоу и две полуфинальные встречи, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.

Итоги совещания руководителей клубов КХЛ. Что сказал Морозов?

В Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ. Сразу по его окончании на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о положении дел по наиболее актуальным темам. Полная пресс-конференция главы КХЛ представлена в материале «Чемпионата».