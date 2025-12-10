Исторический перформанс Кучерова! Никита обогнал русскую легенду по очкам в НХЛ

Последние игры для «Тампы» складывались плохо – команда уступила в четырёх матчах кряду, а в двух последних даже не смогла забить. Немного затих на этом фоне и бомбардир «молний» Никита Кучеров, который сначала пропустил встречу с «Айлендерс», а затем по нулям откатался в Торонто.

Сегодня гостей прорвало, да так, что уже в первом периоде с исходом было всё ясно. Счёт открыл Брейден Пойнт, который забрасывал последний раз аж больше месяца назад – 21-й номер не почувствовал сопротивления Джейдена Страбла, убрал его с пути, а потом послал шайбу в дальний верхний угол.

Второй гол возник стихийно, и руку к нему приложил Ноа Добсон, который не смог принять простую передачу на синей линии в момент, когда Понтус Хольмберг выбежал со скамейки штрафников – швед спонтанно возникшей возможностью воспользовался очень спокойно.

А окончательный счёт в первом отрезке установил Никита Кучеров, который после затяжной позиционной атаки открылся под передачу и броском в касание завершил старания партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль» поменял в перерыве вратаря, но тот и трёх минут не провёл без пропущенных шайб – Кучеров сделал передачу на дальнюю штангу а Шарль-Эдуар Д’Астус стал наконечником атаки «молний». Эта передача позволила Кучерову набрать 1030-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ – по результативности среди россиян Никита вышел на чистое пятое место, опередив Алексея Ковалёва, у которого было 1029 очков.

Иван Демидов помог хозяевам отыграть одну шайбу, начав контратаку «Хабс» в большинстве, но Даррен Рэддиш сделал дубль в третьем периоде и установил окончательный счёт.

Матч закончился со счётом 6:1 в пользу «Тампы» – исторический перформанс Кучерова помог «Лайтнинг» прервать серию поражений. А сам Никита в скором времени может выйти на четвёртое место – до Могильного осталось всего два очка.