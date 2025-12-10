Скидки
Монреаль – Тампа-Бэй – 1:6 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона, Кучеров обогнал Ковалёва по очкам в НХЛ

Исторический перформанс Кучерова! Никита обогнал русскую легенду по очкам в НХЛ
Максим Макаров
Никита Кучеров
Форвард «Тампы» вышел на пятое место по результативности среди россиян.

Последние игры для «Тампы» складывались плохо – команда уступила в четырёх матчах кряду, а в двух последних даже не смогла забить. Немного затих на этом фоне и бомбардир «молний» Никита Кучеров, который сначала пропустил встречу с «Айлендерс», а затем по нулям откатался в Торонто.

Сегодня гостей прорвало, да так, что уже в первом периоде с исходом было всё ясно. Счёт открыл Брейден Пойнт, который забрасывал последний раз аж больше месяца назад – 21-й номер не почувствовал сопротивления Джейдена Страбла, убрал его с пути, а потом послал шайбу в дальний верхний угол.

Второй гол возник стихийно, и руку к нему приложил Ноа Добсон, который не смог принять простую передачу на синей линии в момент, когда Понтус Хольмберг выбежал со скамейки штрафников – швед спонтанно возникшей возможностью воспользовался очень спокойно.

А окончательный счёт в первом отрезке установил Никита Кучеров, который после затяжной позиционной атаки открылся под передачу и броском в касание завершил старания партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Монреаль» поменял в перерыве вратаря, но тот и трёх минут не провёл без пропущенных шайб – Кучеров сделал передачу на дальнюю штангу а Шарль-Эдуар Д’Астус стал наконечником атаки «молний». Эта передача позволила Кучерову набрать 1030-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ – по результативности среди россиян Никита вышел на чистое пятое место, опередив Алексея Ковалёва, у которого было 1029 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Иван Демидов помог хозяевам отыграть одну шайбу, начав контратаку «Хабс» в большинстве, но Даррен Рэддиш сделал дубль в третьем периоде и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Матч закончился со счётом 6:1 в пользу «Тампы» – исторический перформанс Кучерова помог «Лайтнинг» прервать серию поражений. А сам Никита в скором времени может выйти на четвёртое место – до Могильного осталось всего два очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 02:27     0:2 Хольмберг – 06:03     0:3 Кучеров (Крозье) – 17:12     0:4 Д'Астус (Кучеров) – 22:43     1:4 Капанен (Судзуки, Демидов) – 39:06 (pp)     1:5 Рэддиш (Чирелли) – 41:22     1:6 Рэддиш (Пойнт) – 48:41 (pp)    
