Автогол за 0,1 секунды до сирены! Невероятная развязка матча НХЛ

Концовка игры с «Анахаймом» складывалась для «Питтсбурга» лучше некуда, как и весь матч. «Пингвинз» практически все 60 минут доминировали на площадке, владели шайбой, нанесли почти 50 бросков по воротам, но Вилле Хуссо творил настоящие чудеса, и только благодаря ему «Дакс» держались в игре.

«Питтсбург» повёл в счёте в концовке встречи, а за 18 секунд до конца получил ещё одно большинство. Что могло пойти не так? «Пингвинам» надо было просто подержать шайбу в чужой зоне до финальной сирены, казалось бы, что может быть проще? И Сидни Кросби даже выиграл вбрасывание, однако «Анахайм» смог перехватить шайбу, сменить вратаря на шестого полевого и броситься в атаку.

Нападающий Беккетт Сеннеке продрался сквозь двух защитников и уже с нулевого угла послал шайбу в сторону ворот. И дальше случилось совершенно необъяснимое – Эрик Карлссон лежал в синей краске, шайба отскочила от его перчатки и скользнула в ворота. «Питтсбург» до победы не дотерпел всего 0,1 секунды, устроив невероятную развязку с автоголом.

«Я не следил за временем, увидел только, что шайба зашла. А потом такой – что, 0,1 секунды до конца? Идеально!» — сказал Сеннеке – лучший бомбардир лиги в этом сезоне среди новичков и первый дебютант в истории НХЛ, который забил на последней секунде матча в меньшинстве.

«Она попала мне в руку и зашла в ворота, тут вопросов нет. А как так вышло, даже не знаю. Конечно, такого нельзя было допускать, оставалось 17 секунд, мы вели в счёте и получили большинство, выиграли вбрасывание, однако они всё равно забили… Очень расстроен, игра была у нас в кармане, мы вели за 17 секунд до конца, такие матчи выигрываются в 99% случаев», — не мог найти объяснений случившемуся Карлссон.

«Ну когда такое ещё увидишь? Надо пересмотреть момент, но я даже не знаю. Им повезло с отскоком за 0,1 секунды, это безумие. Мы много хорошего сегодня сделали, просто не повезло», — сокрушался Сидни Кросби.

В овертайме «Питтсбург» попытался наверстать упущенное, но не смог, а в серии буллитов сильнее оказался «Анахайм», единственную шайбу забросил Лео Карлссон.

«Видал я разные сумасшедшие концовки. Помню похожие голы в овертаймах в плей-офф, однако не настолько драматичные, чтобы на последней секунде. Ну, нам повезло, что в итоге взяли два очка», — отметил главный тренер «Дакс» Джоэль Кенневилль.