Трагикомедия «Трактора», 100-миллионный Ремпал в бедной Уфе. Чем удивили клубы КХЛ? Восток

Пауза на Кубок Первого канала делит регулярку КХЛ практически пополам. Все команды сыграли 30+ матчей, так что самое время подвести некие промежуточные итоги. Продолжаем с клубами Восточной конференции.

«Сибирь»

В стартовых семи матчах сезона у «Сибири» было четыре победы, но затем всё стремительно развалилось. Первая же серия неудач стоила рабочего места Вадиму Епанчинцеву, ему на смену пришёл Вячеслав Буцаев, и оказалось, что этот тренер максимально устарел для современной КХЛ – всё стало только хуже. Жуткая череда поражений, разрушившаяся атмосфера в раздевалке и коллективе, деградация хоккеистов, которых брали на роль лидеров – всё пошло прахом, и «Сибирь» осела на последнем месте в конференции. После увольнения Буцаева и повышения в статусе Ярослава Люзенкова стало, конечно, получше, однако «Сибирь» так много потеряла осенью, что сейчас плей-офф для неё выглядит несбыточной мечтой. Да, до восьмого места всего пять очков, но нет гарантий, что новосибирцы будут побеждать сериями, а конкуренты – давать им шансы.

Чем удивили?

Последними трансферами. В «Сибири» вновь бросились к ногам Тейлора Бека, вернув в команду строптивого канадца. Однако Бек уже немолод, у него нет прежних партнёров, и есть ощущение, что в Новосибирске могут разочароваться в том, кого на днях встречали в аэропорту как спасителя. А вот обмен Владимира Ткачёва удивил со знаком плюс. Потеря капитана выглядела как капитуляция, но пришедшие вместо него Антон Косолапов и Михаил Абрамов выдали в «Сибири» такой старт, что о Ткачёве быстро забыли.

Антон Косолапов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Адмирал»

С самого старта сезона «Адмирал» был вроде бы всё той же кусачей командой, с которой все считались, но в то же время что-то в «моряках» изменилось. Они по-прежнему цеплялись за очки почти в каждом матче, но слишком часто проигрывали, шли внизу таблицы Востока, а по Леониду Тамбиеву было видно, что он как будто бы подустал выжимать воду из камня. При этом ещё летом главный тренер сетовал на то, что потери «Адмиралу» восполнить не удалось, называя фамилии Мишурова, Сошникова и Родевальда. Никита по ходу сезона вернулся во Владивосток, но было уже поздно, да и прошлогодний вайб потерян.

Чем удивили?

Вероятно, Тамбиев и сам уже понимал, что исчерпал себя в «Адмирале», однако удивило то, с каким цинизмом в клубе избавились от лучшего тренера в истории клуба. Формулировка «отстранён от работы» ужасна по отношению к Тамбиеву, за прошлые годы превратившему «Адмирал» в клуб, с которым в КХЛ стал считаться каждый, а выход во второй раунд в плей-офф-2023 вообще может на долгие годы остаться самой яркой страницей в истории команды. Можно уж было всё обставить как-то более красиво и уважительно, по крайней мере в публичном пространстве. Ну а будущее «Адмирала» теперь в тумане, хотя и не факт, что будет хуже – клубу в любом случае нужна была перезагрузка, и тот же Тамбиев это понимал.

«Барыс»

Полсезона «Барыс» держит кубковую восьмёрку в зоне видимости, периодически астанчане выдают короткие яркие отрезки, побеждая топ-клубы, но они неизменно сменяются периодами невнятной, слабой игры. Нет стабильности, хотя у команды вполне квалифицированный, пусть и неглубокий состав, есть сильные иностранцы, на которых можно ехать по регулярке более уверенно. Впрочем, выжимать максимум из таких команд – это кредо Леонида Тамбиева, а не Михаила Кравца. Нынешний наставник «Барыса» хорош в ситуации, когда мощному составу нужно просто не мешать играть, казахстанцам же для успеха необходим всё-таки более глубокий тренерский подход. Впрочем, если легионеры «Барыса» поднажмут во второй половине сезона, а конкуренты помогут своевременными поражениями, то у астанчан есть все шансы зайти в плей-офф.

Чем удивили?

Странным отношением к ветерану клуба Роману Старченко. В ноябре с ним перезаключили контракт на двусторонний, отправив в «Номад» из чемпионата Казахстана, при этом в конце месяца он вернулся в состав «Барыса» на одну игру. К чему эти все движения?

«Салават Юлаев»

Уфимцы потеряли в качестве и глубине состава из-за финансовых проблем, но клуб не превратился в канонического бедняка КХЛ, а-ля новокузнецкий «Металлург» образца своих последних сезонов в лиге, а затем ещё и смог укрепиться по ходу чемпионата. В начале регулярки «Салавату» частенько не везло при неплохой игре, однако дальше пошли удачные отрезки, и сейчас уфимцы выглядят предпочтительнее конкурентов в борьбе за место в плей-офф и вполне могут рассчитывать на подъём в топ-6.

Александр Жаровский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Виктор Козлов, уже давно зарекомендовавший себя отличным тренером в плане развития хоккеистов и раскрытия их сильных сторон, проделывает отличную работу. Ну а главный бриллиант в его коллекции – Александр Жаровский. Суперталант, который находится в наилучшем месте, чтобы заявлять о себе в КХЛ в 18 лет.

Чем удивили?

Возвращением в Уфу Шелдона Ремпала с зарплатой в 100 млн до конца сезона. Теперь Ремпал – самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ, и он играет в клубе, который летом чуть не обанкротился, а потом не очень красиво расстался со всеми прежними лидерами из-за того, что им нечем было платить. Что-то здесь не так.

«Амур»

Хабаровск идёт на седьмом месте на Востоке в середине регулярки, и это большой промежуточный успех для «тигров». Пока «Амуру» удаётся избежать длительных спадов, и это главный секрет успеха. При этом после исчезновения Александра Гальченюка и замены его на Александра Андриевского игра команды не сильно изменилась, однако хабаровчане как будто раскрепостились, а у «Амура» вообще-то есть все слагаемые для того, чтобы идти в зоне плей-офф, периодически покусывая топ-клубы. Сильный вратарь, готовый играть много, качественные легионеры (правда, им не хватает стабильности), но и русский костяк вполне себе крепкий и небесталанный.

Чем удивили?

Безусловно, обстоятельствами расставания с Гальченюком-старшим. Сначала объявили, что у того острая инфекция и он из-за неё отстранён от работы, затем целый месяц отказывались объяснять, где тренер и что с ним происходит, а потом просто объявили о его увольнении. В конце октября у «Амура» был провальный выезд, после которого Гальченюк и «заболел». Ну так объявили бы сразу об увольнении и замене тренера Андриевским, зачем было ломать комедию?

«Трактор»

Выступление челябинского клуба в нынешнем сезоне – одна большая трагикомедия, пока далёкая от завершения. Летом генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков завалил селекцию, а главный тренер Бенуа Гру почему-то принял решение вернуться в Челябинск на второй год работы, хотя ему всё надоело ещё в конце прошлого сезона, да к тому же прихватил с собой друга – смешного «тренера по защитникам» Марио Рише. Вот две причины бед «Трактора»: Гру без должной мотивации рулил ослабленной после летних потерь командой, челябинцы валились, вратари и оборона веселили людей, и всё это привело к тому, что Гру попросту решил сбежать.

Но лучше уж так, чем мучиться. «Трактор», конечно, в неказистом положении сейчас, зато есть возможность перезагрузиться прямо по ходу сезона. Это реально, доказано год назад «Авангардом». Правда, в Омске тогда сменилось ещё и руководство, включая высшие посты. Однако в любом случае Челябинску нужно за время паузы определиться с главным тренером, попытаться найти приличного вратаря (это очень сложно), а в остальном-то состав у «Трактора», можно сказать, шикарный. Просто нужен человек, который сможет прийти и начать всё с нуля.

Чем удивили?

В кризисной ситуации в «Тракторе» смогли пригласить в клуб двух сильных российских специалистов – Евгения Корешкова и Сергея Зубова. Опытные люди, уже работавшие вместе, точно пригодятся челябинцам, кто бы ни возглавил команду в ближайшие дни.

«Нефтехимик»

Летом казалось, что «Нефтехимик» ждёт провал, но Игорь Гришин проделывает в Нижнекамске фантастическую работу. Никто в лиге так не умеет убеждать весьма средних хоккеистов, что они могут на равных соперничать с лучшими командами КХЛ; никто из тренеров не умеет так заставлять подопечных не обращать внимание на текущий счёт матча. «Нефтехимик» с Белозёровым, Митякиным, Юртайкиным, Точилкиным одерживает яркие победы в играх с топ-клубами и уверенно идёт в кубковой восьмёрке. Без плохих матчей, конечно, не обходится, однако факт в том, что сейчас никто не может гарантированно рассчитывать на очки перед встречей с «Нефтехимиком».

Чем удивили?

Удивили и удивляют матчами с мощными сюжетами. Ещё в сентябре сотворили камбэк с 0:3 во встрече с минским «Динамо», затем была чудо-игра в Магнитогорске с тремя забитыми голами в меньшинстве, ну а недавний матч с «Авангардом», где были камбэк с 2:5 и невероятная победная шайба на последней секунде основного времени, вообще вошёл в историю лиги. Такие команды, как нынешний «Нефтехимик», — лучшая реклама КХЛ.

Игроки «Нефтехимика» Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

«Автомобилист»

Уральцы провели первую половину регулярки без потрясений: ни каких-то грандиозных прорывов, ни провалов. Команда Николая Заварухина играет ровно, берёт свои очки, но ничего сверхъестественного. В принципе, «Автомобилисту» в регулярке доказывать ничего не нужно, спрос с команды и лично с Заварухина должен быть в плей-офф, где уральцам давно пора показать что-то серьёзное.

Чем удивили?

Лучший хоккей в нынешнем сезоне «Автомобилист» показывал, когда в команде была эпидемия травм среди лидеров. Уральцы отдавали инициативу соперникам и выжигали всё в своей зоне – кажется, это ролевая модель успеха для Заварухина. Проблема в том, что в плей-офф у «Автомобилиста» вряд ли снова будут настолько серьёзные кадровые проблемы, а принудительно усадить в запас Мэйсека и Да Косту, сделав ставку на, условно, Кизимова и Романцева, у главного тренера уральцев вряд ли хватит духа.

«Авангард»

К «Авангарду» долгое время были претензии из-за прямолинейного хоккея, но они сразу казались придирками, ведь омский клуб как занял в начале регулярки место в топ-3 Востока, так его и держит. Нападали на Ги Буше и за игру в 11 форвардов, и за неиспользование резервов системы, однако канадский тренер миллион раз объяснял, что он приехал выигрывать Кубок, а не развивать игроков, и в рамках этой миссии ему важнее наиграть основной состав, в том числе и в условиях нехватки кадров. В конце октября — начале ноября «Авангард» пережил лёгкий кризис, главной причиной которого была вдруг просевшая реализация моментов, но после восстановления всех травмированных и адаптации Майкла Маклауда «ястребы» набрали кондиции, близкие к оптимальным. Некоторые вопросы по игре, конечно, ещё остаются, однако в целом Омск ровно идёт по дистанции регулярки и планомерно готовится к плей-офф.

Чем удивили?

Форварда Анселя Галимова «Авангард» подписал в сентябре, когда надолго выбыл из-за травмы Наиль Якупов, а когда у омичей восстановился полный ростер к концу ноября, то с Галимовым расторгли контракт. И вроде бы с нападающим изначально так и договаривались. Удивительно всё-таки, насколько Буше не хочет прибегать к помощи внутренних резервов, раз даже для временной замены пришлось проворачивать трансфер.

«Ак Барс»

Казанцы в нынешней регулярке катаются на американских горках, а статус Анвара Гатиятулина стремительно меняется от главного кандидата на увольнение в лиге до тренера, которому вообще ничего не угрожает. Прямо сейчас Гатиятулин ближе ко второму, и ему действительно удалось поправить дела «Ак Барса», которые пошли было худо в сентябре. Но затем казанцы выдали мощную серию побед и благодаря ей держатся наверху. Помогло и укрепление тренерского штаба Константином Шафрановым, при котором значительно улучшилось большинство. В целом «Ак Барс» за счёт сыгранного костяка играет надёжно и стабильно, берёт свои очки, однако казанцы пока не убеждают в том, что в плей-офф смогут сделать хотя бы шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном.

Чем удивили?

Сделкой по Александру Хмелевски. Форвард не особо был нужен казанцам в функциональном плане – только в репутационном. На ряд упущенных в межсезонье крупных рыб руководству «Ак Барса» хотелось дать какой-то ответ. Так и увели Хмелевски у «Авангарда» из-под носа, воспользовавшись непорядочностью уфимского руководства. Самое же интересное, что Хмелевски теперь регулярно забивает «Салавату» и бурно празднует голы в ворота бывшей команды. Обиделся на что-то?

«Металлург»

«Металлург» идёт не так мощно, как «Локомотив» в прошлом сезоне, но всё равно выделяется на фоне остальных команд лиги. Тут и многочисленные победы, и атакующий комбинационный красивый хоккей, и сумасшедшая результативность, и очевидный прогресс молодёжи, в том числе воспитанников «Металлурга». К Андрею Разину вообще не придраться, как тренер он работает продуктивно сразу по нескольким направлениям.

«Металлург» Магнитогорск Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Хотя совсем без проблем у магнитогорцев не обходится: оборона команды порой превращается в проходной двор, а во вратарской линейке неразбериха. Смолин понемногу «съедает» Набокова, но при этом полностью довериться Александру в плей-офф всё-таки вряд ли рискнут.

Чем удивили?

Подписанием Евгения Кузнецова. Некогда звёздный форвард в силу разных причин уже ничем не может помочь серьёзной команде КХЛ, он давно растерял мотивацию и находится в плохой физической форме, однако при всём этом Кузнецов оказался в «Металлурге». Зачем? Для чего? Видимо, чтобы Разину не было скучно. Но главный тренер предпочитает держать Евгения в запасе, потому что на льду в быстром хоккее магнитогорцев от него мало толку, а на одних руках и голове в современной КХЛ уже не выехать.