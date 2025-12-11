«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным

Совсем скоро «Россия 25» стартует на Кубке Первого канала, который в этом году пройдёт в Новосибирске. Капитан команды Александр Елесин дал интервью «Чемпионату», где рассказал о предстоящем турнире, положении «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ, системе Боба Хартли, Александре Радулове и Егоре Сурине.

«Здесь достаточно ребят, которые могут взять на себя роль лидера на льду и в раздевалке»

— Александр, правильно понимаю, что вы приехали в Новосибирск раньше – из Владивостока, где «Локомотив» играл последний матч?

— Да.

— Как погода вас встретила?

— Всё хорошо, морозно. У нас в Ярославле нет снега, соскучились уже по нему.

— Вы будете капитаном «России 25» на этом турнире. Расскажите поподробнее, что это значит для вас?

— Это очень большая ответственность.

— Какова роль капитана в таком краткосрочном турнире?

— В первую очередь помогать команде своей игрой. Здесь достаточно ребят, которые могут взять на себя роль лидера на льду и в раздевалке.

— Есть ли реваншистские настроения относительно белорусов, которым команда весной проиграла серию?

— Задачи всегда максимальные, поэтому будем готовиться.

— Как воспринимать игры на таком турнире: как шоу для болельщиков или как часть развития хоккея?

— В любом случае это хорошая возможность поиграть за сборную. Никакого шоу, главное – результат.

— Игры проводятся в последние годы в разных городах, но до Ярославля не доехали пока. Не обидно?

— Думаю, сейчас для Новосибирска это большой праздник, придёт много болельщиков, организация на уровне, в городе развит хоккей.

«Чемпионство — хороший ориентир, который указывает, что делать»

— Как оцените пройденный отрезок в сезоне для «Локомотива»? С одной стороны, сейчас команда на втором месте, с другой – в ноябре была серия поражений.

— Думаю, не надо зацикливаться на месте в таблице. Главное, чтобы было должное качество игры. Если оно позволяет тебе опереться, то нужно брать очки. Если все придерживаются системы, то место в турнирной таблице будет выше.

— Есть ли разница в подходе у Никитина и Хартли в регулярном чемпионате? Про второго говорили во времена работы в «Авангарде», что для него этот этап – подготовка к плей-офф.

— В любом случае результат есть результат. Нужно делать работу в каждом матче. Но это вообще два разных тренера. Схожие вещи есть, однако системы отличаются.

— В последнем интервью вы сказали, что «Локомотиву» удалось избежать чемпионского похмелья. Как удалось это сделать?

— Самое главное, чтобы мы понимали, что прошлый год закончен. Хотя это всегда будет в наших сердцах и памяти. Это хороший ориентир, который указывает, что делать.

Александр Елесин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Как вам конкуренция в этом сезоне на Западе? В верхней половине таблицы «Северсталь», «Торпедо», минское «Динамо», два армейских клуба ниже.

— Сейчас много хороших команд, лига развивается, каждый может обыграть каждого.

— Вы недавно сказали, что игры с ЦСКА в этом сезоне принципиальные. А можно ли сказать это не в разрезе ухода тренерского штаба, а в плане встреч в плей-офф в предыдущие годы?

— Да нет, у нас очень много соперников, игры с которыми как дерби. ЦСКА в их числе, но не самый принципиальный.

— Когда у российского хоккеиста спрашивают, в чём отличие отечественного специалиста от иностранного, часто говорят о деталях. Что под этим подразумевается?

— Есть и российские специалисты, которые подмечают детали. Не хуже иностранных, поэтому всё зависит от конкретных людей. Детали – это мелочи в игре, из которых складывается результат. Есть люди, которые могут донести самое главное, к ним прислушиваются.

— Вы говорили, что североамериканские тренеры меньше контролируют игроков вне льда. Как к этому относитесь: это плюс или минус?

— Я спокойно к этому отношусь, считаю, что лига стала более профессиональной: меньше сборов, позже собираемся. Сейчас всё даётся на откуп хоккеистам, и этим доверием нужно правильно распоряжаться.

— Как в ситуации, когда команда только-только стала чемпионом, её костяк почти полностью сохранился, впитывать идеи другого тренера? Не случается ли диссонанса, ведь только что выиграли, показывая другой хоккей?

— У нас другого нет, ты должен внимать, проникнуться требованиями нового тренера. Для того чтобы достичь цели, надо слушать и понимать тренера.

«Сурин под крылом Сани Радулова, он может помочь, объяснить, что нужно делать и почему»

— Игра «Локомотива» в атаке видоизменилась, но не кажется ли вам, что из-за этого стала хромать игра в обороне?

— Так или иначе, мы принимаем решения на льду. Никто не мешает нам лучше играть и в атаке, и в обороне. Конечно, должен быть баланс.

— Относительно «Флориды», которая сыграла в трёх подряд финалах и выиграла два кубка, говорят, что она «поднаелась». В «Локомотиве» такой проблемы нет?

— Нет, конечно. У нас никто не «наелся». Всё нормально, работаем. «Флориду» просто травмы лидеров ещё подкосили.

— Вы говорили, что рассматриваете возможность стать тренером после завершения игровой карьеры. Алексей Кудашов как-то рассказывал, что, ещё будучи игроком, мог что-то конспектировать. Вы таким не занимаетесь?

— Сейчас меньше всего думаю об этом. Хочется играть в хоккей как можно дольше.

— Есть для вас образец тренера?

— Нет. Мне со многими удалось поработать, но просто копировать – это не то, чего бы я хотел придерживаться. Нужно понимать, что ты даёшь, почему, зачем. Знать природу тех вещей, которые хочешь донести.

Александр Елесин, Александр Радулов и Алексей Береглазов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— По поводу Радулова всегда говорят, что это сгусток энергии. Вы, поиграв с ним, можете сделать вывод: таким нужно родиться или можно стать?

— Думаю, в нём это присутствовало с малых лет, он всегда был неуступчивым. Поэтому он и построил карьеру, добившись такого результата.

— Как меняется Егор Сурин, видите ли вы, что он начинает взрослеть, может быть, как-то по-другому смотреть на вещи?

— Я думаю, да. У него есть талант, он важная часть коллектива. Он под крылом Сани Радулова, тот может помочь, объяснить, что нужно делать и почему.

— Следите за Бутом и Симашевым в НХЛ?

— Да. В большей степени общаемся с Димой. Думаю, всё у них получится.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его телеграм-канале «Пиетет Макарова».