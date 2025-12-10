ФХР не оспаривает бан России на ОИ, канадский тренер удивил «Трактор». Хоккейные итоги дня

Fan ID пока не планируют вводить в КХЛ, Овечкин стал самым популярным хоккеистом 2025 года.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 10 декабря 2025 года.

Министр спорта РФ рассказал, почему ФХР пока не будет оспаривать недопуск хоккеистов на ОИ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Федерация хоккея России и ОКР пока не планирует оспаривать в суде недопуск российских хоккеистов к международным соревнованиям. Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея не выступят на Олимпийских играх в Италии.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы. Павел Буре выступал на конгрессе ИИХФ как посланник по международным делам от Федерации хоккея России. Всё им рассказал, объяснил… Но, кроме политики, мы видим там и конфликт интересов. Нынешний президент мировой федерации хоккея — француз. А кто получил наше место на чемпионате? Сборная Франции. Весь комплекс факторов говорит о том, что в хоккее пока тяжело», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Место сборной России на мужских соревнованиях по хоккею займёт сборная Франции.

Министр спорта РФ высказался о возможности введения паспорта болельщика в КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что систему карты болельщика пока не планируют вводить в КХЛ.

— Вы недавно говорили о том, что может быть расширено использование системы паспорта болельщика. Следующий – хоккей?

— Необязательно. У нас ещё в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента — быстрое расследование, наказание провинившимся и предотвращение в будущем, — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Бывший тренер «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин может ещё поиграть в НХЛ

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что российский нападающий Александр Овечкин вполне может продлить контракт со столичным клубом и как минимум ещё один сезон провести в НХЛ. Текущий контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/2026.

«Судя по тому, как он играет, и, тьфу-тьфу, если он не получит травму, если он забьёт 35-40 голов, люди будут спрашивать его, хочет ли он играть в следующем году, чтобы получить возможность забить 1000 голов. Я думаю, что эти вопросы будут задаваться очень часто во второй половине сезона.

В этом году он уже забил несколько голов, будь то его 900-й или какой-либо другой, и по его улыбке было видно, что он действительно счастлив и находится в очень хорошей форме. Я думаю, все знали, когда ему было 20 лет, что он любит играть в хоккей, и теперь становится ясно, что он по-прежнему любит играть в хоккей», — цитирует Будро RMNB.

Гендиректор «Сибири»: до конца сезона мы пойдём текущим тренерским штабом, без изменений

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Ярослав Люзенков останется до конца текущего сезона КХЛ.

— Разговаривали уже в клубе насчёт будущего Ярослава Люзенкова? Собираетесь ли вы в ближайшее время убрать приставку «исполняющий обязанности» у его должности?

— На сегодняшний день эта приставка у него сохраняется. Но до конца сезона мы пойдём текущим тренерским штабом, без изменений и усилений. Так что судьба Ярослава Игоревича будет решаться на заседании попечительского совета клуба, которое пройдёт по окончании чемпионата, – заявил Крутохвостов.

«Сибирь» с 26 очками после 34 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference

Медиапортал Hockey Reference проанализировал страницы хоккеистов НХЛ на официальном сайте лиги по количеству посещений болельщиками и объявил, что самым популярным игроком в 2025 году стал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Россиянин занял первое место практически в каждом штате США и в большинстве провинций Канады.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря.

«Мы были не готовы к такому». Генеральный директор «Трактора» — об уходе Бенуа Гру

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал решение Бенуа Гру покинуть пост главного тренера челябинского клуба.

— Как отреагировали на уход из клуба двух тренеров — Гру и Рише?

— Уход Бена Гру для нас был неожиданным. Он объявил, что у него нет ресурсов, чтобы занимать эту должность, мы расторгли контракт по инициативе тренера, и он улетел. Мы были не готовы к такому. После этого приняли промежуточное решение с Рафаэлем Рише. А сейчас занимаемся подбором главного тренера, смотрим разные варианты.

— Когда вы почувствовали, что Гру дрогнул психологически?

— Для нас это было неожиданно. Он просто сказал, что ему не хватает ресурсов. Сейчас рассматриваем разные варианты усиления тренерского штаба.

— Получается, что он вас подвёл.

— Пока не будем давать оценку принятому решению. Сейчас это бесполезно делать. Мы смотрим вперёд. А позиция Гру была однозначной.

— Может, он как‑то её объяснил?

— Сказал только: «У меня нет внутренних ресурсов занимать пост главного тренера «Трактора», — сказал Савин.

Ротенберг — о поражениях от Беларуси весной: товарищеские матчи — хороший спарринг

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о противостоянии со сборной Беларуси. В майском турне «России 25» белорусская сборная одержала три победы в четырёх матчах с российской командой.

— У сборной России особый настрой, потому что в мае белорусам проиграли?

— Вы забыли матчи, давайте вспомним. Мы – обладатели Кубка Первого канала, приехали побеждать. Товарищеские матчи – хороший спарринг. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

«Спартак» не запрещал Ружичке и Ярошу ехать на Олимпиаду в составе сборной Словакии

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», «Спартак» не запрещал своим словацким хоккеистам Адаму Ружичке и Кристиану Ярошу ехать на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Московский клуб не отпустил своих игроков на декабрьский турнир – аналог Евротура. Тем не менее решение об Олимпиаде будет приниматься самими хоккеистами и тренерским штабом сборной Словакии ближе к турниру. На данный момент национальная команда не высылала приглашения спортсменам, поскольку до старта ОИ-2026 остаётся много времени.