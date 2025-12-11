«Великое ограбление!» Бобровский сделал заявку на сейв года в НХЛ

Сергей Бобровский в очередной раз напомнил всем, почему он считается одним из лучших вратарей мира. В матче с «Ютой» он создал настоящий шедевр вратарского мастерства – Клейтон Келлер не мог поверить, что не забил. Судья в растерянности замешкался и подъехал поближе к воротам, чтобы убедиться, что шайбы там нет, и только тогда дал свисток и развёл руки.

«Флорида» провела не лучший матч в плане обороны – дважды упускала выходы Дилана Гюнтера один на один, и оба раза он их реализовывал. Сначала открыл счёт в середине первого периода, затем начал камбэк «Юты» во втором, когда «Пантерз» вели 3:1.

Бобровский в итоге пропустил три шайбы – в два раза меньше, чем в предыдущем матче, хотя всё равно многовато. Но элитных вратарей отличает от других то, что они продолжают тащить, несмотря на пропущенные шайбы.

Практически неберущийся бросок Келлера (родившийся из ещё одной контратаки) он потащил в середине второго периода. Успел переместиться и выкинуть ловушку, краем которой зацепил шайбу. Этот сейв вызвал волну восхищения по всей Америке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Претендент на сейв года? Великое ограбление в исполнении Бобровского!» — с такой подписью вышло видео на официальном аккаунте НХЛ в X.

«Господи боже, Бобровский», — не могли найти слов в Sportsnet.

«Сколько же пространства ему пришлось перекрыть ловушкой. В 9 из 10 случаев Келлер бы забил, но сегодня Бобровский его «ограбил». Это точно попадёт в подборку видеонарезок», — написал журналист Коул Бэгли.

И так далее и тому подобное.

«Юта» вскоре всё-таки сравняла счёт, но в третьем периоде «Флорида» смогла взять себя в руки, больше не пропустила, полностью перехватила инициативу и на последней минуте игры смогла склонить чашу весов в свою пользу благодаря голу Антона Лунделля с пятачка.

Для «Флориды» эта победа стала третьей подряд – действующие чемпионы, ещё неделю назад обитавшие на дне Восточной конференции, приходят в себя и уже подобрались совсем близко к зоне плей-офф.