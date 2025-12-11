Из главного мема драфта — в одного из главных претендентов на «Колдер». Чем хорош Сеннеке?

Иногда неочевидный выбор может оказаться большой находкой. Впрочем, немногие думали так про Беккетта Сеннеке, когда «Анахайм» приобрёл права на него под общим третьим номером на драфте НХЛ – 2024. Даже в самых смелых прогнозах канадский нападающий не поднимался выше пятой строчки, а его усреднённая позиция в топах была во второй десятке.

Да и там Сеннеке во многом оказался авансом – ещё в начале преддрафтового сезона его положение было не таким высоким, однако благодаря сильным второй половине регулярки (42 очка в 34 матчах) и плей-офф (22 очка в 16 матчах) отношение к нему поменялось в лучшую сторону.

Но никому не казалось, что настолько – первое место было прочно застолблено за Маклином Селебрини, а в борьбе за топ-10 оставалось большое число игроков, котировавшихся куда выше, нежели Беккетт. Например, Иван Демидов, которого вскоре после него забрал себе «Монреаль».

От такого высокого выбора оказался в шоке и сам Сеннеке – кадры с его реакцией в одночасье разлетелись по всем соцсетям и стали главным мемом драфта, а «Дакс» даже нашли способ монетизировать удивление своего новичка, слегка переиграв одну из фраз, что он произнёс.

В отличие от Селебрини, сразу в НХЛ Беккетт не попал, хоть и подписал полагающийся игроку его возраста трёхлетний контракт – сезон-2024/2025 он провёл в «Ошаве», где стал лучшим снайпером и бомбардиром (36+50) в регулярке и третьим во всех категориях в плей-офф (14+18).

Нынешний сезон Сеннеке начал уже в основе «уток» – и стал давать результат с первых же матчей. Его первый гол в лиге не заставил себя долго ждать – на пятой минуте гостевой встречи с «Сиэтлом», которая открывала регулярку для «Анахайма», нападающий откликнулся на передачу Мэйсона Мактавиша и сравнял счёт. Та шайба оказалась единственной для «Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вместе с Мактавишем и Каттером Готье Сеннеке организовал ударное трио, по своей мощи совсем незначительно уступавшее первой тройке банды Джоэля Кенневилля Крайдер – Карлссон – Терри. На троих молодёжь «уток» набрала уже 80 очков, 26 из них принадлежат 19-летнему праворукому форварду, ставшему главным героем этого материала.

В первых трёх матчах сезона Беккетт набрал четыре очка – старт, достойный претендента на «Колдер Трофи». Хотя до начала регулярки нападающий «уток» не получил ни одного голоса от 15 авторов официального сайта НХЛ в предварительном опросе о главных претендентах на звание лучшего новичка.

И в целом следующий месяц, казалось, из этой борьбы его выбил: в 13 матчах после ударного старта на счету Сеннеке было только семь результативных действий, а весь хоккейный мир уже делил приз между двумя главными фаворитами – Мэттью Шефером и Иваном Демидовым.

Иван Демидов Фото: Chris Gardner/Getty Images

Зато в последних 14 матчах 19-летний талант практически неудержим – лишь в двух из них Беккетт остался без результативных действий, при этом в свой актив он занёс 15 очков, что вывело его на первое место в гонке бомбардиров среди новичков. Прямо сейчас на счету Сеннеке на три очка больше, чем у Демидова, и на четыре – чем у Шефера. При том что у форварда лишь на одну игру больше, чем у россиянина, и на одну меньше, чем у канадского защитника.

Благодаря этому нападающий «Анахайма» стремительно ворвался в борьбу за «Колдер», хотя его позиции выглядят чуть менее предпочтительными, чем у двух основных фаворитов. А ведь ещё серьёзным претендентом на награду можно назвать голкипера «Миннесоты» Йеспера Валльстедта, который был признан лучшим новичком ноября.

В сравнении с Шефером Сеннеке получает гораздо меньше игрового времени и в целом играет не такую важную роль в команде, как первый номер драфта – 2025. Зато выходит на лёд чаще, чем в «Монреале» это делает Демидов. И уже выручает «Дакс» в некоторых матчах – пусть и не без помощи курьёзов.

Что можно с уверенностью сказать уже сейчас – канадец стал отличным дополнением к и без того хорошей молодой бригаде «Анахайма», что делает ближайшее будущее «уток» ещё более перспективным. Особенно под руководством Кенневилля. Вклад Сеннеке достаточно большой уже сейчас – результативнее его в команде всего трое, и это при том, что всего 3 из 26 очков Беккетт набрал в большинстве.

«Он обладает изворотливостью, которая немного непредсказуема. Многие игроки ещё не видели его в деле, и они, скорее всего, до сих пор пытаются понять, каким будет его следующее действие, потому что он такой ловкий. Однако у него отличный размах рук – иногда вам кажется, что вы настигли его, но он всё равно находит способ удержать шайбу», – оценил действия одного из своих лидеров Кенневилль.

Беккетт Сеннеке Фото: Steph Chambers/Getty Images

Беккетту есть в чём прибавлять – с учётом его габаритов (190/93) от него ожидают куда более активной силовой борьбы, а также улучшения оборонительных навыков. Впрочем, форвард уже успел показать, что довольно быстро прогрессирует – даже если в списке лучших новичков сезона Сеннеке не окажется, он может стать одной из ключевых фигур возрождения «Анахайма», который уже всерьёз борется за возвращение в плей-офф.