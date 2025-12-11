Кому в КХЛ больше всего не везёт? Важная статистика первой части сезона

Первая половина сезона КХЛ стала прошлым. Безумное межсезонье задало тон весёлому чемпионату: на Западе в восьмёрке творится вакханалия, угадать пары первого раунда почти невозможно, СКА и ЦСКА барахтаются где-то у границы зоны плей-офф. На Востоке более-менее оформилась топ-3, зато нет явного аутсайдера: даже «Сибирь» после смены тренера и пары обменов, направленных на омоложение, взбодрилась и заиграла намного лучше. А как оценить итоги первой половины статистически и объективно?

В Северной Америке часто обращаются к так называемому показателю PDO. Считается он очень просто: процент отражённых бросков вратарей складывается с процентом реализованных бросков полевыми игроками: сумма сильно выше 100% часто считается «везением». Понятно, что это крайне упрощённое видение, потому что хорошая команда будет лучше отражать и чаще забивать, ведь у неё в составе есть игроки выше среднего.

Однако слишком резкий скачок в этом показателе у средних команд может указывать на то, что их успех может быть шатким. Обычно PDO считают именно в равных составах (так точнее), но по КХЛ пока такой возможности нет — так что представляем итоги первой половины сезона по PDO. Какие выводы здесь можно сделать?

Клуб %БР %ОБ ПДО «Автомобилист» 10,85 92,33 103,18 «Динамо» Мн 9,97 93,13 103,1 «Авангард» 10,59 92,01 102,6 «Динамо» М 10,13 92,14 102,27 СКА 9,21 92,97 102,18 «Металлург» Мг 11,14 90,46 101,6 «Нефтехимик» 9,2 91,98 101,18 «Локомотив» 9,32 91,84 101,16 «Драконы» 9,58 91,56 101,14 ЦСКА 9,97 91,04 101,01 «Северсталь» 9,62 90,89 100,51 «Салават Юлаев» 8,95 91,44 100,39 «Амур» 7,35 93 100,35 «Торпедо» 8,35 91,8 100,15 «Ак Барс» 8,92 91,13 100,05 «Лада» 8,48 91,16 99,64 «Трактор» 9,02 90,11 99,13 «Барыс» 8 90,76 98,76 «Сибирь» 8,08 90,44 98,52 «Спартак» 9,69 88,74 98,43 ХК «Сочи» 7,89 90,49 98,38 «Адмирал» 6,75 90,16 96,91

Лидерство «Автомобилиста» в этой номинации выглядит не очень хорошо для команды, потому что даже с отличными показателями «Авто» идёт на четвёртом месте конференции, набирая 57% очков. Для сравнения: минское «Динамо» с сопоставимым PDO на этом отрезке набрало 73% очков, «Металлург» с его фантастической реализацией – 78%, у «Авангарда» – 70%. Даже если у команд наступит спад, то хорошая подушка безопасности у них есть.

То есть «Автомобилист» играет практически на своём максимуме и при этом всё равно идёт четвёртым на Востоке с большим отставанием от топ-3. А если бы реализация была хуже, что тогда случилось бы? Нет, у команды и сейчас есть пространство для роста (реализация большинства, реализация моментов Буше конкретно в большинстве, процент сейвов Аликина), но ожидать какого-то резкого качественного скачка сейчас очень сложно.

Другая команда, которой можно беспокоиться из-за цифр первой половины сезона— СКА. Высокая процентовка позволяет питерскому клубу идти лишь на седьмом месте конференции. В первых матчах сезона, ещё до прихода Юрия Бабенко, питерский клуб и так был в числе отстающих по созданным ожидаемым голам: контратаки у СКА были разящими, однако за ними больше не было ничего. Частично этим и объясняется высокий процент реализации: моментов создавали мало, но они были весьма опасными, однако постоянно так играть не получится.

Артемий Плешков — лидер сезона по проценту сейвов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Многие игровые проблемы маскирует игра вратарей: у питерского клуба сложилась уникальная ситуация, когда три молодых вратаря провели примерно равное количество матчей (11-12) и одержали примерно одинаковое количество побед (5-6). Возможно, это и помогает довольно юной бригаде, где 23-летний рекордсмен ВХЛ Артемий Плешков является самым опытным. У него же и лучшая статистика: 94% сейвов.

Очень важна качественная игра голкиперов для «Нефтехимика». Команда Игоря Гришина много создаёт в атаке — но это оборачивается тем, что у своих ворот допускает ещё больше: и состав скромный, и по новым идеям команда играет лишь один сезон. Однако Филипп Долганов, ещё пару лет назад игравший в составе скромной «Ижстали», помогает держать команду на плаву, хотя опытного дублёра у него нет.

Зато видно, какое влияние на «Трактор» оказала бы не элитная, но просто нормальная игра вратаря. Крис Дриджер на старте сезона был не настолько уж плох, но в последних матчах перед расторжением контракта просто развалился. Травма Сергея Мыльникова случилась крайне невовремя для чёрно-белых, его куда менее опытных сменщиков хватило ненадолго. Если челябинцы смогут найти голкипера, который будет отражать хотя бы среднее по лиге количество бросков, то могут подняться выше в таблице.

Можно заметить, насколько всё непросто с вратарями в «Спартаке», хотя система клуба просто ломится от голкиперов разных возрастных категорий. Впрочем, в том, что голкиперы красно-белых отстают от второй худшей команды чемпионата сразу на 1,5%, виновата и организация игры в обороне: часто вратарей просто расстреливают. Пока не помогли ни смена тренера по обороне, ни приезд Александра Георгиева из НХЛ, но у него всё впереди.

Самой невезучей командой на старте сезона можно назвать «Адмирал». Чаще всего «моряки» играли в вертикальный, прессингующий хоккей с большим объёмом работы и ставкой на бросок: команды, которая в своё время пряталась за Никитой Серебряковым, уже нет. Однако бесконечно раскрывать зачахших в других клубах талантов не выйдет — кроме того, на Адама Гуску выпала повышенная нагрузка из-за отсутствия хорошего бэкапа. Дмитрий Шугаев, который в своё время был в олимпийском лонг-листе, не смог выиграть борьбу за игровое время. Сочетание ужасной реализацией с игрой вратарей ниже среднего уже стоило места Леониду Тамбиеву.

Леониду Тамбиеву не повезло? Фото: РИА Новости

А что на обратной стороне? «Авангард» реализует довольно много бросков для команды, которую уже прозвали «отбойным молотком», однако здесь показатель раздувает шикарное большинство: 38% реализации в КХЛ до недавнего времени представить себе было нельзя. Лучше всех броски реализует «Металлург», но команда Андрея Разина и бросает чуть ли не чаще всех в лиге, и благодаря технике и скорости состава делает это обычно с опасных позиций.

У каких-то команд необычайное везение в плане реализации и процента сейвов может продолжаться весь год. Однако, как показывает пример той же НХЛ, для прохода двух или хотя бы одного раунда плей-офф надо в первую очередь контролировать игру.