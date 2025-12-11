Кому в КХЛ больше всего не везёт? Важная статистика первой части сезона

Первая половина сезона КХЛ стала прошлым. Безумное межсезонье задало тон весёлому чемпионату: на Западе в восьмёрке творится вакханалия, угадать пары первого раунда почти невозможно, СКА и ЦСКА барахтаются где-то у границы зоны плей-офф. На Востоке более-менее оформилась топ-3, зато нет явного аутсайдера: даже «Сибирь» после смены тренера и пары обменов, направленных на омоложение, взбодрилась и заиграла намного лучше. А как оценить итоги первой половины статистически и объективно?
В Северной Америке часто обращаются к так называемому показателю PDO. Считается он очень просто: процент отражённых бросков вратарей складывается с процентом реализованных бросков полевыми игроками: сумма сильно выше 100% часто считается «везением». Понятно, что это крайне упрощённое видение, потому что хорошая команда будет лучше отражать и чаще забивать, ведь у неё в составе есть игроки выше среднего.
Однако слишком резкий скачок в этом показателе у средних команд может указывать на то, что их успех может быть шатким. Обычно PDO считают именно в равных составах (так точнее), но по КХЛ пока такой возможности нет — так что представляем итоги первой половины сезона по PDO. Какие выводы здесь можно сделать?
|Клуб
|%БР
|%ОБ
|ПДО
|«Автомобилист»
|10,85
|92,33
|103,18
|«Динамо» Мн
|9,97
|93,13
|103,1
|«Авангард»
|10,59
|92,01
|102,6
|«Динамо» М
|10,13
|92,14
|102,27
|СКА
|9,21
|92,97
|102,18
|«Металлург» Мг
|11,14
|90,46
|101,6
|«Нефтехимик»
|9,2
|91,98
|101,18
|«Локомотив»
|9,32
|91,84
|101,16
|«Драконы»
|9,58
|91,56
|101,14
|ЦСКА
|9,97
|91,04
|101,01
|«Северсталь»
|9,62
|90,89
|100,51
|«Салават Юлаев»
|8,95
|91,44
|100,39
|«Амур»
|7,35
|93
|100,35
|«Торпедо»
|8,35
|91,8
|100,15
|«Ак Барс»
|8,92
|91,13
|100,05
|«Лада»
|8,48
|91,16
|99,64
|«Трактор»
|9,02
|90,11
|99,13
|«Барыс»
|8
|90,76
|98,76
|«Сибирь»
|8,08
|90,44
|98,52
|«Спартак»
|9,69
|88,74
|98,43
|ХК «Сочи»
|7,89
|90,49
|98,38
|«Адмирал»
|6,75
|90,16
|96,91
Лидерство «Автомобилиста» в этой номинации выглядит не очень хорошо для команды, потому что даже с отличными показателями «Авто» идёт на четвёртом месте конференции, набирая 57% очков. Для сравнения: минское «Динамо» с сопоставимым PDO на этом отрезке набрало 73% очков, «Металлург» с его фантастической реализацией – 78%, у «Авангарда» – 70%. Даже если у команд наступит спад, то хорошая подушка безопасности у них есть.
То есть «Автомобилист» играет практически на своём максимуме и при этом всё равно идёт четвёртым на Востоке с большим отставанием от топ-3. А если бы реализация была хуже, что тогда случилось бы? Нет, у команды и сейчас есть пространство для роста (реализация большинства, реализация моментов Буше конкретно в большинстве, процент сейвов Аликина), но ожидать какого-то резкого качественного скачка сейчас очень сложно.
Другая команда, которой можно беспокоиться из-за цифр первой половины сезона— СКА. Высокая процентовка позволяет питерскому клубу идти лишь на седьмом месте конференции. В первых матчах сезона, ещё до прихода Юрия Бабенко, питерский клуб и так был в числе отстающих по созданным ожидаемым голам: контратаки у СКА были разящими, однако за ними больше не было ничего. Частично этим и объясняется высокий процент реализации: моментов создавали мало, но они были весьма опасными, однако постоянно так играть не получится.
Артемий Плешков — лидер сезона по проценту сейвов
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Многие игровые проблемы маскирует игра вратарей: у питерского клуба сложилась уникальная ситуация, когда три молодых вратаря провели примерно равное количество матчей (11-12) и одержали примерно одинаковое количество побед (5-6). Возможно, это и помогает довольно юной бригаде, где 23-летний рекордсмен ВХЛ Артемий Плешков является самым опытным. У него же и лучшая статистика: 94% сейвов.
Очень важна качественная игра голкиперов для «Нефтехимика». Команда Игоря Гришина много создаёт в атаке — но это оборачивается тем, что у своих ворот допускает ещё больше: и состав скромный, и по новым идеям команда играет лишь один сезон. Однако Филипп Долганов, ещё пару лет назад игравший в составе скромной «Ижстали», помогает держать команду на плаву, хотя опытного дублёра у него нет.
Зато видно, какое влияние на «Трактор» оказала бы не элитная, но просто нормальная игра вратаря. Крис Дриджер на старте сезона был не настолько уж плох, но в последних матчах перед расторжением контракта просто развалился. Травма Сергея Мыльникова случилась крайне невовремя для чёрно-белых, его куда менее опытных сменщиков хватило ненадолго. Если челябинцы смогут найти голкипера, который будет отражать хотя бы среднее по лиге количество бросков, то могут подняться выше в таблице.
Можно заметить, насколько всё непросто с вратарями в «Спартаке», хотя система клуба просто ломится от голкиперов разных возрастных категорий. Впрочем, в том, что голкиперы красно-белых отстают от второй худшей команды чемпионата сразу на 1,5%, виновата и организация игры в обороне: часто вратарей просто расстреливают. Пока не помогли ни смена тренера по обороне, ни приезд Александра Георгиева из НХЛ, но у него всё впереди.
Самой невезучей командой на старте сезона можно назвать «Адмирал». Чаще всего «моряки» играли в вертикальный, прессингующий хоккей с большим объёмом работы и ставкой на бросок: команды, которая в своё время пряталась за Никитой Серебряковым, уже нет. Однако бесконечно раскрывать зачахших в других клубах талантов не выйдет — кроме того, на Адама Гуску выпала повышенная нагрузка из-за отсутствия хорошего бэкапа. Дмитрий Шугаев, который в своё время был в олимпийском лонг-листе, не смог выиграть борьбу за игровое время. Сочетание ужасной реализацией с игрой вратарей ниже среднего уже стоило места Леониду Тамбиеву.
Леониду Тамбиеву не повезло?
Фото: РИА Новости
А что на обратной стороне? «Авангард» реализует довольно много бросков для команды, которую уже прозвали «отбойным молотком», однако здесь показатель раздувает шикарное большинство: 38% реализации в КХЛ до недавнего времени представить себе было нельзя. Лучше всех броски реализует «Металлург», но команда Андрея Разина и бросает чуть ли не чаще всех в лиге, и благодаря технике и скорости состава делает это обычно с опасных позиций.
У каких-то команд необычайное везение в плане реализации и процента сейвов может продолжаться весь год. Однако, как показывает пример той же НХЛ, для прохода двух или хотя бы одного раунда плей-офф надо в первую очередь контролировать игру.