Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в битве лидеров дивизиона?

«Вашингтон» очень долго сидел в засаде, но в последних матчах мощнейше разыгрался и заставил забыть о проблемах начала сезона: команда хороша и в атаке, и в обороне. «Каролина» в стилевом плане меняется мало, парни Рода Бриндамора в марафоне регулярки всегда берут своё за счёт яростной игры и давления. Однако в последних матчах «ураганы» чередуют победы и поражения, а звёздные нападающие команды забивают не так много голов.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Демидов прервать кризис молодой команды?

После феерического старта сезона «Монреаль» начал валиться. Молодых талантов не хватает для побед: пара травм не оставила глубины в центре, вратарь Сэм Монтембо обладает одним из худших процентов спасений в лиге, а по игре «Канадиенс» допускают куда больше, чем создают. «Питтсбург» после ударного старта сезона чуть замедлился в атаке, однако последнее поражение от «Анахайма» стало настоящей драмой. Кроме того, команда на какое-то время потеряла Евгения Малкина.

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «парусники» тряхнут стариной?

«Лос-Анджелес Клипперс» обладает самым возрастным составом в НБА. При этом команда совершенно ужасно выступает в нынешнем сезоне, занимая 13-ю строчку на Западе. «Хьюстон» же очень стабилен и проигрывает лишь по большим праздникам. Кевину Дюранту и компании удастся обыграть соперника?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: станет ли этот матч репетицией первого раунда?

Казалось, что «Колорадо» далеко улетел вперёд в своём дивизионе, однако «Даллас» после шаткого старта сезона набрал могучий ход, выиграв 8 из 10 последних матчей. Лидеры атаки много забивают, оба вратаря играют выше среднего, что очень важно для современной НХЛ, «Миннесота» после ужасного старта сезона провела специальное собрание игроков без присутствия тренеров, и после этого команда попёрла. Помогает и молодой Йеспер Валльстедт, который показывает мощную статистику в воротах.

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: справится ли лучшая команда НХЛ этого сезона с действующим чемпионом?

«Колорадо» всё ещё остаётся лучшей командой НХЛ, но недавно «лавины» оконфузились: спасли матч с аутсайдером «Нэшвиллом» лишь за восемь секунд до сирены, однако всё равно уступили в овертайме. Несмотря на то что команда проиграла лишь две встречи в основное время, «Даллас» уже подпирает на втором месте. «Флорида» же после того, как спасла матч с «Коламбусом» со счёта 1:4, воспряла духом и одержала ещё две победы: Сергей Бобровский, неудачно начавший сезон, тоже помогает.

🥊 6:30*: Имам Хатаев — Адам Дайнес, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: закроет ли россиянин обиднейшее поражение?

В ночь с 11 на 12 декабря в Канаде состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном карде турнира выступит российский боксёр Имам Хатаев, который разделит ринг с экс-претендентом на титулы чемпиона мира, немецким боксёром российского происхождения Адамом Дайнесом. На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе. Россиянин горит желанием закрыть недавнее поражение, вернуться на победную волну. Но опасный соперник может стать жёстким испытанием на прочность.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

Интрига: Бажин продолжит побеждать?

Кирилл Бажин закончил первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске на высокой ноте. Он победил в пасьюте и вышел на второе место в общем зачёте, где уступает только белорусу Антону Смольскому. В индивидуальной гонке Тюмени свердловчанин может выйти в лидеры, вот только для этого ему нужно показать идеальную стрельбу на четырёх огневых рубежах. Статистика пока говорит в пользу Кирилла, который за две личные гонки нового сезона допустил только одну ошибку в стрельбе. Продлит ли он свою победную серию?

Биатлон, Кубок мира, этап 2, спринт, мужчины, 10 км и женщины, 7,5 км

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: проснутся ли лидеры сезона?

Легрейд, Перро, Жанмонно — все они провалили начало олимпийского сезона, так и не выиграв ни одной личной гонки. Вместе них лидерство в общем зачёте захватили сенсации Эстерсунда — Йохан-Олав Ботн и Суви Минккинен. Но праздник норвежца и финки в Австрии может закончиться. Так уже бывало в биатлоне, когда тёмные лошадки вновь отходили на второй план в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Удастся ли зажечь в Хохфильцене главным героям прошлого сезона?

🏆🥊 20:00*: Кубрат Пулев — Мурат Гассиев, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли россиянин серию из побед?

12 декабря в Дубае, ОАЭ, пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA между Кубратом Пулевым и бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым. Поединок будет иметь особенное значение. Титул регулярного чемпиона WBA не только поднимет россиянина в рейтингах, но и позволит претендовать на бои с топовыми оппонентами на масштабных турнирах. Так что 32-летний Гассиев – на пороге важного противостояния в карьере, которое поможет Мурату вернуть былую славу и известность.

⚽️ 22:30: «Унион» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 14-й тур

Интрига: «РБ Лейпциг» приблизится к «Баварии»?

В нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» настроен решительно. Команда после 13 туров занимает второе место в таблице Бундеслиги. Цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов. Но при удачных раскладах можно закуситься с «Баварией» за золото. Пока что отставание составляет восемь очков, однако впереди ещё очень много игр. Чтобы не отставать от мюнхенцев, в следующем туре команде Оле Вернера нужна победа над «Унионом». Интересно, что клуб из Берлина — единственный, кто отнял очки у «Баварии» в нынешнем чемпионате. А пройдёт ли испытание «РБ Лейпциг»?

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Жирона», Примера, 16-й тур

Интрига: Захарян поможет «Реалу Сосьедад» одержать победу?

Старт чемпионата для «Реала Сосьедад» получится слабым. Баски идут лишь на 14-й строчке после 15 туров. Впрочем, у их будущего соперника «Жироны» дела ещё хуже. Каталонцы вовсе располагаются в зоне вылета (18-е). Хотя ещё в прошлом сезоне они играли в Лиге чемпионов. Две статусные для Испании команды пока не могут выбраться из кризиса. Нам же чуть интереснее судьба «Реала Сосьедад» и Арсена Захаряна. Россиянин вышел на поле в девяти матчах подряд, но отметился лишь одним мячом в Кубке (с «СД Негрейра», 3:0). Может, Арсен появится в игре с «Жироной» и зарешает?