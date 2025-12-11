Скидки
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 12 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 декабря 2025 года
Лучший спорт 12 декабря: Захарян в Ла Лиге, «Питтсбург» — «Монреаль», «Колорадо» — «Флорида», боксёрский бой Хатаева и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве лидеров дивизиона?

«Вашингтон» очень долго сидел в засаде, но в последних матчах мощнейше разыгрался и заставил забыть о проблемах начала сезона: команда хороша и в атаке, и в обороне. «Каролина» в стилевом плане меняется мало, парни Рода Бриндамора в марафоне регулярки всегда берут своё за счёт яростной игры и давления. Однако в последних матчах «ураганы» чередуют победы и поражения, а звёздные нападающие команды забивают не так много голов.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Вспоминаем начало карьеры Ови:
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Демидов прервать кризис молодой команды?

После феерического старта сезона «Монреаль» начал валиться. Молодых талантов не хватает для побед: пара травм не оставила глубины в центре, вратарь Сэм Монтембо обладает одним из худших процентов спасений в лиге, а по игре «Канадиенс» допускают куда больше, чем создают. «Питтсбург» после ударного старта сезона чуть замедлился в атаке, однако последнее поражение от «Анахайма» стало настоящей драмой. Кроме того, команда на какое-то время потеряла Евгения Малкина.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Безумный момент в матче «Пенс»:
Автогол за 0,1 секунды до сирены! Невероятная развязка матча НХЛ
Автогол за 0,1 секунды до сирены! Невероятная развязка матча НХЛ

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «парусники» тряхнут стариной?

«Лос-Анджелес Клипперс» обладает самым возрастным составом в НБА. При этом команда совершенно ужасно выступает в нынешнем сезоне, занимая 13-ю строчку на Западе. «Хьюстон» же очень стабилен и проигрывает лишь по большим праздникам. Кевину Дюранту и компании удастся обыграть соперника?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Их кто-то сможет остановить?
Да, «Оклахома» реально повторяет путь «Голден Стэйт». У тех рекорд 73-9 в регулярке!
Да, «Оклахома» реально повторяет путь «Голден Стэйт». У тех рекорд 73-9 в регулярке!

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли этот матч репетицией первого раунда?

Казалось, что «Колорадо» далеко улетел вперёд в своём дивизионе, однако «Даллас» после шаткого старта сезона набрал могучий ход, выиграв 8 из 10 последних матчей. Лидеры атаки много забивают, оба вратаря играют выше среднего, что очень важно для современной НХЛ, «Миннесота» после ужасного старта сезона провела специальное собрание игроков без присутствия тренеров, и после этого команда попёрла. Помогает и молодой Йеспер Валльстедт, который показывает мощную статистику в воротах.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кто очень помогает Капризову и Ко:
У Капризова появился топовый вратарь! Валльстедт разрывает НХЛ и бьёт современные рекорды
У Капризова появился топовый вратарь! Валльстедт разрывает НХЛ и бьёт современные рекорды

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли лучшая команда НХЛ этого сезона с действующим чемпионом?

«Колорадо» всё ещё остаётся лучшей командой НХЛ, но недавно «лавины» оконфузились: спасли матч с аутсайдером «Нэшвиллом» лишь за восемь секунд до сирены, однако всё равно уступили в овертайме. Несмотря на то что команда проиграла лишь две встречи в основное время, «Даллас» уже подпирает на втором месте. «Флорида» же после того, как спасла матч с «Коламбусом» со счёта 1:4, воспряла духом и одержала ещё две победы: Сергей Бобровский, неудачно начавший сезон, тоже помогает.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Великолепное спасение русского вратаря:
«Великое ограбление!» Бобровский сделал заявку на сейв года в НХЛ
«Великое ограбление!» Бобровский сделал заявку на сейв года в НХЛ

🥊 6:30*: Имам Хатаев — Адам Дайнес, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Имам Хатаев — Адам Дайнес
12 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Имам Хатаев
Не началось
Адам Дайнес

Интрига: закроет ли россиянин обиднейшее поражение?

В ночь с 11 на 12 декабря в Канаде состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном карде турнира выступит российский боксёр Имам Хатаев, который разделит ринг с экс-претендентом на титулы чемпиона мира, немецким боксёром российского происхождения Адамом Дайнесом. На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе. Россиянин горит желанием закрыть недавнее поражение, вернуться на победную волну. Но опасный соперник может стать жёстким испытанием на прочность.

В соперниках у Имама — бывший претендент на титулы чемпиона мира:
Новый Бетербиев возвращается после «ограбления». Хатаев ещё заберёт свои пояса
Новый Бетербиев возвращается после «ограбления». Хатаев ещё заберёт свои пояса

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2025, пятница. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: Бажин продолжит побеждать?

Кирилл Бажин закончил первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске на высокой ноте. Он победил в пасьюте и вышел на второе место в общем зачёте, где уступает только белорусу Антону Смольскому. В индивидуальной гонке Тюмени свердловчанин может выйти в лидеры, вот только для этого ему нужно показать идеальную стрельбу на четырёх огневых рубежах. Статистика пока говорит в пользу Кирилла, который за две личные гонки нового сезона допустил только одну ошибку в стрельбе. Продлит ли он свою победную серию?

Статистика Кубка России по биатлону
Как закончился этап в Хантах?
Бажин прервал победную серию белорусов в Кубке России. Кирилл был просто неподражаем!
Бажин прервал победную серию белорусов в Кубке России. Кирилл был просто неподражаем!

🎦🎯 13:25: Биатлон, Кубок мира, этап 2, спринт, мужчины, 10 км и женщины, 7,5 км

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: проснутся ли лидеры сезона?

Легрейд, Перро, Жанмонно — все они провалили начало олимпийского сезона, так и не выиграв ни одной личной гонки. Вместе них лидерство в общем зачёте захватили сенсации Эстерсунда — Йохан-Олав Ботн и Суви Минккинен. Но праздник норвежца и финки в Австрии может закончиться. Так уже бывало в биатлоне, когда тёмные лошадки вновь отходили на второй план в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Удастся ли зажечь в Хохфильцене главным героям прошлого сезона?

Статистика Кубка мира по биатлону
Таких результатов от лидеров никто не ожидал!
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?

🏆🥊 20:00*: Кубрат Пулев — Мурат Гассиев, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

Интрига: продлит ли россиянин серию из побед?

12 декабря в Дубае, ОАЭ, пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA между Кубратом Пулевым и бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым. Поединок будет иметь особенное значение. Титул регулярного чемпиона WBA не только поднимет россиянина в рейтингах, но и позволит претендовать на бои с топовыми оппонентами на масштабных турнирах. Так что 32-летний Гассиев – на пороге важного противостояния в карьере, которое поможет Мурату вернуть былую славу и известность.

На кону — регулярный пояс WBA:
Гассиев снова в шаге от титула чемпиона мира. Где смотреть бой Мурата с Пулевым
Гассиев снова в шаге от титула чемпиона мира. Где смотреть бой Мурата с Пулевым

⚽️ 22:30: «Унион» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 14-й тур

Германия — Бундеслига . 14-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «РБ Лейпциг» приблизится к «Баварии»?

В нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» настроен решительно. Команда после 13 туров занимает второе место в таблице Бундеслиги. Цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов. Но при удачных раскладах можно закуситься с «Баварией» за золото. Пока что отставание составляет восемь очков, однако впереди ещё очень много игр. Чтобы не отставать от мюнхенцев, в следующем туре команде Оле Вернера нужна победа над «Унионом». Интересно, что клуб из Берлина — единственный, кто отнял очки у «Баварии» в нынешнем чемпионате. А пройдёт ли испытание «РБ Лейпциг»?

Турнирная таблица Бундеслиги
Игрок «РБ Лейпциг» отправится в «Ливерпуль»?
«Ливерпуль» может приобрести нападающего из немецкой Бундеслиги для замены Салаха

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Жирона», Примера, 16-й тур

Испания — Примера . 16-й тур
12 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян поможет «Реалу Сосьедад» одержать победу?

Старт чемпионата для «Реала Сосьедад» получится слабым. Баски идут лишь на 14-й строчке после 15 туров. Впрочем, у их будущего соперника «Жироны» дела ещё хуже. Каталонцы вовсе располагаются в зоне вылета (18-е). Хотя ещё в прошлом сезоне они играли в Лиге чемпионов. Две статусные для Испании команды пока не могут выбраться из кризиса. Нам же чуть интереснее судьба «Реала Сосьедад» и Арсена Захаряна. Россиянин вышел на поле в девяти матчах подряд, но отметился лишь одним мячом в Кубке (с «СД Негрейра», 3:0). Может, Арсен появится в игре с «Жироной» и зарешает?

Турнирная таблица Примеры
Брат Захаряна подтвердил интерес «Лиона»:
Брат Захаряна прокомментировал слухи об интересе «Лиона»
