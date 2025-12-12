Овечкин не устаёт восхищать! Отдал гениальнейший пас и выбил 1800 очков в НХЛ

Александр мог ещё и забить, но вратарь «Каролины» «украл» эту возможность.

«Вашингтон» и «Каролина» плавно вернулись к тому, что было в прошлом сезоне, и захватили лидерство в Столичном дивизионе, в котором в этом году разворачивается напряжённая борьба за место в тройке-четвёрке.

«Столичные» перед матчем шли на серии из восьми матчей с набранными очками – лишь раз команда Спенсера Карбери уступила в дополнительное время. «Ураганы», которые в регулярке являются самым стабильным клубом многие годы, в последние дни чередует победы и поражения.

В первом периоде гости включили классический режим нагрузки на чужие ворота, однако дивидендов извлечь из этого не смогли. Взбодрила команду Бриндамора пропущенная шайба, которая случилась уже во втором периоде. И в этом голе почти всё сделал Александр Овечкин, но не так, как мы привыкли делать – Ови в борьбе с Чатфилдом на синей линии сумел отдать гениальнейшую передачу, которая разрезала всю зону, на Макмайкла. Этот набранный балл стал для российского бомбардира 1800-м в НХЛ. Он стал лишь 12-м игроком в истории лиги, кто достиг этот рубеж. Овечкин не устаёт восхищать!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее «Каролину» устроила ещё более интенсивный навал, обстучала каркас ворот и своего по итогу добилась – Никишин набросил от синей линии, Стэнковен выкопал шайбу на пятаке, а накатившийся Элерс пробил-таки Томпсона.

Третий период мог начаться с гола Овечкина, однако Брэндон Бусси взял и «украл» гол у Александра, сделав чумовой сейв.

Дальше точечно атаковавший «Вашингтон» создал ещё несколько моментов и один из них реализовал – Сандин нашёл Дауда на дальней штанге, а тот в касание замкнул передачу. Радости Ника, который даже успел на старте третьей двадцатиминутки подраться, не было предела.

Но унести преимущество «Кэпиталз» не смогли – Стэнковен счёт за две минуты до конца.

В овертайме голов не было, а в серии бросков всё решила удачная попытка Сета Джарвиса. «Каролина» одержала волевую победу и вновь возглавила Восточную конференцию.