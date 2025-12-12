«И Джонс, и Сигал очень любят хоккей и Россию». Ротенберг – на Кубке Первого канала

«Россия 25» с победы стартовала на Кубке Первого канала в Новосибирске. В этом году турнир разделён на две части, в первый день прошли соревнования в формате 3х3 – россияне обыграли Казахстан (4:1) и Беларусь (6:2). После этого главный тренер сборной Роман Ротенберг пообщался с журналистами.

«Установили рекорд для формата 3х3 – до слёз, от души»

— Хоккей очень высокого уровня, благодарность соперникам. В Казахстане и Беларуси очень мастеровитые ребята. Низкий поклон всем болельщикам, мы победили благодаря им. Перед игрой сказал ребятам, что пришло 12 тысяч человек, не на каждого хоккеиста столько приходят. На формате 3х3 сегодня установили рекорд для такого формата. До слёз, от души. Болельщики дали нам энергию, на которой мы будем двигаться вперёд.

На многих чемпионатах мира, на Олимпиаде в Корее мы не всегда видим полные трибуны. Я слышал, что не все попали на арену, значит, надо задуматься, о строительстве в Новосибирске нового стадиона на 25 тысяч человек. Но это в будущем. Здесь на «Сибирь-Арене» отличный лёд, мы его доработали со специалистами, дышится отлично.

Сегодня мы показали яркий хоккей, ребята все по-хорошему очень удивлены, многие из них первый раз приехали в сборную Россию. Сегодня они прочувствовали, что играть за сборную России – самое лучшее, что может быть в жизни. Когда мы видим полные трибуны, которые в унисон поддерживают нас, то команда играет совершенно по-другому.

Главное – побеждать. KPI – это победа. Но яркая победа держит зрителей на трибуне. Мне один человек сказал из Канады: «Мы отошли от оборонительного хоккея, потому что, когда команда играет 0:0 и в конце проигрывает 0:1, мы теряем зрителя, как хорошо бы ни играли». Есть над чем подумать. Наш культурный код – яркий хоккей, комбинации, эффективный голевой розыгрыш, работоспособность. Нам нужно много поработать, чтобы добиться успеха.

— Есть олимпийские перспективы у хоккея 3х3?

— Это обсуждается. Для зрителей, игроков, развития – это очень интересно. В будущем это точно будет. Это не конкуренция хоккею классическому, это отдельный формат. Сегодня было очень интересно. Дальше будем играть «пять на пять». Оба направления интересны. В Новосибирске показали пример, как надо работать с болельщиками, здесь любят хоккей, мы выходим на улицу, нас каждый человек узнаёт. Каждый. Ради этого мы и работаем. Но чтобы в четверг на 3х3 пришли полные трибуны… Мы много работали для этого.

«Поход в театр даёт игрокам креатив и импровизацию»

— Кто вам посоветовал упражнения из Формулы-1?

— Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Владимир Владимирович Юрзинов, всё самое лучшее, что мы делаем, уже изобрели, мы велосипед не изобретаем. Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения Формулы-1, это поможет тебе завести команду». Оттуда идёт связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда Формулы-1 – быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берём лучшее. Владимира Владимировича надо поблагодарить за это, мы это применяем, это характеризует нашу игру.

– Как сходили в театр со сборной?

– Мы всегда проводим подобные мероприятия. Стараемся не повторяться. Смотрели «Движение вверх» перед Олимпиадой. На этих положительных эмоциях выиграли Олимпиаду. Работа с командой подразумевает ежедневный труд. Нам нужно давать ребятам интересные новые форматы. Они ждут от нас этого, хотят, чтобы в сборной было всё как всегда. Чтобы они понимали, что будет завтра. Они видят, что мы стараемся. Мы не изобрели велосипед. Владимир Юрзинов ходил с игроками в театр. Великий человек. Тарасов и Тихонов ходили со сборной СССР. Все наши великие тренеры ходили в театр. Некоторые наши ребята так вдохновились, что теперь это обсуждают. Им интересно, они планируют сходить с жёнами. Мы получаем обратную связь. Они делают это не из-под палки, сами хотят. Это даёт им креатив и импровизацию. И это мы увидели во время игры. И дай бог так будет дальше. Это и есть работа со сборной России.

«И Рой Джонс, и Стивен Сигал очень любят хоккей и Россию»

– Что обсуждали с Сигалом? Смотрели его фильмы?

– Сенсей Стивен Сигал – очень интересный человек. Конечно, смотрел. С отцом смотрели все его фильмы по кабельному ТВ. Это легенда. Общение с таким человеком — это развитие. Огромная благодарность ему за поддержку. Договорились, что он приедет в субботу на игру. Пригласили, ждём подтверждения. Было бы здорово. Он очень любит Россию и хоккей. И Рой Джонс, и Стивен Сигал очень любят хоккей и Россию в целом. Для нас это очень важно.

– Следите за нашими боксёрами на чемпионате мира?

– Благодарю федерацию бокса за поддержку нашего хоккея. Работаем все вместе, берём пример у лучших. Бокс, хоккей, дзюдо – все виды спорта мы объединяем. Когда хотим достигать высочайшего уровня, мы должны уметь заниматься всем и не забывать про образование. Мы вместе, нас объединяют наши победы. Будем стремиться побеждать, чтобы вдохновлять народ.