Никита в матче с «Нью-Джерси» сделал четыре результативные передачи.

Что ни матч, то историческое достижение! Кучеров обошёл Могильного по очкам в НХЛ

Ещё совсем недавно «Тампа» испытывала громадные проблемы, проиграв четыре раза подряд, дважды даже ничего не забив. Но встреча с «Монреалем» на выезде, где «молнии» забросили шесть шайб, вселила оптимизм. Правда, на всё он пока не распространяется – Андрей Василевский по-прежнему отсутствует в составе из-за повреждения.

«Нью-Джерси» находится в похожем положении – команда проиграла пять матчей подряд до этого, однако в последнем матче с «Оттавой» смогла одержать волевую победу.

События в матче развивались стремительно – уже на восьмой минуте «Лайтнинг» повели 3:1, а до перерыва сумели отличиться ещё раз. Никита Кучеров сделал результативную передачу на Даррена Рэддиша, который забросил третью шайбу в последних двух встречах. Но единственная шайба «дьяволов» в первом периоде получилась эффектной – Люк Хьюз спинорамой убрал нападающего и отлично бросил в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде ситуация почти не изменилась – «Нью-Джерси» забивал красиво.

Правда, с парой нюансов – забросил лишь раз, пропустив вновь больше. Кучеров и во втором периоде отметился ассистом, а за пару мгновений до этого дал совершить сейв дня Джейку Аллену, не попав в практически пустые ворота.

А в третьем периоде настало время для истории, которую Кучеров в последнее время переписывает слишком часто – что ни матч, то историческое достижение. 86-й номер выложил шайбу на пустые ворота Пойнту и набрал 1033-е очко в НХЛ, обойдя по результативности Александра Могильного – впереди Никиты среди россиян теперь только Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Фёдоров.

Чуть позже Кучеров добрал ещё одно очко в большинстве, а Оливер Бьёркстранд установил окончательный счёт. 8:4 – «Тампа» уверенно разобралась с «Нью-Джерси». «Молнии» за последние два матча забросили 14 шайб и вновь возглавили Атлантический дивизион.