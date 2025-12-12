Российских юниоров вернут на чемпионат мира по хоккею? Сделан первый шаг, но всё непросто

За последние несколько недель состоялась целая серия позитивных шагов на почве выхода российского спорта из международной изоляции. Ещё в начале месяца Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции к Международной федерации лыжных видов о допуске российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Милане. В результате на этой неделе лыжная федерация начала постепенный допуск россиян и белорусов на свои соревнования. Первыми российскими ласточками стали Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие возможность отобраться на Игры в Милан. Спустя четыре года наши спортсмены примут участие в Кубке мира. Это произойдёт уже завтра, 13 декабря, на этапе в Давосе.

Накануне же Международный олимпийский комитет пошёл ещё дальше и снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных соревнованиях в олимпийских видах спорта. Решение касается в том числе и командных дисциплин. По словам министра спорта России Михаила Дегтярёва, ограничения сняты в полном объеме — молодым спортсменам вернут флаг и гимн.

«Как мы и анонсировали на олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях в олимпийских видах спорта, включая командные дисциплины. МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — сообщил министр.

Какие из федераций уже успели допустить россиян? Дегтярёв назвал количество международных федераций, допустивших россиян к соревнованиям

Однако данная позиция МОК является лишь рекомендацией для международных федераций, а не юридическим обязательством. Теперь в каждом виде спорта всё будет зависеть от позиции самой федерации. Например, совет ФИДЕ уже сегодня предложил допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. В свою очередь, генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом Аттила Адамфи связался с МОК для получения разъяснений по допуску россиян до соревнований.

А что теперь ждёт российских юниоров в хоккее с шайбой? Для начала стоит заметить, что в контексте хоккея на данный момент речь идёт только о юниорской сборной до 18 лет. По молодёжке, где выступают хоккеисты до 20 лет, пока что диалога нет. Примечательно, что именно юниорская национальная команда и была последней на данный момент сборной России, которая выступала под триколором на официальном турнире ИИХФ.

Это произошло в 2021 году на юниорском чемпионате мира в Техасе, где наша национальная команда заняла второе место. Впоследствии взрослая сборная в Риге и Пекине проходила под аббревиатурой ОКР (хотя национальные цвета, в отличие от Пхёнчхана, можно было использовать), а МЧМ в декабре 2021-го был отменён. В летней переигровке России не было уже ни в каком виде.

Теперь именно с российских юниоров должно начаться наше возвращение в международный хоккей. Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии для российских СМИ уже отреагировал на рекомендацию МОК о допуске молодых российских спортсменов до участия в международных турнирах.

«Смогут ли россияне принять участие в чемпионате мира? Решение ИИХФ будет принято в конце января. Это не решение МОК. Это рекомендация», — сказал Тардиф «СЭ».

Фактически сейчас именно от позиции Международной федерации хоккея и зависит, насколько быстро и в каком виде запустится процесс восстановления российских юниоров в правах. С новостями по возвращению юниорских и молодёжных сборных России (в оригинальном заявлении МОК речь идёт именно про youth athletes) на международную арену есть одна заминка, причём именно в хоккее.

Это в футболе есть квалификации, где все принимают участие на равных правах. В хоккее же – дивизионы, и никто не обязывает ИИХФ и её членов возвращать Россию и Беларусь сразу же в элитную группу ЮЧМ. В решении МОК вообще прописано: международные федерации сами решают, как эти рекомендации использовать.

Молодёжная сборная России по хоккею Фото: ФХР

К тому же многое в перспективах возвращения сборной России по хоккею зависит от позиции её многолетних партнёров-соперников: чехов, финнов и шведов. Напомню, в 2024 году взрослая сборная России могла принять участие в международном турнире, который в Северной Америке организовала Национальная хоккейная лига.

К тому соревнованию Международная федерация хоккея не имела никакого отношения, а руководство НХЛ не отменяло российских игроков в своей лиге. Участие в турнире Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Ко было крайне выгодно для руководителей НХЛ, однако против участия России высказались две европейские сборные – Швеция и Финляндия. Они пригрозили отказом от выступлений, и биться за Россию никто не стал.

Сейчас шведы, финны, чехи, латвийцы могут пригрозить аналогичным бойкотом и на уровне ЮЧМ. Если они сообща выступят против возвращения сборной России, ИИХФ окажется в сложной ситуации. При этом надо понимать, что практически наверняка за словами о бойкоте не последует никаких дальнейших шагов. Об этом наглядно свидетельствует как раз таки история последнего времени в лыжах, где представители в первую очередь Швеции и Норвегии также много кричали о своём категорическом нежелании выступать с россиянами, но, после того как начался наш допуск (пока, правда, в нейтральном статусе), все соперники резко сдали назад и заявили, что ничего бойкотировать, разумеется, не будут.

Теперь будем ждать дальнейшего развития истории в хоккее. В любом случае вчерашнее заявление МОК стало первым шагом на пути к неминуемому восстановлению прав российского хоккея на международной арене. Весь вопрос теперь заключается в том, насколько быстрым получится этот процесс. Но оптимизма у нас точно прибавилось.