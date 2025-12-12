В «Авангарде» появился новый тренер. Чем Рафаэль Рише поможет Омску?

Дэйв Барр, Андрей Подконицки, Александр Свитов, Александр Завьялов — именно так выглядел тренерский штаб Ги Буше до недавней новости. И это не считая специалистов по вратарям и физической подготовке. При этом Александра Свитова из-за проблем со здоровьем мы в ближайшее время на лавке точно не увидим.

Зато сможем там наблюдать теперь уже бывшего тренера «Трактора» Рафаэля Рише. 31-летнего канадца, имеющего неплохие отзывы о себе на прежнем месте работы, но в целом достаточно загадочного. Для тренерской деятельности возраст у Рише более чем скромный, однако в человека верят уже во втором подряд топ-клубе КХЛ.

«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнёт свою работу с командой», — объяснил причину приглашения канадца генеральный менеджер омичей Алексей Сопин.

Конечно, было интересно услышать и позицию самого новобранца «Авангарда».

«Это высококлассный клуб. И возможность поработать здесь, конечно же, очень привлекательна. Ну и плюс здесь работают Ги Буше, Дэйв Барр. Я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы три года работали вместе. О том, что перехожу в Омск, ему не стал сообщать. Это очень быстро произошло. У меня даже не было времени всех оповестить. Ги, конечно же, в курсе. А вот для Луи будет сюрприз.

Моя зона ответственности в тренерском штабе – вопрос пока открытый. Естественно, мы это будем обсуждать, когда Ги вернётся. На данный момент я приехал, присоединяюсь к команде, осматриваюсь, а дальше будет видно. Я бы сказал, что хоккей, который пропагандирую, очень схож с тем, что мы видим здесь. Ранее с Бенуа Гру мы старались выстраивать атакующую, быструю команду, которая нагружает вратаря, создаёт много моментов и при этом самоотверженно действует в обороне, блокирует броски. В целом похоже на то, что мы видим в «Авангарде». Моя задача – показывать всё, что умею, в чём силен. Это и подготовка к матчам, и анализ видео, и все аспекты, в которых могу помочь команде преуспеть», — заявил сам Рише.

Рафаэль Рише Фото: РИА Новости

Зона ответственности — вопрос наиболее актуальный и требующий разъяснения. Хотелось бы услышать позицию Ги Буше, но на 99% Рафаэль будет отвечать за работу с нападающими и получит определённую роль. Однако не будем забывать, что у «Авангарда» лучшее большинство в лиге, а Ги Буше любит самостоятельно работать форвардами и выстраивать игру спецбригад большинства.

Ги Буше и Рафаэль Рише — франкофоны, и приглашение в команду молодого помощника стало личным решением опытного Буше. Значит, доверие есть, а уж зону ответственности и участок работы найти всегда можно. Решение стало выгодным для всех сторон: «Авангард», будучи одним из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина, получил в своё распоряжение тренера с новыми идеями и мыслями, а сам Рафаэль устроился в топ-клуб на неплохую зарплату, да ещё и к начальнику-соотечественнику. Посмотрим, чем в итоге обернётся этот союз, но в целом ожидания довольно оптимистичные.