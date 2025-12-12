Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили

КХЛ в последние годы постепенно меняется. Расширяются даты проведения турнира, матчей становится всё больше, плотность команд в таблице из года в год повышается. Проводятся разные реформы, включая введение потолка зарплат. А ещё сказываются разные внешние и внутренние факторы.

К сезону-2025/2026 мы уже точно убедились в важности роли менеджеров в современной КХЛ. Лига стремится к тому, чтобы победить расслоение, сократить пропасть между бедными и богатыми. Не всегда выходит успешно, но позитивные движения видны. Именно из-за решений руководства организации и внешних факторов так и повысилась роль менеджеров. Особенно по нынешнему сезону заметно, как некоторые функционеры благодаря качественной работе дают своим небогатым командам шансы на борьбу или, наоборот, несмотря на приличные бюджеты, фактически ставят крест на высоких притязаниях.

Тем не менее в современной КХЛ всё отчётливее становится фактор, которому, как кажется, не уделяют должного внимания.

Тренерский фактор.

Понятное дело, что личность главного тренера (да и его штаба) всегда играла огромную роль в успехах команды. Но именно сейчас КХЛ оказалась, вероятно, в самых плодотворных условиях для того, чтобы наставник мог проявить себя в полной мере и стать настоящим Х-фактором.

Ещё в прошлом сезоне это ярко проявилось. Кубок Гагарина взял «Локомотив» — хоть и безмерно талантливая, но всё же абсолютно тренерская команда. Игорь Никитин немало времени её строил и в конце концов принёс Ярославлю долгожданное золото. А одним из героев железнодорожников стал Александр Радулов, который подписывал контракт во многом из-за желания поработать с Никитиным.

Игорь Никитин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В финале «Локомотиву» противостоял «Трактор» — команда, которая доверилась иностранному тренеру и не прогадала. Уже на первый же год работы в Челябинске Бенуа Гру вместе со своим талантливым штабом создал настоящую машину, которая если уж и должна была проиграть, то только вот такому монстру, как «Локо».

Были и другие команды, которые во многом зависели от личности тренера. Но в этом сезоне их стало больше, а их успехи — ярче.

Возьмём, вероятно, главную сенсацию сезона — «Северсталь». Андрей Козырев работает в Череповце уже третий год, и он довольно быстро сколотил приятную команду с классным атакующим стилем игры. Обычно такие и влюбляют болельщиков в хоккей. Но, несмотря на это, больших успехов «Северсталь» не добивалась: они неизменно вылетали в первом раунде, а по итогам регулярки не поднимались выше пятого места.

Андрей Леонидович сделал некоторые выводы и начал постепенно становиться прагматичнее. «Северсталь» всё так же ярка, но в нынешнем сезоне команда показывает, как может и по счёту сыграть, и немного отказаться от своего стиля, если того требует ситуация. Козырев делал работу над ошибками, его фактор как тренера стал ещё значительнее, и, как итог, сейчас «Северсталь» — лидер Запада и вторая команда КХЛ. А возможно, ещё и законный претендент на Кубок Гагарина.

Другой сенсацией чемпионата заслуженно является минское «Динамо». Эту команду также строили не один год — Дмитрий Квартальнов, как и его череповецкий коллега, начал свой уже третий сезон в столице Беларуси. И прямо сейчас Минск пожинает плоды доверия к своему тренеру.

Тем не менее нужно отметить, что и сам Дмитрий Вячеславович полностью заслужил свой успех. Взяв небольшой перерыв после ухода из «Ак Барса» и отдохнув годик, Квартальнов вернулся к работе и, видимо, что-то переосмыслил в своём подходе к хоккею. Если прогресс белорусской молодёжи не удивляет — в работе с юными талантами специалист всегда был хорош, то вот успешная игра легионеров становится сюрпризом. Дмитрий Вячеславович никогда не считался тренером, который умеет качественно работать с иностранными хоккеистами — а теперь при нём расцветает целый ряд легионеров. А это особенно важно, учитывая особые условия «Динамо» в этом плане.

Вишенкой на торте стало преображение Вадима Шипачёва, который не очень вписывается в концепцию игры Квартальнова, выглядит отлично.

Дмитрий Квартальнов Фото: РИА Новости

Итог: команда радует зрителей яркой игрой, которая ещё и приносит результат – Минск идёт третьим на Западе и пятым в сводной таблице КХЛ, претендуя на длительное весеннее приключение.

Немного иная ситуация у Виктора Козлова. Вряд ли его «Салават Юлаев» сумеет побороться за высокие места, однако сам тренер очень многое сделал для команды. Уфимцы, попав в тяжёлую финансовую ситуацию, могли прочно осесть на дне конференции — так и произошло спустя четверть регулярки. Тем не менее благодаря Виктору Николаевичу «Салават» постепенно начал выбираться из-за ямы, в которую угодил не по вине специалиста.

Более того, если учитывать результаты исключительно за вторую четверть регулярки, то тут юлаевцы и вовсе в числе лидеров как Востока, так и КХЛ. Козлов совладал с той ситуацией, в которой совершенно неожиданно оказалась команда, и сумел вернуть её в зону плей-офф.

Прогресс Виктора Николаевича заметен год от года. В прошлом году «Салават» и вовсе дошёл до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, в итоге завоевав бронзовые медали. Сильное достижение на третий год работы. Сейчас же уже пошёл четвёртый сезон Козлова у руля юлаевцев и тренерский фактор оказался, вероятно, решающим для борьбы обескровленной команды за попадание в плей-офф.

Остаётся только гадать, каких результатов при Викторе Николаевиче «Салават» мог бы достичь, если бы не финансовые проблемы. Однако с огромной вероятностью уфимцы вряд ли выправили бы своё положение, если б тренера не было с ними.

Но в этом сезоне успеха добиваются и те команды, чьи тренеры только возглавили их.

Например, ещё одна сенсация из Западной конференции — «Торпедо». В межсезонье нижегородцы расстались с Игорем Ларионовым, который позже возглавил СКА, и выбрали необычный путь, назначив тренера из… ВХЛ!

Руководство «Торпедо» решило начать с чистого листа, и в то же время их выбор, кажется, себя оправдал. Алексей Исаков приходил в нижегородский клуб тренером, которого вряд ли знали за пределами города. Его кандидатура даже вызывала серьёзные опасения — всё-таки специалист прежде не работал в КХЛ, да и тренерского опыта у него не так много — пост главного он почти нигде не занимал.

Тем не менее Алексей Геннадьевич всего за два года прошёл всю вертикаль нижегородского хоккея, сначала приведя молодёжку «Торпедо» «Чайку» к бронзовым медалям, а на следующий год завоевав Кубок Петрова с «Торпедо-Горьким». Оттуда же Исакова и взяли в основу.

Несмотря на опасения, которые усиливались из-за не самого сильного состава, «Торпедо» удивило, особенно на старте регулярки. Нижегородцы начали с шести побед подряд и возглавили Запад. Затем был спад, и даже показалось, что оверперформанс команды завершился, однако в конце октября началась яркая победная серия из семи матчей подряд. «Торпедо» доказало, что при Исакове точно не будет мальчиками для битья.

А главное: хорошее качество игры напрямую сказывается на общих результатах. Нижегородцы идут пятыми в конференции и всего на четыре очка отстают от лидирующей «Северстали». Так что «Торпедо» в этом сезоне явно настроено пошуметь. Во многом — благодаря свежим взглядам и идеям Алексея Геннадьевича.

А вместе с тем нижегородский клуб как бы доказывает: возможно, иногда стоит давать шансы перспективным специалистам из ВХЛ и МХЛ. Учитывая, что некоторые команды КХЛ в этом сезоне погорели на том, что доверились тренерам, которым предложить уже нечего, и из-за этого прочно осели на дне, пример Исакова может многое изменить в нашей лиге.

Алексей Исаков Фото: РИА Новости

По относительно похожему пути пошёл «Нефтехимик». Нижнекамцы довольно неожиданно расстались с Олегом Леонтьевым, при котором за четыре года смогли стать цепким середнячком, способным преподнести свои сюрпризы, и обратились к не менее неожиданной кандидатуре — Игорю Гришину.

К этому моменту весь опыт тренера в КХЛ сводился к четырём месяцам на посту главного тренера «Спартака». Куда успешнее Игорь Владимирович показал себя в ВХЛ: в сезоне-2022/2023 под его руководством «Химик» выиграл Кубок Петрова.

Впрочем, замена уже показавшего себя специалиста на тренера с минимальным опытом работы в КХЛ удивил и, мягко говоря, не обнадёжил нижнекамских болельщиков.

Как показало время — зря. «Нефтехимик» довольно успешно начал регулярку, одержав семь побед в 10 матчах, и потом продолжил радовать болельщиков интересной игрой. А некоторые встречи — как, например, триллер с «Авангардом» (6:5) — навсегда останутся в числе ярчайших моментов КХЛ.

Игорь Владимирович завоевал уважение и игроков, и публики — своим добродушием, искренностью и, конечно, непосредственно тренерскими способностями. Гришин сделал из «Нефтехимика» команду, которая при необходимости может «включиться» и забить сколько будет нужно, или, наоборот, закрыться и додержать нужный результат.

Ожидалось, что его подопечные будут бороться за зону плей-офф, но сейчас они уверенно идут в середине топ-8, занимая пятое место. «Нефтехимик» преобразился — а в награду получил любовь болельщиков, которые стали возвращаться на трибуны. Вышло бы это без тренера, который ещё совсем недавно работал в ВХЛ? Вряд ли.

И это лишь самые яркие примеры. В нынешнем сезоне тренеры часто выходили на первый план, помогая своим командам преодолевать сложности и выводя их на новый уровень или же, наоборот, убивая шансы на какие-либо успехи. В условиях современной КХЛ недооценивать этот фактор уже не получится. А раз так, то, возможно, в ближайшем будущем мы получим плеяду новых крутых тренеров.