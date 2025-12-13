«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым

Кубок Первого канала начался с турнира в формате «3х3», где сборная «Россия 25» одержала победу над белорусами и казахами. Один из главных героев игры с Казахстаном Прохор Полтапов дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о травме в последнем международном матче, поддержке Романа Ротенберга, разговорах с Никитиным и проблемах ЦСКА.

«Роман Борисович даже в моей майке был, приятно стало»

– Расскажите, как вам формат хоккея 3х3?

– Быстрый хоккей, важна скорость принятия решения. По сути говоря, тот же овертайм, только тут не до гола играют, можно исправить свои ошибки.

– Удобно получилось, что можете своей тройкой играть – с Соркиным и Абрамовым?

– Ну конечно. Кроме Никиты Лямкина, правда, с которым мы только в сборной пересекаемся.

– Вчера, когда команда приехала на арену, Роман Ротенберг всем отбивал кулачки, приветствуя, а вас ещё слегка подтолкнул плечом. Что это было?

– Питерские ребята, друг друга поддерживаем.

– Последний матч, когда вы играли за сборную, у вас не получился – была обидная травма. Не нахлынули воспоминания, когда вновь приехали в расположение команды?

– Да, получил травму тогда, но спасибо за поддержку Роману Борисовичу, всем парням. Он даже в моей майке был, приятно стало. Смотрел, как они играют, молодчики, победили.

Роман Ротенберг жёстко отреагировал на ту травму Роман Ротенберг эмоционально обратился к судьям по поводу травмы игрока российской сборной

– Какие эмоции были, когда увидели ту акцию в Минске, когда на стекло повесили вашу майку в поддержку?

– Было очень приятно. От Романа Борисовича в первую очередь.

«Хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки»

– Как оцените текущую ситуацию ЦСКА?

– Работаем, так могу сказать.

– Последние победы – признак выздоровления?

– Пока рано говорить, выздоровление это или нет. Начинаем работать в полную друг за друга.

Прохор Полтапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Казалось бы, ЦСКА пополнился чемпионским тренерским составом, прилично усилился, здорово провёл предсезонку, хорошо начал сезон. В какой момент пошло всё не так?

– Мне кажется, с самого начала такое было. Мы сами себе что-то напридумывали, что у нас, как вы сказали, такой тренерский состав пришёл. Сами хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки.

– Ударная предсезонка злую шутку сыграла?

– Возможно, да.

– Уровень давления в ЦСКА поменялся?

– Всегда был такой, ничего не поменялось. Мы недовольны текущей ситуацией. Сами влезли – сами должны вылезать.

– Как вы отреагировали, когда Никитин после матча со СКА взял ответственность за результат, сказав, что это он виноват?

– Мы все виноваты. Посмотри в зеркало и спроси, что ты сделал сегодня.

Та самая речь Никитина «Наверное, в тренере весь вопрос». Никитин — после поражения ЦСКА от СКА

– Можете оценить сезон лично для себя?

– Сконцентрирован сейчас на команде, даже не думаю о личном результате.

– Есть такое, что недопонимаете пока систему Никитина?

– Конечно, мне тяжело. Я первый раз работаю с таким требовательным тренером. Мы с ним очень много разговариваем, пытаюсь прислушаться. Не всегда получается, но стараюсь.

– О чём разговариваете? И выходит ли это за пределы льда?

– Нет, за пределы льда не выходит. Только по поводу игры, что нужно выжимать максимум и делать экстрадействия, а не просто реагировать.

– Как ведётся работа Никитина по прививанию чемпионского духа, о которой мы много слышали из «Локомотива»?

– Прививает правильный менталитет.

– В чём отличия Воробьёва от Никитина?

– Их очень тяжело сравнивать – это два разных тренера. Оба жёсткие, требовательные.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова».