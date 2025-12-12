Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь

Вратарская проблема преследует «Эдмонтон» так давно, что даже сложно найти начало этой истории. Эру Макдэвида, например, «Ойлерз» начали при выменянном у «Рейнджерс» Кэме Тальбо, который всего через сезон резко сдал. В первый финал конференции при Макдэвиде команда выходила при 39-летнем Майке Смите, который переиграл экс-легенду СКА Микко Коскинена. Два последних финала случились уже при Стюарте Скиннере.

Скиннер — крайне противоречивый вратарь, который чередует отрезки гениальной игры с периодами, когда кажется, что он не потянул бы и в фарм-клубе. В плей-офф тренеры «Ойлерз» приводили его в чувство отправкой в запас, однако в финалах против «Флориды» этого уже не хватало. Все «говорящие головы» давно говорили о том, что «нефтяникам» нужен сильный вратарь, особенно на фоне больших проблем этого сезона.

Доходило до удивительного: один из местных журналистов напрямую спросил у Скиннера, каково ему приходится в ситуации, когда многие фанаты обвиняют в поражениях непосредственно Стюарта. Вратарь, надо отдать ему должное, ответил достойно: «Можно слышать «бу-у-у-у», доносящееся с трибун. Я не могу ничего с этим поделать, я не могу контролировать мысли других людей. Они могут делать всё, что могут, а я обязан продолжать работать каждый день». Что ж, теперь у Эдмонтона будет другой козёл отпущения — или, наоборот, новый любимец.

Фото: AP/TASS

Итак, «Эдмонтон» обменял Скиннера (контракт на $ 2,6 млн, истекает будущим летом) и защитника Бретта Кулака ($ 2,75 млн, также истекает), а также пик второго раунда драфта-2029 в «Питтсбург», получив другого вратаря Тристана Джерри ($ 5,375 млн, действует до сезона-2027/2028), а также форварда фарм-клуба Самуэля Пулена.

Насколько легко «Эдмонтону» было получить голкипера, который бы выглядел реальной звездой? Довольно сложно, ведь ресурсы после годов погони за Кубком были ограничены: в плане как места под потолком, так и доступных для актива обменов. Пару сезонов в команду отправляли Джона Гибсона, но вратарь перешёл в «Детройт», где завалил старт сезона. Потом слухи переключились на Юусе Сароса из «Нэшвилла», однако у финна высокий контракт и немаленькая трансферная стоимость.

По карману прямо сейчас оказался только эконом-вариант. Сейчас, конечно, Джерри имеет весьма хорошую статистику, особенно по меркам нынешней НХЛ: 9 побед в 14 матчах, 90,9% сейвов. Однако год назад голкипер играл так плохо, что со своим немаленьким контрактом отправился в фарм-клуб, на драфте отказов его никто не забрал. Ещё раньше его ошибки приводили к вылету «Питтсбурга» от «Айлендерс» в плей-офф-2021, а слабая игра в матче со сливающим «Чикаго» привела к сенсационному пролёту мимо плей-офф-2023.

Болельщики «Питтсбурга» довольны: в первую очередь клуб скинул довольно тяжёлый контракт, год назад за такое пришлось бы доплачивать. Скиннер уже летом становится неограниченно свободным агентом: если разыграется, можно будет удачно обменять на дедлайне. Кроме того, у «пингвинов» есть целая плеяда интересных голкиперов: Артур Шилов, Йоэль Бломквист, а теперь и Сергей Мурашов хорошо себя показывают. В свете неизбежной перестройки команды нет смысла перекрывать им дорогу в основной состав. Опытный Кулак тоже может быть обменян на дедлайне, а защитники в это время года обычно стоят дорого.

Вынужденный (из-за потолка зарплат) обмен Кулака ослабил глубину защиты финалистов, поэтому «Эдмонтону» пришлось параллельно отдавать пик третьего раунда за 25-летнего Спенсера Штястны из «Нэшвилла», который пока что играет на минималке и в «Предаторз» выше третьей пары толком не поднимался. Конечно, говорят о его потенциале, но прямо сейчас у «Ойлерз» и так не самая сильная оборона, которая теряет в моменте.

Показательный факт: хотя процент сейвов у Джерри выше Скиннера почти на два пункта (90,9% против 89,1%), их показатель голов, отражённых сверх xG, почти сопоставим: 9,8 у Джерри против 6,9 у Скиннера. Это хорошо показывает, что на плохую статистику сейвов Стюарта сильно влиял бардак в защите «нефтяников», где высокооплачиваемые Эван Бушар и Дарнелл Нурс периодически сильно подводят своих партнёров. «Ойлерз» чаще всего в НХЛ пропускают после добиваний.

Стюарт Скиннер Фото: AP/TASS

В общем, всё указывает на то, что «Эдмонтон» приобрёл вратаря, который не выглядит сильно лучше Скиннера, при этом ослабил глубину своей и так проблемной защиты, отдав сверху два драфт-пика. В Америке обмен уже критикуют, автор сайта The Athletic Шэйна Голдман поставила «Ойлерз» двойку и пишет: «В прошлых сезонах Джерри зачастую не играл в плей-офф из-за травм, а когда играл, то испытывал сложности: в восьми матчах он пропустил восемь голов сверх ожидаемого».

Ещё раз напомним: Коннор Макдэвид отказался от повышения контракта ради ещё одной попытки выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном». Конечно, «вратари — это вуду», как часто говорят в Америке: бывали случаи, когда списанные в одних командах голкиперы расцветали в других. Однако на бумаге «Эдмонтон» не стал лучше, и в случае чего это припомнят менеджменту.