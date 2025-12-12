Скидки
Обмен вратарей в НХЛ, Тристан Джерри перешёл в Эдмонтон, Стюарт Скиннер перешёл в Питтсбург

Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
Родион Власов
Обмен вратарей в НХЛ
Стюарта Скиннера уже давно критиковали болельщики «Эдмонтона». Станет ли Тристан Джерри вариантом лучше?

Вратарская проблема преследует «Эдмонтон» так давно, что даже сложно найти начало этой истории. Эру Макдэвида, например, «Ойлерз» начали при выменянном у «Рейнджерс» Кэме Тальбо, который всего через сезон резко сдал. В первый финал конференции при Макдэвиде команда выходила при 39-летнем Майке Смите, который переиграл экс-легенду СКА Микко Коскинена. Два последних финала случились уже при Стюарте Скиннере.

Скиннер — крайне противоречивый вратарь, который чередует отрезки гениальной игры с периодами, когда кажется, что он не потянул бы и в фарм-клубе. В плей-офф тренеры «Ойлерз» приводили его в чувство отправкой в запас, однако в финалах против «Флориды» этого уже не хватало. Все «говорящие головы» давно говорили о том, что «нефтяникам» нужен сильный вратарь, особенно на фоне больших проблем этого сезона.

Печальная статистика «Эдмонтона»:
Доходило до удивительного: один из местных журналистов напрямую спросил у Скиннера, каково ему приходится в ситуации, когда многие фанаты обвиняют в поражениях непосредственно Стюарта. Вратарь, надо отдать ему должное, ответил достойно: «Можно слышать «бу-у-у-у», доносящееся с трибун. Я не могу ничего с этим поделать, я не могу контролировать мысли других людей. Они могут делать всё, что могут, а я обязан продолжать работать каждый день». Что ж, теперь у Эдмонтона будет другой козёл отпущения — или, наоборот, новый любимец.

Фото: AP/TASS

Итак, «Эдмонтон» обменял Скиннера (контракт на $ 2,6 млн, истекает будущим летом) и защитника Бретта Кулака ($ 2,75 млн, также истекает), а также пик второго раунда драфта-2029 в «Питтсбург», получив другого вратаря Тристана Джерри ($ 5,375 млн, действует до сезона-2027/2028), а также форварда фарм-клуба Самуэля Пулена.

Насколько легко «Эдмонтону» было получить голкипера, который бы выглядел реальной звездой? Довольно сложно, ведь ресурсы после годов погони за Кубком были ограничены: в плане как места под потолком, так и доступных для актива обменов. Пару сезонов в команду отправляли Джона Гибсона, но вратарь перешёл в «Детройт», где завалил старт сезона. Потом слухи переключились на Юусе Сароса из «Нэшвилла», однако у финна высокий контракт и немаленькая трансферная стоимость.

По карману прямо сейчас оказался только эконом-вариант. Сейчас, конечно, Джерри имеет весьма хорошую статистику, особенно по меркам нынешней НХЛ: 9 побед в 14 матчах, 90,9% сейвов. Однако год назад голкипер играл так плохо, что со своим немаленьким контрактом отправился в фарм-клуб, на драфте отказов его никто не забрал. Ещё раньше его ошибки приводили к вылету «Питтсбурга» от «Айлендерс» в плей-офф-2021, а слабая игра в матче со сливающим «Чикаго» привела к сенсационному пролёту мимо плей-офф-2023.

Болельщики «Питтсбурга» довольны: в первую очередь клуб скинул довольно тяжёлый контракт, год назад за такое пришлось бы доплачивать. Скиннер уже летом становится неограниченно свободным агентом: если разыграется, можно будет удачно обменять на дедлайне. Кроме того, у «пингвинов» есть целая плеяда интересных голкиперов: Артур Шилов, Йоэль Бломквист, а теперь и Сергей Мурашов хорошо себя показывают. В свете неизбежной перестройки команды нет смысла перекрывать им дорогу в основной состав. Опытный Кулак тоже может быть обменян на дедлайне, а защитники в это время года обычно стоят дорого.

Вынужденный (из-за потолка зарплат) обмен Кулака ослабил глубину защиты финалистов, поэтому «Эдмонтону» пришлось параллельно отдавать пик третьего раунда за 25-летнего Спенсера Штястны из «Нэшвилла», который пока что играет на минималке и в «Предаторз» выше третьей пары толком не поднимался. Конечно, говорят о его потенциале, но прямо сейчас у «Ойлерз» и так не самая сильная оборона, которая теряет в моменте.

Показательный факт: хотя процент сейвов у Джерри выше Скиннера почти на два пункта (90,9% против 89,1%), их показатель голов, отражённых сверх xG, почти сопоставим: 9,8 у Джерри против 6,9 у Скиннера. Это хорошо показывает, что на плохую статистику сейвов Стюарта сильно влиял бардак в защите «нефтяников», где высокооплачиваемые Эван Бушар и Дарнелл Нурс периодически сильно подводят своих партнёров. «Ойлерз» чаще всего в НХЛ пропускают после добиваний.

Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Фото: AP/TASS

В общем, всё указывает на то, что «Эдмонтон» приобрёл вратаря, который не выглядит сильно лучше Скиннера, при этом ослабил глубину своей и так проблемной защиты, отдав сверху два драфт-пика. В Америке обмен уже критикуют, автор сайта The Athletic Шэйна Голдман поставила «Ойлерз» двойку и пишет: «В прошлых сезонах Джерри зачастую не играл в плей-офф из-за травм, а когда играл, то испытывал сложности: в восьми матчах он пропустил восемь голов сверх ожидаемого».

Ещё раз напомним: Коннор Макдэвид отказался от повышения контракта ради ещё одной попытки выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном». Конечно, «вратари — это вуду», как часто говорят в Америке: бывали случаи, когда списанные в одних командах голкиперы расцветали в других. Однако на бумаге «Эдмонтон» не стал лучше, и в случае чего это припомнят менеджменту.

