Сумасшедший обмен в НХЛ! «Миннесота» Капризова выцепила одного из лучших защитников мира

Ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени подарила любителям хоккея одну из самых крупных сделок за последние годы — если не самую. «Ванкувер» обменял своего лидера, капитана и ведущего защитника Куинна Хьюза в… «Миннесоту»!

Конечно, слухи о потенциальном трейде канадца ходили уже давно. Все знали о желании Куинна однажды сыграть со своими братьями — Люком и Джеком, защищающими цвета «Нью-Джерси». Казалось, что это лишь вопрос времени, когда семья воссоединится и сыграет за одну команду.

Реальность оказалась иной. Хьюза-старшего перехватила «Миннесота», которая этим ходом доказала серьёзность своих намерений в нынешнем сезоне. «Уайлд» получили топ-хоккеиста уровня «Харта» — вероятно, это в принципе самая крупная сделка в истории «дикарей». И она точно оправдает себя.

Серьёзность «Миннесоты» доказывают и те лоты, которые были принесены в жертву ради Хьюза. «Уайлд» отдали, как кажется, все свои самые ценные лоты из числа талантов и будущих звёзд. За «Ванкувер» теперь будут играть Марко Росси, Лиам Эгрен и Зив Буйум — выборы первого раунда драфта-2020, 2022 и 2024. Кроме того, «косаткам» достался выбор в первом раунде драфта-2026.

Конечно, такой обмен серьёзно ударит по будущему «дикарей», ведь все их главные молодые таланты достались «Кэнакс». Тем не менее понять руководство «Миннесоты» можно. Прямо сейчас в их распоряжении одна из главных звёзд НХЛ Кирилл Капризов, находящийся в расцвете, один из лучших вратарских дуэтов лиги прямо сейчас, несколько классных молодых хоккеистов, которые способны ещё спрогрессировать, и место под потолком в ближайшее межсезонье. Когда лучшее время реально побороться за кубок, если не сейчас?

Не будем забывать, что высшим достижением «Уайлд» до сих пор остаётся выход в финал конференции (в сезоне-2002/2003) — 23 года назад. С тех же пор команда не проходила стадию второго раунда ни разу. Прямо сейчас у франшизы появилась возможность вылезти из середняков и побороться за Кубок Стэнли.

На данный момент непонятно, поставит ли Куинн свою подпись под новым контрактом. А уже совсем скоро этим вопросом придётся заняться, ведь у защитника идёт пятый год по шестилетнему соглашению с кэпхитом $ 7,85 млн. Переговоры с ним можно будет начать 1 июля 2026 года, и, хотя, как отмечают источники The Athletic, «Миннесоте» не гарантировали, что Хьюз согласится продлить контракт, это будет сделать легче теперь, когда он уже в команде. Тем более место для этого есть.

Иными словами, руководство «Уайлд» решило пойти ва-банк, подписав 26-летнего защитника. Пик Капризова не продлится долго, так что настало время рисковать. И этот обмен автоматически вводит «дикарей» в пул потенциальных кандидатов на Кубок Стэнли — 2026.

Что же касается «Ванкувера», то клуб официально уходит в перестройку. «Кэнакс» отдали своего лучшего хоккеиста из числа действующих, а также одного из лучших в истории. Вероятно, Куинн достоин даже звания лучшего защитника за всё время существования франшизы.

Куинн Хьюз Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин так прокомментировал обмен капитана.

«Это, безусловно, непростой день для клуба. Куинн Хьюз был значимой частью организации, отличным человеком и великолепным хоккеистом, установившим множество рекордов. Это тяжёлый день, но мы также рады за тех игроков, которых получили взамен, за молодых игроков, с которыми будем продолжать строить команду после обмена с «Миннесотой».

Я думаю, это вопрос, который, вероятно, вставал ещё год назад, когда мы впервые обратили внимание на то, что Куинн может уйти. Мы надеялись, руководство пыталось сделать всё, и мы тоже старались убедить его остаться и пройти через этот процесс. Однако когда мы поняли, что не сможем этого сделать, то начали рассматривать возможные варианты, изучать, какие команды могли бы предложить наилучший обмен для «Ванкувер Кэнакс» в будущем», — рассказал Альвин.

Хьюз уже входит в топ-15 главных бомбардиров в истории команды, занимая 13-е место. Защитник сыграл 459 матчей и набрал 432 (61+371) очка — почти очко за встречу! В нынешнем сезоне Куинн уже оформил 23 (2+21) результативных действия в 26 матчах.

После ухода лидера команды президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд официально подтвердил, что клуб уходит в перестройку.

«Мы искренне признательны Куинну за всё, что он сделал для организации. Это выдающийся человек, элитный хоккеист и один из лучших игроков в истории «Кэнакс». В то же время нам удалось заполучить очень перспективных молодых исполнителей из «Миннесоты». Они станут важной частью текущей перестройки и помогут заложить фундамент для светлого будущего. Мы продолжаем формировать команду, делая ставку на талантливую молодёжь, чтобы как можно скорее вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли», — отметил Рутерфорд.

Несмотря на то что уход Куинна был ожидаемым, этот обмен всё равно стал одним из самых шокирующих за последнее время. Журналист Томас Дрэнс, освещающий жизнь вокруг «Ванкувера», после трейда Хьюза написал: «Ужасающий день для организации».

Впрочем, «Кэнакс» точно потеряли бы своего лидера. А так сумели получить крайне хорошую компенсацию. Вероятно, «Ванкувер» в принципе извлёк максимально возможную выгоду из обмена капитана.

А «Миннесота» получила достойное усиление в преддверии битвы за Кубок Стэнли.

Так что все довольны. Кроме фанатов «косаток».

