Как играет Баффало в НХЛ, почему из команды уходят игроки, какие проблемы у клуба, может ли клуб переехать

«Баффало» — худшая франшиза НХЛ. Годами пребывают на дне, и просвета не видно
Рустам Имамов
«Баффало» — худшая франшиза НХЛ
«Клинки» точно нужны лиге?

Первая треть регулярного чемпионата НХЛ радует неожиданными результатами. Мало кто мог себе представить, как бодро взлетит молодой «Анахайм» под руководством Джоэля Кенневиля, Ярослав Аскаров своей вдохновенной игрой оживил «Сан-Хосе», Коннор Бедард тащит «Чикаго». Курс на выход из перестройки наметился у «Детройта». Даже у «Питтсбурга» третья молодость у Сидни Кросби и компании…

Единственное, что стабильно, не меняется и вряд ли изменится в ближайшие годы – положение дел в «Баффало». Команда на своём привычном месте – на дне Атлантического дивизиона. Нет, турбулентность и плотность таблицы на Востоке позволяет им надеяться на плей-офф, но давайте честно – «Сэйбрз» продлят свою антирекордную серию без игр на вылет. Чем ставят перед лигой неудобные вопросы, а нужна ли самому конкурентному чемпионату подобная франшиза в принципе?

«Баффало» пропускает гол

«Баффало» пропускает гол

Фото: Joe Hrycych/Getty Images

НХЛ недавно вновь отчиталась о рекордной прибыли – телерейтинги растут, как и сопутствующие доходы, желающих купить команду НХЛ меньше не становится. Неудивительно, что на фоне таких новостей всё громче звучат планы об очередном расширении. Комиссионеру лиги Гэри Беттмэну мало 32 команд – он всерьёз говорит о 34 и даже 36 клубах. О своей франшизе в главной хоккейной лиге мира давно мечтают в Хьюстоне, возвращения НХЛ ждут все франкофоны Квебека, идут разговоры о Портленде и засматриваются на Атланту. Бог любит троицу, видимо, расчёт на то, что с третьего раза точно всё получится. Только скептики говорят, что всё это напоминает мыльный пузырь, и как минимум со спортивной точки зрения подобные инициативы приведут лишь к размыванию таланта в лиге.

Новые команды не нужны НХЛ — лучше провести ревизию старых:
Бесконечность — не предел. НХЛ хочет расширения до 34 команд
Бесконечность — не предел. НХЛ хочет расширения до 34 команд

Посмотрите, как трудно в последние сезоны найти вратаря, какие проблемы с поиском квалифицированного защитника – семь с лишним стран не в состоянии обеспечить потребности даже текущих 32 команд, куда расширяться? Гораздо разумнее пересмотреть целесообразность существования в лиге тех, кто в ней давно. Например, «Баффало Сэйбрз». Помните мир в 2011 году? Президент России – Дмитрий Медведев, на экраны только-только вышел последний фильм по «Гарри Поттеру», все обсуждают арабскую весну и землетрясение в Японии. Милош Ржига собрал великолепный «Атлант», разъярённые фанаты едва не сожгли Ванкувер после поражения в финале от «Бостона» в седьмой игре финала, а осенью мы потеряли «Локомотив» в авиакатастрофе. А ещё весной 2011-го «Баффало» в последний раз играл в матчах Кубка Стэнли. С тех пор у нас не было, кажется, ни единого повода похвалить «Сэйбрз».

«Баффало» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2011

«Баффало» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2011

Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

Возмутиться их игрой, схватиться за голову, глядя на чудовищные ошибки менеджмента – без проблем. Но поводов для радости за эти 15 лет было минимум. Бесконечность не предел, следом за 14-м сезоном без плей-офф подряд, видимо, будет и 15-й. А дальше – 16-й и 17-й, хоть кто-то верит, что в ближайшие годы что-то изменится? С чего бы? В команду не верят даже сами хоккеисты, летом Джон-Джейсон Петерка был согласен на всё, лишь бы не оставаться в округе Эри. Внимание, в поисках лучшей жизни немец согласился на переход в «Юту»! Команду, которая совсем недавно была «Аризоной», то есть синонимом неудач и ночным кошмаром боссов НХЛ. Но с переездом в штат мормонов в руках нового владельца мы видим симпатичную команду с неплохим потенциалом. В то время как потенциал «Сэйбрз» давно упущен.

За неудачами «Баффало» легко упустить талант Тейджа Томпсона:
Лучший среди худших. В «Баффало» играет самый недооценённый снайпер нашего времени
Лучший среди худших. В «Баффало» играет самый недооценённый снайпер нашего времени

Болельщики «клинков» любят себя тешить тем, что собирают целые сборные из тех, кто уехал из «Баффало», однако сделал себе имя в других клубах. Иногда даже и собирать фэнтезийные команды не нужно, достаточно посмотреть на чемпионские составы «Флориды». Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур, Дмитрий Куликов, Эван Родригес – в будущем ключевые детали пазла Пола Мориса, от которых в «Сэйбрз» отказывались без сожаления и должной компенсации. Райан О’Райлли, Робин Ленер, Линус Улльмарк, список можно продолжать до бесконечности, но явно выделяться будет, разумеется, история с уходом из клуба Джека Айкела. «Баффало» не просто упустил, вероятно, главного хоккеиста в своей современной истории. Руководство клуба ещё и наглядно показало, как в организации относятся даже к суперзвёздам. Генеральный менеджер Кевин Адамс жалуется, что к ним не едут игроки, ведь у них нет пальм и налоговых льгот, однако только ли в этом дело?

Кевин Адамс

Кевин Адамс

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Век хоккеиста короткий, и никто не хочет прозябать в команде, у которой нет стратегии – только путь. Айкел до последнего был верен «Сэйбрз», пропитался чувствами к клубу, болельщикам, но вряд ли он сожалеет о переходе, после которого стал чемпионом уже в составе «Вегаса». Из команды буквально бежал Джефф Скиннер, только бы не стать вечным рекордсменом по числу матчей без плей-офф. Казалось, что готов был вернуться в фигурное катание, только бы не надевать эту форму с клинками на груди. Непонятно, как долго будет терпеть происходящее Тейдж Томпсон, с учётом планомерного роста потолка зарплат у контендеров появятся свободные средства, так что уход американца едва ли кого-то удивит. Как и шведа Расмуса Далина: защитники такого плана хорошо ценятся и выглядят штучным товаром на рынке, за который будут готовы отдать полцарства, но Адамс ведь известен своей «щедростью» по отношению к конкурентам.

Как бывший игрок «Баффало» Скиннер метался между хоккеем и фигуркой:
Джокер «Эдмонтона» — бывший фигурист! Обыгрывал Патрика Чана и идёт за Кубком Стэнли
Джокер «Эдмонтона» — бывший фигурист! Обыгрывал Патрика Чана и идёт за Кубком Стэнли

Справедливости ради, говорить, что «Сэйбрз» однозначно худшая франшиза НХЛ и её нужно исключить из лиги — неправильно. У клуба были свои легенды, например, Пэт Лафонтен, свои лучшие годы тут провели Александр Могильный, Доминик Гашек, Мирослав Шатан, Томас Ванек. С финансовой точки зрения у «Баффало» всё в порядке – по оценке Forbes, стоимость клуба составляет $ 1,325 млрд, то есть, приобретая клуб в 201-м за $ 165 млн, Терри Пегула приумножил свои активы более чем на 650%. Команда стабильно приносит прибыль, долговая нагрузка – всего 10% от стоимости. Новое поколение молодёжи может принести наконец долгожданный спортивный успех, если, конечно, не разбежится при первой же возможности. Однако если и через условные пять лет ничего не поменяется, придётся говорить о радикальных переменах. Вечный аутсайдер не нужен никому, даже в КХЛ отказались от Новокузнецка, как много он бы ни значил для нашего хоккея.

