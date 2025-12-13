«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга

Несмотря на то что фактически Кубок Первого канала стартовал ещё 12 декабря, его официальное открытие состоялось только на следующий день – в субботу своё выступление на турнире начала сборная «Россия 25», которой предстояло встретиться со сборной Беларуси.

Команда Дмитрия Квартальнова в пятницу переиграла команду из Казахстана, которая приехала в Новосибирск в ослабленном составе – до «Сибирь-Арены» не добрались практически все лидеры сборной, включая Никиту Михайлиса, Валерия Орехова и Адиля Бекетаева. «Сейчас перерыв, они приняли решение подготовиться ко второму этапу игр КХЛ. Игроки «Барыса» готовятся тоже», – так объяснил отсутствие сильнейших игроков главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов.

Поэтому встреча «России 25» и Беларуси была очень важной для определения победителя турнира – в случае победы гости Новосибирска досрочно забрали бы трофей себе, а аналогичный результат в пользу нашей сборной полностью передал бы инициативу в руки подопечных Романа Ротенберга.

Церемония открытия турнира была не единственным торжественным мероприятием, которое произошло в этот день. За два часа до стартового вбрасывания в зале для пресс-конференций состоялась церемония введения в Зал славы отечественного хоккея сразу пятерых новых представителей – тренера Дмитрия Богинова, судьи Михаила Галиновского, а также игроков Владимира Брежнева, Ирины Гашенниковой и Сергея Мозякина.

Состав российской сборной на, по сути, главный матч турнира получился любопытным – на последнем рубеже с первых минут оказался Максим Моторыгин; в первом звене пару Георгий Иванов – Егор Сурин из «Локомотива» дополнил Данил Аймурзин; в центре второй тройки между лидерами «Металлурга» Романом Канцеровым и Дмитрием Силантьевым расположился Илья Сафонов; третья тройка состояла целиком из московских армейцев – Виталия Абрамова, Максима Соркина и Прохора Полтапова; а в четвёртом звене вместе с динамовцами Максимом Джиошвили и Артёмом Ильенко играл Сергей Гончарук, а 13-м нападающим стал ещё один череповчанин Руслан Абросимов.

В обороне знакомых по клубам сочетаний не было – первую пару сформировали из капитана сборной Александра Елесина и второго бомбардира КХЛ среди защитников Даниила Пыленкова; во второй вместе оказались Богдан Конюшков и Илья Карпухин; в третьей оказались Дмитрий Юдин и Никита Лямкин, а седьмым защитником стал единственный представитель «Сибири» Тимур Ахияров, которого особо тепло встретила местная публика.

Первые минуты прошли при преимуществе хозяев, но затем белорусы имели несколько хороших возможностей, чтобы выйти вперёд. Но и тем, и другим мешали вратари – Моторыгин и Кульбаков справлялись со своей работой на отлично.

Но со временем игровой перевес российской сборной стал более явным. Особенно старалось первое звено, которое создавало угрозу чужим воротам чуть ли не в каждой смене и в середине первого периода заработало право на штрафной бросок. Исполнить его отправился Аймурзин, но попасть даже в створ ему не удалось.

Впрочем, уже через пару минут Кульбаков всё-таки оказался распечатан. Гости сделали два подарка второму звену российской сборной – и если в первом случае Силантьев не смог воспользоваться передачей Канцерова, то уже через несколько секунд лучший снайпер КХЛ убежал в одиночку и сделал всё сам.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей России».

Свою шайбу первая тройка всё-таки оформила. Правда, вместо Иванова Сурину и Аймурзину помогал Абросимов – он обыгрался с форвардом «Локомотива» на входе в зону, а его одноклубник исправился за нереализованный буллит и расторопнее всех оказался на добивании.

К следующему голу россияне были ближе, чем белорусы к первому. На флажке второго периода шайба курьёзным образом чуть не залетела в ворота Кульбакова, однако ему удалось не дать её в третий раз пересечь линию.

Третий гол в ворота Беларуси всё-таки состоялся, но Кульбакова в них уже не было – за две минуты до финальной сирены Дмитрий Квартальнов заменил вратаря на шестого полевого, и этой ситуацией довольно быстро воспользовался Аймурзин, который оформил дубль.

К сожалению для Моторыгина, удержать свои владения в неприкосновенности ему не удалось – за 33 секунды до конца встречи Роман Горбунов смог забросить шайбу престижа. 3:1 – «Россия 25» одерживает довольно убедительную победу и значительно повышает свои шансы стать победителем Кубка Первого канала.