Россия 25 — Беларусь — 3:1 — видео, голы, обзор матча Кубка Первого канала — 2025

«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга
Дмитрий Сторожев
Отчёт «Россия 25» — «Беларусь» — 3:1
Теперь россиянам осталось обыграть ослабленную сборную Казахстана.

Несмотря на то что фактически Кубок Первого канала стартовал ещё 12 декабря, его официальное открытие состоялось только на следующий день – в субботу своё выступление на турнире начала сборная «Россия 25», которой предстояло встретиться со сборной Беларуси.

Команда Дмитрия Квартальнова в пятницу переиграла команду из Казахстана, которая приехала в Новосибирск в ослабленном составе – до «Сибирь-Арены» не добрались практически все лидеры сборной, включая Никиту Михайлиса, Валерия Орехова и Адиля Бекетаева. «Сейчас перерыв, они приняли решение подготовиться ко второму этапу игр КХЛ. Игроки «Барыса» готовятся тоже», – так объяснил отсутствие сильнейших игроков главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

Поэтому встреча «России 25» и Беларуси была очень важной для определения победителя турнира – в случае победы гости Новосибирска досрочно забрали бы трофей себе, а аналогичный результат в пользу нашей сборной полностью передал бы инициативу в руки подопечных Романа Ротенберга.

Церемония открытия турнира была не единственным торжественным мероприятием, которое произошло в этот день. За два часа до стартового вбрасывания в зале для пресс-конференций состоялась церемония введения в Зал славы отечественного хоккея сразу пятерых новых представителей – тренера Дмитрия Богинова, судьи Михаила Галиновского, а также игроков Владимира Брежнева, Ирины Гашенниковой и Сергея Мозякина.

Состав российской сборной на, по сути, главный матч турнира получился любопытным – на последнем рубеже с первых минут оказался Максим Моторыгин; в первом звене пару Георгий Иванов – Егор Сурин из «Локомотива» дополнил Данил Аймурзин; в центре второй тройки между лидерами «Металлурга» Романом Канцеровым и Дмитрием Силантьевым расположился Илья Сафонов; третья тройка состояла целиком из московских армейцев – Виталия Абрамова, Максима Соркина и Прохора Полтапова; а в четвёртом звене вместе с динамовцами Максимом Джиошвили и Артёмом Ильенко играл Сергей Гончарук, а 13-м нападающим стал ещё один череповчанин Руслан Абросимов.

В обороне знакомых по клубам сочетаний не было – первую пару сформировали из капитана сборной Александра Елесина и второго бомбардира КХЛ среди защитников Даниила Пыленкова; во второй вместе оказались Богдан Конюшков и Илья Карпухин; в третьей оказались Дмитрий Юдин и Никита Лямкин, а седьмым защитником стал единственный представитель «Сибири» Тимур Ахияров, которого особо тепло встретила местная публика.

Эксклюзив
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным

Первые минуты прошли при преимуществе хозяев, но затем белорусы имели несколько хороших возможностей, чтобы выйти вперёд. Но и тем, и другим мешали вратари – Моторыгин и Кульбаков справлялись со своей работой на отлично.

Но со временем игровой перевес российской сборной стал более явным. Особенно старалось первое звено, которое создавало угрозу чужим воротам чуть ли не в каждой смене и в середине первого периода заработало право на штрафной бросок. Исполнить его отправился Аймурзин, но попасть даже в створ ему не удалось.

Впрочем, уже через пару минут Кульбаков всё-таки оказался распечатан. Гости сделали два подарка второму звену российской сборной – и если в первом случае Силантьев не смог воспользоваться передачей Канцерова, то уже через несколько секунд лучший снайпер КХЛ убежал в одиночку и сделал всё сам.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей России».

Свою шайбу первая тройка всё-таки оформила. Правда, вместо Иванова Сурину и Аймурзину помогал Абросимов – он обыгрался с форвардом «Локомотива» на входе в зону, а его одноклубник исправился за нереализованный буллит и расторопнее всех оказался на добивании.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей России».

К следующему голу россияне были ближе, чем белорусы к первому. На флажке второго периода шайба курьёзным образом чуть не залетела в ворота Кульбакова, однако ему удалось не дать её в третий раз пересечь линию.

Третий гол в ворота Беларуси всё-таки состоялся, но Кульбакова в них уже не было – за две минуты до финальной сирены Дмитрий Квартальнов заменил вратаря на шестого полевого, и этой ситуацией довольно быстро воспользовался Аймурзин, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей России».

К сожалению для Моторыгина, удержать свои владения в неприкосновенности ему не удалось – за 33 секунды до конца встречи Роман Горбунов смог забросить шайбу престижа. 3:1 – «Россия 25» одерживает довольно убедительную победу и значительно повышает свои шансы стать победителем Кубка Первого канала.

