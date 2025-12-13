Скидки
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее за 13 декабря 2025 года, что происходит в КХЛ, НХЛ и АХЛ, ключевые события

Мозякин — в Зале славы хоккея России, в Америке забил вратарь. Хоккейные итоги дня
Денис Лутченко
Главные новости в хоккее за 13 декабря 2025 года
«Россия 25» одержала важную победу на Кубке Первого канала, обыграв белорусов.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 декабря 2025 года.

Сергей Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея. Церемония состоялась перед матчем Кубка Первого канала — 2025 между сборными «Россия 25» и Беларуси.

Кроме Мозякина, в Зал славы отечественного хоккея вошли игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов, судья Михаил Галиновский. Премией за вклад в развитие хоккея отмечен врач Борис Сапроненков.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является обладателем многих рекордов российского хоккея.

В Новосибирске завершился матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Беларуси. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел российскую команду вперёд. На 12-й минуте форвард Данил Аймурзин не смог реализовать буллит. На 27-й минуте Аймурзин удвоил преимущество россиян. На 59-й минуте Аймурзин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В концовке матча нападающий Роман Горбунов сократил отставание белорусской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Обладатель Кубка Стэнли вратарь Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ

Канадский голкипер «Рокфорда» в системе «Чикаго Блэкхоукс» Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Милуоки» (5:3). На 59-й минуте игры 32-летний канадец поразил пустые ворота соперника броском из-за своих ворот. Также сегодня Броссуа отразил 33 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат Американской хоккейной лиге.

Вратарь провёл три матча (две победы, одно поражение, 90% сейвов, коэффициент надёжности 3,39) за «Рокфорд» в АХЛ, куда был отправлен набирать форму после восстановления из-за двух операций (на мениске и бедре). Из-за них он не играл с апреля 2024 года.

Броссуа ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». Вместе с «золотыми рыцарями» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

«Ак Барс» рассматривает варианты обмена Михаила Бердина

Казанский «Ак Барс» готов к предложениям по обмену вратаря Михаила Бердина. Как стало известно «Чемпионату», трансфер будет возможен в случае взаимной заинтересованности другого клуба и самого игрока в переходе в эту команду.

В Казани недовольны выступлениями Бердина на старте сезона, он тренируется уже несколько недель вне основного состава. В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

При этом на текущий момент конкретных вариантов возможной сделки не просматривается, существует вероятность, что вратарь так и останется до конца сезона в «Ак Барсе».

