Невероятный камбэк в НХЛ! «Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 за 11 минут в третьем периоде

Совсем недавно «Питтсбург» поучаствовал в одном из главных обменов сезона, отправив вратаря Тристана Джерри в «Эдмонтон», получив взамен Стюарта Скиннера, Бретта Кулака и пик на драфте.

При этом «пингвины» проиграли три матча и приблизились к вылету из зоны плей-офф. Повлияла на это и травма Евгения Малкина, о котором Сидни Кросби сказал: «Заменить Джино непросто. Практически невозможно. Думаю, мы должны добавить всей командой. Он отлично играет за нас, так что нам всем придётся выложиться по полной, набрать очки и показать хороший хоккей, пока он не вернётся».

«Сан-Хосе» же чередование побед и поражений пока позволяет находиться в восьмёрке. Ярослав Аскаров, отсутствовавший три матча на льду, вернулся на лёд.

«Акулы» открыли счёт на экваторе первого отрезка – Тоффоли набросил от синей линии, и траектория шайбы застала Шилова врасплох.

Далее почти 40 минут забивали только хозяева, а начал Сидни Кросби в большинстве – капитан «Питтсбурга» своевременно оказался на добивании, реализовав лишнего всего за восемь секунд.

Во втором периоде «Сан-Хосе» будто бы и не было на льду – «Питтсбург» больше чем в три раза перебросал оппонента, а также забросил три шайбы, сделав преимущество очень комфортным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьей двадцатиминутки Паркер Уозерспун жёстко встретил Уилла Смита, а заступаться за него пошёл Маклин Селебрини. Неизвестно, это ли зарядило в дальнейшем «Шаркс», но определённый эффект та стычка точно возымела. Чуть позже хозяева забросили пятую и, казалось бы, сняли все вопросы о победителе. Но нет, молодой и задорный «Сан-Хосе» сдаваться был не намерен – Клингберг начал камбэк, а Эклунд «доел» момент на пятаке после чумового сейва Шилова, и отставание сократилось до двух шайб.

Ключевой момент произошёл за несколько минут до конца третьего периода – Раст не попал в пустые ворота броском из средней зоны, а «акулы» почти тут же забили четвёртую – Маклин Селебрини сократил отставание до минимума. Меньше чем через минуту счёт стал равным – Тайлер Тоффоли сыграл на добивании и перевёл встречу в овертайм.

А там Клингберг и Селебрини нарисовали красоту, оставив в дураках защиту «Питтсбурга», и выиграли для своей команды матч.

