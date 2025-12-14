Неудержимый Овечкин! Добился нового достижения в НХЛ, обойдя великого Ягра

«Вашингтон» провёл один из худших матчей в сезоне, получив 1:5 от «Виннипега». В первом периоде им не помогли проснуться ни два большинства на старте, ни два пропущенных гола в свои ворота. Во втором периоде «Джетс» продолжили доминировать и забили ещё дважды, в третьем добавили пятую шайбу, и только когда исход был полностью предопределён, «Кэпиталз» смогли размочить счёт в большинстве.

Поражение выбило команду Спенсера Карбери с первого места в Восточной конференции, они пропустили вперёд «Каролину» и «Айлендерс», которые сегодня добились побед.

Однако даже в этой бочке дёгтя нашлась ложка мёда. Даже две.

Первая – это Александр Овечкин, который в 40 лет продолжает восхищать своей неудержимостью. Главнейший хоккейный рекорд по голам давно побит, но Ови не устаёт печатать другие разнообразные достижения.

Сегодня он отметился передачей в единственном голе «Вашингтона» и вошёл в топ-10 в истории НХЛ по очкам в большинстве. На счету Овечкина теперь 611 (328+293) очков по данному показателю, у Ягра было 610. Думается, и Фил Хаусли недолго ещё будет занимать девятое место (612 очков в большинстве), дальше идёт Джо Сакик (631 очко). В первую тройку входят Уэйн Гретцки (890 очков), Рэй Бурк (761) и Рон Фрэнсис (727).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторая приятная новость – долгожданный дебют в НХЛ нападающего Богдана Тринеева. 23-летний нападающий третий полноценный сезон выступает в системе «Вашингтона» и стал ключевым игроком «Херши». В АХЛ он проводит свой лучший год в плане личной статистики (12 (6+6) очков в 16 встречах), а сейчас наконец осуществил свою давнюю мечту.

«Он отлично начал сезон в «Херши», наши тренеры по развитию не устают хвалить его за универсальную двустороннюю игру. Знаю, что он уже давно в системе клуба и терпеливо ждал своего шанса попасть в основу. Он шёл к этой цели всю жизнь, так что я сказал ему – просто выходи и будь собой. Сражайся и не переживай за возможные ошибки. Просто покажи свою игру», — так россиянина напутствовал перед игрой Спенсер Карбери.

Перед раскаткой, где Тринеев совершил традиционный круг новичка, его выход из раздевалки дружно поприветствовала вся команда, а Овечкин назвал его Богданом Кросби – в честь 87-го номера, который нападающий взял в НХЛ.

Тринеев вышел в четвёртом звене, сыграл почти 12 минут, сделал один блок-шот и стал одним из трёх игроков «Вашингтона», кто закончил встречу без отрицательного показателя полезности. «Думаю, он был очень хорош. Тяжело оценивать отдельного игрока по таким матчам, но к его игре у меня нет вопросов», — отметил Карбери.

«Вашингтон» предпочтёт поскорее забыть эту встречу, однако для Тринеева это будут воспоминания на всю жизнь!