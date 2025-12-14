«Какой от меня хет-трик, я уже старый». Яркое интервью с единственным хорватом в КХЛ

Хорват Борна Рендулич уже не первый год выступает в КХЛ, у него есть опыт игры в самых разных организациях, но лучшее своё время он проживает сейчас, играя за «Шанхайских Драконов» из Санкт-Петербурга. Рендулич идёт вторым бомбардиром команды Жерара Галлана и лучшим снайпером, и уже, кажется, не вспоминает неудачи прошлого сезона в СКА и «Металлурге».

В интервью с обозревателем «Чемпионата» Рендулич рассказал много ярких и живых историй, а ещё исключил возможность сделать хет-трик в нынешнем сезоне. Разумеется, через несколько дней Борна оформил три гола в ворота «Торпедо», и теперь ему придётся прочитать это интервью.

«Круто играть на родине, но как же тогда мой путь самурая?»

— Впервые встречаю хорватского хоккеиста, ты вполне себе жемчужина КХЛ.

— Ой да ладно тебе, тут в КХЛ можно кого хочешь отрыть (смеётся). Я вообще не могу объяснить, как я стал хорватским хоккеистом, потому что у меня в семье вообще никто не связан ни со спортом, ни с хоккеем вообще. У нас футбол популярен в стране, а меня унесло в хоккей. Я так даже вспоминаю, что в детском саду меня взяли покататься на коньках, на занятия, как в фигурном катании. И народ был удивлён, что я сразу встал на них и поехал. Быстро рассказали родителям, и вот я уже тренировался в хоккейной школе, кажется, единственной, которая вообще есть в Хорватии. Ещё жару задаёт моя сестра, ей 20 лет – играет в футбол. Иногда меня спрашивают, почему я не пошёл в баскетбол, и я смеюсь над этим вопросом, потому что я не был таким высоким, будучи подростком. Всё случилось значительно позже. Золотое время, школа, так приятно вспоминать беззаботные дни.

— Со мной в Риге в параллельном классе учился сын Леонида Тамбиева. И знаю, что тяжело учиться в школе, будучи хоккеистом.

— Я бы никогда не подумал, удивительно. И правда действует правило трёх рукопожатий – обязательно найдёшь кого-то знакомого среди незнакомых. По поводу школы я вообще махну рукой, потому что я туда не ходил, и если бы я посещал её по всем правилам, то я либо помер бы от нагрузок, либо не стал бы профессиональным хоккеистом. Слушай, если ты из Риги, то тебе ли не знать, как мало существует хорватских хоккеистов, нас вообще, наверное, человек 500 на всю страну. В Латвии хоть сборная есть, игроки и в НХЛ, и раньше в КХЛ играли, хотя, я думаю, ситуация со спонсорством такая же, как у нас – денег на хоккей нет в бюджете.

— Да, и потеряли возможность выступать в КХЛ.

— Понимаю, политические причины всегда обидны. Я тут вспомнил, что я не первый хорват в КХЛ, разве что больше по паспорту и рождению. Так-то играл в этой лиге еще Горан Безина за «Медвешчак», вот только он в своё время уехал в Швейцарию и поменял гражданство, хоть и родился в Сплите, так что пока самый чистый хорват тут я (смеётся).

— А ты тоже играл за «Медвешчак».

— Ой, ну ты вспомнила, это совсем другой клуб был в то время, когда я там играл. Просто команда моей юности, я ещё и провёл там очень мало времени. Всё-таки я хотел играть в профессиональный хоккей, а не сидеть на одном месте. Да, круто играть дома, но как же тогда мой путь самурая? Можно бесконечно играть в Загребе. Вот если бы я оттуда не уехал, то мы бы сейчас не разговаривали. Я люблю философствовать о том, что всё не случайно в жизни. Мне дали возможность снова поехать в Финляндию, и я туда отправился на несколько лет.

Борна Рендулич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Как хорват поддерживаю весёлых людей на хоккее и пиво»

— Я знаю, что для славянина тяжело жить в такой стране, как Финляндия. Ты ведь южнославянин?

— Что за балтийские мотивы? (смеётся) Ну да, с едой, транспортом и, если хочешь купить на ужин вино, будут проблемы с финансами и временем. Да, всё дорого, но, чёрт возьми, мне было чуть больше 20 лет, и это не играло никакой роли. Я сейчас и я тогда – это вообще два разных Борны. Мне тогда было вообще по барабану, я хотел зарабатывать деньги, помогать моим родителям, и плевать на какие-то «комфорты». Берёшь и играешь в хоккей, всё! А так, типичная погода, как в Санкт-Петербурге: постоянно темно, дождь или ещё какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила для горожан и есть куда сходить, красиво. Раз мы так о Финляндии разговорились, то могу назвать того, с кем играл тогда – Йоэль Армия. А он представляет «Кингз» в НХЛ. Вот какая бывает дорога из Финляндии для игрока. А Юусе Сарос? Играет за «Нэшвилл». Да даже Эса Линделль.

— Что же такое делает финская лига для игроков, по твоему мнению?

— Здесь нет мнения, только факты. Финны выращивают игроков, как птенцов, учат их хорошо кататься, знать правила, и они уже абсолютно готовы для новой лиги даже в 18-19 лет. Вот если взять шведов, то у них вроде похожая история, но немного иначе. Они придерживают в своей лиге игроков высокого класса, чтобы натаскать юнцов. Получается, что в шведской лиге игрок — практикующий тренер, это очень хитрая история. Есть ещё немцы.

— Я забыла, что ты играл в Германии.

— Да, был такой отрезок времени после «Витязя», когда я играл в Германии. Эта страна вообще не похожа на Финляндию или Швецию в плане структуры лиги, они слабее. Там готовы оставаться хорошие авторитетные игроки ради комфорта, зрителей, очень качественного льда. Да, они играют против соперников послабее, однако атмосфера вообще другая – билеты недорогие, продают пиво на арене, народ танцует. Это вообще больше как вечеринка, красивые голы там на последнем месте.

Борна Рендулич в «Витязе» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— О, актуальная тема. В Риге даже в пресс-центре стояло спонсорское пиво, а сейчас правила другие.

— Как хорват совершенно поддерживаю весёлых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал пива, расслабится на игре, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки. Я достаточно пожил в Питере, ничего страшного не видел.

— Не угадаешь, чем занимаются болельщики до игры у «СКА Арены».

— Едят крылышки в торговом центре напротив?

— И запивают пивом.

— Вот какой процент от продаж пропадает, да? Мы с тобой просто бизнесмены (смеётся). Да ладно, я просто человек-фестиваль, и мне кажется, что всё так просто, и не люблю, когда усложняют какие-то простые моменты.

— Лучшее враг хорошего, как по мне.

— Так-то я могу сопоставить то время, когда я был в «Витязе» давным-давно и сейчас. Это вообще другое время. Молодые игроки, они быстро катаются сейчас. В то время были возрастные игроки, игровой возраст команды был намного выше, чем сейчас. Я застал Афиногенова, Александра Сёмина, и это был другой хоккей и другая лига.

«Галлан всё сразу выговаривает тебе в ухо на скамейке. Мало информации, но доходит быстро»

— Получается, с молодыми игроками в КХЛ тебе интереснее соревноваться.

— Не скажу, что прямо так. Сейчас загляни в таблицу Восточной конференции. Тебе всё понятно?

— Есть вопросики и интрига.

— А в сезоне-2016/2017 было пять топ-команд, которые точно попадали в плей-офф по очкам без всякой интриги. Просто команды, у которых большое спонсорство, хорошие легионеры, дорогие тренеры. Сейчас ты должен быть каким-то магом, чтобы предположить, что будет дальше.

— Или где тебе будет комфортнее играть.

— Ты так сказала, будто у меня был целый лист и красная дорожка в клубы, где меня ждут (улыбается). У меня по КХЛ помощник-агент Алёша Пилко, он пристроил меня в Сочи. Мне было сложно вернуться в КХЛ после долгого времени в Европе, но Пилко смог меня подписать. Сочи, конечно, берёт круче по эмоциям, чем DEL-лига. Тепло, всегда как на курорте, правда, потом меня продали в СКА, и я стал есть борщи.

— Я ещё от восторженных оценок Вагнера про борщ не отошла, что же у вас за кейтеринг?

— Ну, вкусно, что я могу сказать? Вообще, я гуляшный человек, в Хорватии едят мясо и баранину.

— У меня есть 12 баранов, режем тебе?

— А ты думала, я откажусь? Давай (смеётся). Да на самом деле я не гурман, мне можно положить любую тарелку на стол, и я съем, потому что воспринимаю процесс в животе как поглощение воздуха — всё для хоккея и набора сил. Мне нужна энергия. Я очень простой человек. В СКА я просто напробовался местной пищи, так и живу.

— О, кстати, СКА. Сильно отличается работа Галлана от стиля Романа Ротенберга?

— Жерар ничего не скажет тебе лично при всех в раздевалке, а сразу выговорит в ухо на лавке во время игры. Пусть мало информации, но доходит быстро. Это по-энхаэловски. Вообще, по этикету нельзя обсуждать тренеров.

— Все новостные ленты пестрят конфликтом Разина и Кузнецова, например.

— О, ну для таких новостей есть наш Сомерби. Каждое свободное время он листает все новостные ленты и просматривает медиарелизы.

— Дойл?

— Ну конечно. Он ужасно любопытный, у него русская жена, и, видимо, они вместе пролистывают все новости КХЛ. Мне даже не надо ничего читать – он всё расскажет, и вообще, если ты что-то не знаешь, сразу иди спрашивать у Сомерби (смеётся).

— Может, он боится прочитать о себе неправду, раз давал интервью после игры.

— О, а я бы хотел неправду о себе. Это настолько смешно читать то, что ты не говорил, я прямо по себе знаю. Вообще, для меня медиа — это интересный момент. Можно пропихнуть что угодно, какую хочешь информацию. Я ничего не читаю, но болтаю с тобой с удовольствием, хоть о Китае, хоть о Хорватии.

Жерар Галлан у руля «Шанхая» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Силовая игра — это круто, но в КХЛ судьи долго просматривают даже какие-то пустые эпизоды»

— Сидя в этой арене и говоря с тобой, забываю, что клуб китайский.

— Я в какой-то момент тоже опомнился и подумал, что участвую в очень неординарном проекте. Мне немного грустно, что так часто сравнивают «Драконов» и СКА, это разные команды, поймите уже. «Шанхай» играет в типичный канадский хоккей, а СКА всегда много внимания уделяет личностным моментам, там чисто русский стиль.

— Я расстраиваюсь, что «Драконы» не любят рисковать, даже если есть шансы.

— Потому что наша задача в меньшинстве выбросить шайбу в зону соперника и быстро смениться, никто не хочет брать на себя риски. Вот если очень-очень близка возможность забить гол или шайба отлетела от борта, то кто-то побежит, но установка тренера другая. Галлан не будет доволен самодурством без разрешения, ты должен быстро обсудить, можно ли так поступить в меньшинстве. Конечно, хочется быть героем и забить такой гол, однако установки, поступившие до игры, важнее. Ты смотришь игру сверху, а я выполняю там внизу, на льду, черновую работу. Не всё праздник в хоккее, увы. А ещё, знаешь, то, о чём ты говоришь – это финты или визитная карточка для молодых.

— Следишь за молодёжью?

— Да я максимальный пофигист, единственное, что держу кулаки за Бруно Иджана, это мой соотечественник. Его задрафтовали в НХЛ, ему всего лишь 19 лет. Это будет лучшая версия меня для Хорватии, к счастью.

— Звучит как за упокой, Борна, мы же не делаем интервью о конце твоей карьеры.

— Да я просто реалист и радуюсь, когда кто-то переходит на новый уровень, пусть даже если обошёл меня. Мне кажется, это очень подбадривает, да и вообще приятно смотреть на пацана, который младше меня на 14 лет и делает такие успехи. Мне 34 в этом году, какие тут интриги? Небольшая интрига была, только когда мне выбирали амплуа в Финляндии и после небольших споров сделали меня правым вингером, а так мог и в защитники затесаться (смеётся). Вообще, по настрою иногда хочется совмещать с тафгайством и проводить силовые, но я в такой лиге, где просматривают даже что-то похожее на тяжёлый хит.

— Моя любимая тема. Но уже стыдно ныть, как хочется снова посмотреть что-то типа массовой драки «Витязя» с Омском в 2010 году.

— Я сегодня уйду потрясённый, потому что кто-то помнит события из прошлого десятилетия и разделяет моё мнение. Как по мне, силовая игра — это очень круто, и приехавшие из Канады или США ребята, которые настроены на этот лад, один-два раза штрафуются в КХЛ, а потом не понимают, бомбить им соперника в борт или нет, потому что судьи рассматривают даже какие-то пустые эпизоды.

— Вагнер и Харпур говорили, что они очень хотят разогреть публику, но приходится играть по правилам.

— О, этих двух вообще в эмоциональном состоянии нельзя отпускать в бучу. Они готовы скинуть шлем сразу, тем более если кто-то это сделал до них. А так пацаны сдерживаются как могут. КХЛ – молодая лига, идёт по своему пути и много штрафных моментов просматривает. Кстати, НХЛ уже тоже поутихла, сейчас, как и в КХЛ, больше катания и именно красивых шайб, без жёсткой игры.

«Всё можно пережить в этой жизни. Главное — не быть голкипером»

— Знаю, что ты не очень любишь вспоминать своё время в НХЛ.

— Было бы что вспоминать (улыбается). Хороший шаг для хорватского хоккеиста, но такой недолгий. Не то что не люблю, просто если бы задержался, то было бы одно, а то просто задрафтовали, попал и отыграл чуток, разве это считается? Хоккеисту всегда можно просочиться в НХЛ на чужих травмах или как-то получить шанс сыграть свою первую игру. А ты попробуй, задержись. А ты заиграй, а ты докажи, что твой шанс не был шляпой. Тут нужны удача и твоё рвение остаться в этой лиге, там соперничество просто невозможное. В НХЛ одни канадцы и американцы, что остаётся нам? Впереди шведы, финны, русские и какой-то хорват, серьёзно? Я вообще в шоке, что отыграл какие-то матчи в НХЛ. В тот момент, когда я перестал попадать в основной состав, я принял для себя решение, что надо что-то менять, раз меня больше не хотят видеть в НХЛ в 25 лет. А что было бы в 29 лет? Наверное, я уже не нашёл бы себе работу. Кстати, со мной, можно сказать, «свалил» из лиги Кёртис Волк и поменял свою жизнь. Всё можно пережить в этой жизни, главное – не быть голкипером, это самое тяжёлое амплуа, как по мне (улыбается). Шучу. Но не шучу.

— Не завидуешь Андреям с Патриком в «Шанхае»?

— Да вообще ни разу, там по ситуации в 90% случаев, если ты голкипер, то есть в игре только ты и шайба. А прибежит ли защитник или нет — только одному ему известно. Ментально ужасно быть вратарём, я думаю, к этому должно быть призвание. Вот как у тех хоккеистов, из-за кого я в детстве зависал перед ПК или телевизором – Марио Лемье, Уэйн Гретцки. Хотя у меня все вечно смотрят футбол, никому этот хоккей не нужен в Хорватии. Даже здесь, в Питере, постоянно ходил на «Зенит» с ребятами из клуба СКА, смотрел его. У нас была определённая компания любителей футбола, и мы так отдыхали после тренировок.

Патрик Рыбар Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Радулов ещё лет 10 поиграет, точно говорю. Он замаринован как хоккеист»

— Ты перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии, как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.

— А что поделать, если это легенды, которые установили определённый статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звёздочек?

— Давай, в КХЛ.

— Ну, сложно. Ещё и в КХЛ. Это получается, я буду называть ещё и тех, против кого играю?

— А что мы всё об НХЛ, давай о русских в КХЛ.

— Ох, буду странным, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге.

— А ты вообще следишь за списком бомбардиров в КХЛ?

— Пфф, вообще нет. Я вообще не в курсе, кто и сколько забил голов, я иногда не помню, сколько у меня очков. Мне вообще всё равно, какие лавры кому вешают, ну это же странно – про себя смотреть статистику, нет?

— Ну, ты первый кто говорит, что не смотрит. Есть даже твои товарищи, которые читают чаты болельщиков.

— Да неее, я в себе уверен на 100%, что мне там и где читать? Вот это, конечно, удивила. О, вспомнил звёздочку – Ткачёв из «Магнитки»!

— Что-то ты одного крутого старичка забыл.

— Радулов, чёрт возьми! Он должен был быть в топе номером один, ну какое позорище его забыть (смеётся). А понимаешь, я его не воспринимаю как ещё играющего, его возраст меня прямо кренит в закат карьеры, а по факту он крутой. Он ещё лет 10 отыграет, я точно тебе говорю. Он замаринован как хоккеист.

— Недавно было забавное видео, как он своего молодого коллегу отчитывает, сидя на скамейке, будто бы батя.

— А, это видел. Слушай, я бы сам там посидел, послушал, это очень ценно. А знаешь, почему я забыл вообще про Радулова? Мы заигрались в нашей конференции, и нет ощущения, что Восточная вообще существует. Странный календарь, конечно. Вот сыграли с «Адмиралом», а потом опять эти плей-офф с одними и теми же людьми. Дайте нам шесть раз сыграть подряд в Сочи, я думаю, команда даже отпуск не попросила бы, там слишком шикарно живётся (смеётся). Я думаю, даже моя девушка осталась бы в Сочи, если бы была возможность, а так приходится видеться месяц через месяц. Вот так приедешь из Сочи, и, когда грустно, гуляем с Беном Харпуром, Спунером, иногда – с Райлли или с мексиканцем.

— Кто такой мексиканец?

— Ты усы видела у Меркли? И вообще, он весь такой волосатый и чёрный, разве что не танцует с маракасами. Мы просто прикалываемся над ним, а он не обижается, сам себя так называет. Ты знаешь, кто я, к примеру?

— Хорват?

— Я Боря (смеётся). Понимаешь? Легионеров очень много в команде, но все эти шуточки идут от русских. Я сначала сопротивлялся, а теперь уже отзываюсь. Это ещё в СКА началось.

— Я часто слышу от хоккеистов, что именно в России общаются на подколах, в Европе такого не было?

— В Латвии было?

— Конечно, вот Робинсона всегда звали Робинзон в Риге, а Холта — гитаристом. Кто у кого берёт интервью?

— Да я уже забыл, с чего мы начинали беседу (смеётся). Про Робинсона интересно, он же тоже в СКА играл, я как будто перебираю свои карьерные вехи и натыкаюсь на знакомые фамилии. Это такой культовый персонаж, насколько я знаю. Играл в КХЛ много.

— Ты тоже не профан, сейчас проводишь лучшее своё время в «Драконах», с таким количеством очков пора и хет-трик оформить.

— Я? Хет-трик? Ой, не смейся, я уже старый, да и если в сезоне сделать хоть одну игру с тремя шайбами — это уже успех. Мне бы хоть дубль оформить, какой тут хет-трик.

— Здесь к бабке не ходи – наглядно видно, что проводишь свой лучший сезон за последние пять лет.

— Не буду сопротивляться, готов бросать и бросать (смеётся). Да всё хорошо, но в КХЛ голы так долго просматривают, есть вопросы часто. Сидим и ждём, когда подтвердят или отменят гол.

— Я буквально вчера прочитала, что ты сказал моему коллеге, что очень удивлён высоким показателям «Драконов» в октябре.

— Я надеюсь, хоть не из одного с тобой издания?

— Нет.

— О, обожаю эти приколы. Трудности перевода. То, что как раз читает Сомерби, и у него глаза лезут на лоб от удивления (смеётся). Я вообще очень простой парень, мне кажется, ты поняла сегодня насколько. Могу получить отпуск и улететь в Турцию или Амстердам просто на танцевальный фестиваль, а на следующий день уже буду дома. Иногда народ не понимает моей лёгкости и приписывает какие-то странные нюансы, а у меня просто много энергии.

— Ну что, читать о себе будешь или оставим Дойлу?

— Хет-трик будет — прочитаю. А так всё за Сомерби, в общем, не прочитаю (смеётся).