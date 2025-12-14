Овечкин покорил очередную великую веху! С кем теперь ему придётся соперничать?

Капитан «Вашингтона» набрал 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф, и до топ-10 ему осталось всего 15.

Александр Овечкин продолжает собирать крутейшие достижения и в нынешнем сезоне. На этот раз капитан «Вашингтона» пробил планку в 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф — он стал лишь 11-м таким игроком в истории! Однако это не предел.

Уже в скором времени Ови может и должен войти в топ-10 по этому показателю. Сейчас на его счету 1801 результативное действие: 1654 (911+743) в 1523 матчах в регулярках и 147 (77+70) в 161 встрече плей-офф. До идущего 10-м Марселя Дионна — всего 15 очков.

А кто же располагается выше? Погоню за кем начал Александр? Представляем вам топ-10 лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф.

10. Марсель Дионн

Суммарно: 1397 матчей, 1816 (752+1064) очков

Регулярка: 1348 матчей, 1771 (731+1040) очко

Плей-офф: 49 матчей, 45 (21+24) очков

Марсель Дионн Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Дионн был ярок в регулярных чемпионатах и закрепил своё наследие огромным количеством голов и личных наград. Так, он является шестым голеадором и бомбардиром НХЛ без учёта плей-офф, а также обладателем двух «Леди Бингов» и «Лестер Пирсонов» и одного «Арт Росса».

Тем не менее в плей-офф у Марселя не ладилось. Канадец пришёл в «Детройт» в период, когда клуб переживал не лучшие времена — после Кубка Стэнли в середине 1950-х «красные крылья» в следующий раз подняли трофей над головой только во второй половине 1990-х. Поэтому Дионн, задрафтованный «Ред Уингз» под вторым номером в 1971-м, не дотерпел до кубка. В «Лос-Анджелесе», ставшем главным клубом в карьере Марселя, о таких победах и вовсе могли только мечтать.

Так и вышло, что член Зала славы в плей-офф особых успехов не добился, а его лучшим результатом остались 14 (5+9) очков в девяти матчах КС-1976/1977.

9. Джо Сакик

Суммарно: 1550 матчей, 1829 (709+1120) очков

Регулярка: 1378 матчей, 1641 (625+1016) очко

Плей-офф: 172 матча, 188 (84+104) очков

Джо Сакик Фото: Rick Stewart/Getty Images

Сакик начинал карьеру в «Квебеке», а завершил в «Колорадо» — но технически играл только за одну франшизу, за которую и набрал все свои очки.

За семь лет в «Нордикс» Джо трижды выбивал 100 очков, однако свой лучший сезон провёл в первый же год после переезда команды в Америку. Нападающий набрал 120 (51+69) очков в 82 встречах, что стало его личным рекордом, а летом выиграл свой первый Кубок Стэнли. Тогда же он установил личный рекорд, оформив 34 (18+16) очка в 22 матчах плей-офф.

После этого Сакик только дважды добирался до отметки в 100 результативных действий за регулярку, зато в 2001 году привёл «Эвеланш» ко второму Кубку Стэнли. За 21 матч он набрал 26 (13+13) очков, внеся важный вклад в чемпионство.

Помимо этого, Джо успел пополнить личную коллекцию трофеев, выиграв «Конн Смайт», «Харт Трофи», «Леди Бинг» и «Лестер Пирсон». А в 2012 году Сакик был введён в Зал славы.

8. Марио Лемье

Суммарно: 1022 матча, 1895 (766+1129) очков

Регулярка: 915 матчей, 1723 (690+1033) очка

Плей-офф: 107 матчей, 172 (76+96) очка

Марио Лемье Фото: Allsport/Getty Images

Лемье по праву считается одним из величайших хоккеистов в истории. Кто-то ставит его даже выше Уэйна Гретцки, и на то есть законные причины. Например, что великий канадец вошёл в топ-10, хотя едва-едва перевалил суммарно за 1000 матчей в НХЛ.

Более того, Марио — единственный хоккеист, набравший более 1600 очков в регулярных чемпионатах менее чем за 1000 встреч. А в топ-15 лучших бомбардиров он второй по среднему количеству очков за матч. Лемье также 10 раз добирался до отметки в 100 очков в регулярке, а личный рекорд установил в сезоне-1988/1989, когда отметился 199 (85+114) результативными действиями в 76 встречах.

Удивительно, но 10-я часть карьеры Марио в НХЛ пришлась именно на плей-офф, хотя изначально он приходил в команду, которая была на грани банкротства. В итоге Лемье привёл «Питтсбург» к двум Кубкам Стэнли, а свой лучший розыгрыш провёл в кампании-1990/1991. Тогда канадский нападающий набрал 44 (16+28) очка в 23 встречах, что и по сей день является вторым результатом в истории НХЛ. Примечательно, что в регулярке, предварявшей тот поход, СуперМарио сумел провести лишь 26 встреч, в которых отметился 45 (19+26) очками.

Через год «Пингвинз» под предводительством канадца взяли второй Кубок Стэнли.

А помимо командных наград, Лемье выиграл шесть «Арт Росс Трофи», четыре «Лестер Пирсон Эворд», три «Харта», два «Конн Смайта», по одному «Биллу Мастертону» и «Колдеру». В 1997 году был введён в Зал славы

7. Сидни Кросби

Суммарно: 1561 матч, 1920 (714+1206) очков

Регулярка: 1381 матч, 1719 (643+1076) очков

Плей-офф: 180 матчей, 201 (71+130) очко

Сидни Кросби Фото: Emilee Chinn/Getty Images

На данный момент Кросби — единственный действующий хоккеист НХЛ в топ-10. Причём от Овечкина он оторвался на приличные 120 очков.

Сидни шесть раз покорял планку в 100 результативных действий за регулярку, а личный рекорд поставил на второй год пребывания в НХЛ, в сезоне-2006/2007. Тогда канадец оформил 120 (36+84) очков в 79 встречах. Более того, несмотря на обилие травм, капитан «Питтсбурга» в минувшем чемпионате побил, возможно, самый показательный и необычный рекорд Гретцки. Кросби вышел на первое место по количеству сезонов со средним показателем 1+ очко за матч в рамках регулярки. У Сида теперь 21 такой чемпионат.

В плей-офф нападающий показал лучший результат в сезоне-2008/2009, набрав 31 (15+16) очков в 24 встречах. Кросби внёс неоценимый вклад в чемпионство «Питтсбурга» в том сезоне. После этого Сидни ещё дважды приводил «пингвинов» к Кубку Стэнли. А попутно собрал внушительную коллекцию из личных наград: по два «Конн Смайта» (2016, 2017), «Харт Трофи» (2007, 2014), «Арт Росса» (2007, 2014) и «Морис Ришара» (2010, 2017), а также три «Тед Линдсей Эворд».

6. Стив Айзерман

Суммарно: 1710 матчей, 1940 (762+1178) очков

Регулярка: 1514 матчей, 1755 (692+1063) очков

Плей-офф: 196 матчей, 185 (70+115) очков

Стив Айзерман Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Айзерман — рекордсмен НХЛ по количеству очков с учётом плей-офф среди тех, кто выступал только за один клуб. За 23 года в составе «Детройта» у Стива накопилось огромное количество достижений.

Впрочем, несмотря на это, нападающий лишь шесть раз пробивал планку в 100 очков в регулярке. Его личным рекордом стали 155 (65+90) очков в 80 матчах в чемпионате-1988/1989. Но Айзерман проявлял себя далеко не только в регулярках.

Благодаря канадцу, носившему нашивку капитана, «Детройт» сумел взять три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Свой лучший результат Стив показал в походе за вторым трофеем, в сезоне-1997/1998, когда набрал 24 (6+18) очка в 22 матчах. Может быть, Айзерман почти никогда не был машиной по набору очков, однако ж брал своё упорством, верностью и стабильностью.

В его коллекции, помимо кубков, есть ещё и по одному «Конн Смайту», «Лестер Пирсону», «Селке Трофи» и «Биллу Мастертону». С 2009 года Стив — член Зала хоккейной славы.

5. Рон Фрэнсис

Суммарно: 1902 матча, 1941 (595+1346) очко

Регулярка: 1731 матч, 1798 (549+1249) очков

Плей-офф: 171 матч, 143 (46+97) очка

Рон Фрэнсис Фото: Steve Crandall/Getty Images

Фрэнсис — удивительный представитель этого топа. Рон никогда не забивал очень много, зато был поразительным ассистентом. По количеству передач канадец второй в рамках регулярных чемпионатов и третий — с учётом плей-офф.

Фрэнсис всего трижды пробивал планку в 100 очков за регулярку, а личный рекорд установил в сезоне-1995/1996, играя за «Питтсбург» — 119 (27+92) результативных действий. Под 100 передач всего за одну регулярку!

Именно в стане «Пингвинз» нападающий достиг главных вершин в своей карьере. Рон взял два Кубка Стэнли (1991, 1992), а также провёл свой лучший плей-офф. В 1992 году Фрэнсис внёс значительный вклад во второе подряд чемпионство «пингвинов», набрав 27 (8+19) очков в 21 матче и установив личный рекорд.

К командным трофеям канадский форвард добавил три «Леди Бинга», по одному «Селке Трофи» и «Кинг Клэнси».

4. Горди Хоу

Суммарно: 1924 матча, 2010 (869+1141) очков

Регулярка: 1767 матчей, 1850 (801+1049) очков

Плей-офф: 157 матчей, 160 (68+92) очков

Горди Хоу Фото: Uncredited/AP/ТАСС

Хоу не просто так прозвали Мистером Хоккеем. Великий канадец стал олицетворением этого вида спорта, а также первым в истории добрался до отметки в 2000 очков в НХЛ с учётом плей-офф.

Горди всего однажды набирал 100 очков за регулярку, однако взял своё по-настоящему уникальным хоккейным долгожительством: на его счету 26 сезонов в НХЛ и суммарно 32 сезона. Лучшим для него стал чемпионат-1968/1969, когда Хоу оформил 103 (44+59) результативных действия, установив рекорды для хоккеистов в возрасте 40+ лет, которые вряд ли будут превзойдены, — что по очкам, что по голам.

Высшим достижением канадца в плей-офф стали 20 (9+11) очков в 11 встречах розыгрыша-1954/1955. В том году Хоу выиграл свой четвёртый и последний Кубок Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955). Всего же за длительную карьеру Горди получил шесть «Арт Россов», шесть «Хартов», один «Лестер Патрик Трофи». В 1972 году был введён в Зал хоккейной славы.

3. Яромир Ягр

Суммарно: 1941 матч, 2122 (844+1278) очка

Регулярка: 1733 матча, 1921 (766+1155) очко

Плей-офф: 208 матчей, 201 (78+123) очко

Яромир Ягр Фото: Ted Mathias/AP/ТАСС

Ещё один эталон хоккейного долгожительства. Ягр — единственный из европейских игроков в топ-10. А ещё — он продолжает выступать, хотя ему уже 53!

Яромир пять раз пробивал отметку в 100 очков за регулярку, а его лучший год выпал на чемпионат-1995/1996, когда он оформил 149 (62+87) очков в 82 матчах.

В плей-офф же личным рекордом чеха стали 24 (11+13) очка в 21 встрече чемпионского розыгрыша-1991/1992. Тогда Ягр выиграл свой второй и последний Кубок Стэнли — оба в составе «Питтсбурга».

Помимо этого, легендарный нападающий получил пять «Арт Россов», три «Лестер Пирсона», по одному «Харту» и «Биллу Мастертону». А ещё он лучший голеадор в истории хоккея. На его счету 1106 заброшенных шайб в карьере. Это рекорд. Планку в 1100 голов в карьере не сумел разменять даже Гретцки.

2. Марк Мессье

Суммарно: 1991 матч, 2181 (803+1378) очко

Регулярка: 1756 матчей, 1887 (694+1193) очков

Плей-офф: 235 матчей, 294 (109+185) очка

Марк Мессье Фото: RYAN REMIORZ/AP/ТАСС

Мессье занимает второе место в истории НХЛ по количеству очков как в регулярках и в плей-офф, так и суммарно. Помимо этого, он второй ассистент — и суммарно, и в розыгрышах Кубка Стэнли, и в гладких чемпионатах.

Марк шесть раз покорял отметку в 100 очков в регулярках. Его лучшим результатом стали 129 (45+84) очков в 79 матчах чемпионата-1989/1990. Тогда он играл за «Эдмонтон». В плей-офф же личный рекорд был установлен двумя годами ранее. В розыгрыше-1987/1988 Мессье набрал 34 (11+23) очка в 19 встречах и помог «Ойлерз» выиграть Кубок Стэнли. Всего же Марк шесть раз становился чемпионом НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994): пять раз в составе «нефтяников» и один раз — в стане «Рейнджерс».

Примечательно, что Кубков Стэнли в активе великого канадца даже больше, чем личных наград — шесть против пяти. Так, в его коллекции есть по два «Харт Трофи» и «Лестер Пирсона», а также один «Конн Смайт». В 2007 году Мессье ввели в Зал славы.

1. Уэйн Гретцки

Суммарно: 1694 матча, 3237 (1016+2221) очков

Регулярка: 1487 матчей, 2857 (894+1963) очков

Плей-офф: 207 матчей, 380 (122+258) очков

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

А лидерство, конечно же, у Уэйна Гретцки. Величайший удерживает рекорды по каждому из статистических показателей. Кроме одного.

Рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах принадлежит Овечкину.

Впрочем, Гретцки не страдает от недостатка достижений. На его счету около 60 рекордов в НХЛ. А ещё он единственный, кто смог покорить отметку в 2000+ очков и 1900+ передач в регулярках, а также 300+ очков и 200+ ассистов в плей-офф.

Великий канадец 15 раз покорял отметку в 100 результативных действий в гладких чемпионатах, а ещё четырежды — в 200 очков. Только ему удавалось набрать не менее 200 очков за одну регулярку. Рекордом же являются 215 (52+163) очков в 80 матчах сезона-1985/1986.

В плей-офф — та же картина. Уэйну принадлежит лучший результат по количеству очков за один розыгрыш — 47 (17+30) в 18 матчах сезона-1984/1985.

Гретцки четыре раза выигрывал Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Кроме того, ему вручили более 25 личных наград: 10 «Арт Россов», девять «Хартов», по пять «Лестер Пирсонов» и «Леди Бингов, два «Конн Смайта». В 1999 году Величайший был введён в Зал хоккейной славы.

