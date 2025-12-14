Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф, новое достижение Ови, кто входит в топ-10 НХЛ по очкам с учётом плей-офф

Овечкин покорил очередную великую веху! С кем теперь ему придётся соперничать?
Владимир Лаевский
Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф
Комментарии
Капитан «Вашингтона» набрал 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф, и до топ-10 ему осталось всего 15.

Александр Овечкин продолжает собирать крутейшие достижения и в нынешнем сезоне. На этот раз капитан «Вашингтона» пробил планку в 1800 очков в НХЛ с учётом плей-офф — он стал лишь 11-м таким игроком в истории! Однако это не предел.

Уже в скором времени Ови может и должен войти в топ-10 по этому показателю. Сейчас на его счету 1801 результативное действие: 1654 (911+743) в 1523 матчах в регулярках и 147 (77+70) в 161 встрече плей-офф. До идущего 10-м Марселя Дионна — всего 15 очков.

Материалы по теме
Овечкин не устаёт восхищать! Отдал гениальнейший пас и выбил 1800 очков в НХЛ
Овечкин не устаёт восхищать! Отдал гениальнейший пас и выбил 1800 очков в НХЛ

А кто же располагается выше? Погоню за кем начал Александр? Представляем вам топ-10 лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф.

10. Марсель Дионн

Суммарно: 1397 матчей, 1816 (752+1064) очков
Регулярка: 1348 матчей, 1771 (731+1040) очко
Плей-офф: 49 матчей, 45 (21+24) очков

Марсель Дионн

Марсель Дионн

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Дионн был ярок в регулярных чемпионатах и закрепил своё наследие огромным количеством голов и личных наград. Так, он является шестым голеадором и бомбардиром НХЛ без учёта плей-офф, а также обладателем двух «Леди Бингов» и «Лестер Пирсонов» и одного «Арт Росса».

Тем не менее в плей-офф у Марселя не ладилось. Канадец пришёл в «Детройт» в период, когда клуб переживал не лучшие времена — после Кубка Стэнли в середине 1950-х «красные крылья» в следующий раз подняли трофей над головой только во второй половине 1990-х. Поэтому Дионн, задрафтованный «Ред Уингз» под вторым номером в 1971-м, не дотерпел до кубка. В «Лос-Анджелесе», ставшем главным клубом в карьере Марселя, о таких победах и вовсе могли только мечтать.

Так и вышло, что член Зала славы в плей-офф особых успехов не добился, а его лучшим результатом остались 14 (5+9) очков в девяти матчах КС-1976/1977.

9. Джо Сакик

Суммарно: 1550 матчей, 1829 (709+1120) очков
Регулярка: 1378 матчей, 1641 (625+1016) очко
Плей-офф: 172 матча, 188 (84+104) очков

Джо Сакик

Джо Сакик

Фото: Rick Stewart/Getty Images

Сакик начинал карьеру в «Квебеке», а завершил в «Колорадо» — но технически играл только за одну франшизу, за которую и набрал все свои очки.

За семь лет в «Нордикс» Джо трижды выбивал 100 очков, однако свой лучший сезон провёл в первый же год после переезда команды в Америку. Нападающий набрал 120 (51+69) очков в 82 встречах, что стало его личным рекордом, а летом выиграл свой первый Кубок Стэнли. Тогда же он установил личный рекорд, оформив 34 (18+16) очка в 22 матчах плей-офф.

После этого Сакик только дважды добирался до отметки в 100 результативных действий за регулярку, зато в 2001 году привёл «Эвеланш» ко второму Кубку Стэнли. За 21 матч он набрал 26 (13+13) очков, внеся важный вклад в чемпионство.

Помимо этого, Джо успел пополнить личную коллекцию трофеев, выиграв «Конн Смайт», «Харт Трофи», «Леди Бинг» и «Лестер Пирсон». А в 2012 году Сакик был введён в Зал славы.

8. Марио Лемье

Суммарно: 1022 матча, 1895 (766+1129) очков
Регулярка: 915 матчей, 1723 (690+1033) очка
Плей-офф: 107 матчей, 172 (76+96) очка

Марио Лемье

Марио Лемье

Фото: Allsport/Getty Images

Лемье по праву считается одним из величайших хоккеистов в истории. Кто-то ставит его даже выше Уэйна Гретцки, и на то есть законные причины. Например, что великий канадец вошёл в топ-10, хотя едва-едва перевалил суммарно за 1000 матчей в НХЛ.

Более того, Марио — единственный хоккеист, набравший более 1600 очков в регулярных чемпионатах менее чем за 1000 встреч. А в топ-15 лучших бомбардиров он второй по среднему количеству очков за матч. Лемье также 10 раз добирался до отметки в 100 очков в регулярке, а личный рекорд установил в сезоне-1988/1989, когда отметился 199 (85+114) результативными действиями в 76 встречах.

Удивительно, но 10-я часть карьеры Марио в НХЛ пришлась именно на плей-офф, хотя изначально он приходил в команду, которая была на грани банкротства. В итоге Лемье привёл «Питтсбург» к двум Кубкам Стэнли, а свой лучший розыгрыш провёл в кампании-1990/1991. Тогда канадский нападающий набрал 44 (16+28) очка в 23 встречах, что и по сей день является вторым результатом в истории НХЛ. Примечательно, что в регулярке, предварявшей тот поход, СуперМарио сумел провести лишь 26 встреч, в которых отметился 45 (19+26) очками.

Материалы по теме
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим

Через год «Пингвинз» под предводительством канадца взяли второй Кубок Стэнли.

А помимо командных наград, Лемье выиграл шесть «Арт Росс Трофи», четыре «Лестер Пирсон Эворд», три «Харта», два «Конн Смайта», по одному «Биллу Мастертону» и «Колдеру». В 1997 году был введён в Зал славы

7. Сидни Кросби

Суммарно: 1561 матч, 1920 (714+1206) очков
Регулярка: 1381 матч, 1719 (643+1076) очков
Плей-офф: 180 матчей, 201 (71+130) очко

Сидни Кросби

Сидни Кросби

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

На данный момент Кросби — единственный действующий хоккеист НХЛ в топ-10. Причём от Овечкина он оторвался на приличные 120 очков.

Сидни шесть раз покорял планку в 100 результативных действий за регулярку, а личный рекорд поставил на второй год пребывания в НХЛ, в сезоне-2006/2007. Тогда канадец оформил 120 (36+84) очков в 79 встречах. Более того, несмотря на обилие травм, капитан «Питтсбурга» в минувшем чемпионате побил, возможно, самый показательный и необычный рекорд Гретцки. Кросби вышел на первое место по количеству сезонов со средним показателем 1+ очко за матч в рамках регулярки. У Сида теперь 21 такой чемпионат.

Материалы по теме
«Он утешал больных и несчастных». Как Кросби стал величайшим игроком мира и изменил хоккей
«Он утешал больных и несчастных». Как Кросби стал величайшим игроком мира и изменил хоккей

В плей-офф нападающий показал лучший результат в сезоне-2008/2009, набрав 31 (15+16) очков в 24 встречах. Кросби внёс неоценимый вклад в чемпионство «Питтсбурга» в том сезоне. После этого Сидни ещё дважды приводил «пингвинов» к Кубку Стэнли. А попутно собрал внушительную коллекцию из личных наград: по два «Конн Смайта» (2016, 2017), «Харт Трофи» (2007, 2014), «Арт Росса» (2007, 2014) и «Морис Ришара» (2010, 2017), а также три «Тед Линдсей Эворд».

6. Стив Айзерман

Суммарно: 1710 матчей, 1940 (762+1178) очков
Регулярка: 1514 матчей, 1755 (692+1063) очков
Плей-офф: 196 матчей, 185 (70+115) очков

Стив Айзерман

Стив Айзерман

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Айзерман — рекордсмен НХЛ по количеству очков с учётом плей-офф среди тех, кто выступал только за один клуб. За 23 года в составе «Детройта» у Стива накопилось огромное количество достижений.

Впрочем, несмотря на это, нападающий лишь шесть раз пробивал планку в 100 очков в регулярке. Его личным рекордом стали 155 (65+90) очков в 80 матчах в чемпионате-1988/1989. Но Айзерман проявлял себя далеко не только в регулярках.

Благодаря канадцу, носившему нашивку капитана, «Детройт» сумел взять три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Свой лучший результат Стив показал в походе за вторым трофеем, в сезоне-1997/1998, когда набрал 24 (6+18) очка в 22 матчах. Может быть, Айзерман почти никогда не был машиной по набору очков, однако ж брал своё упорством, верностью и стабильностью.

В его коллекции, помимо кубков, есть ещё и по одному «Конн Смайту», «Лестер Пирсону», «Селке Трофи» и «Биллу Мастертону». С 2009 года Стив — член Зала хоккейной славы.

5. Рон Фрэнсис

Суммарно: 1902 матча, 1941 (595+1346) очко
Регулярка: 1731 матч, 1798 (549+1249) очков
Плей-офф: 171 матч, 143 (46+97) очка

Рон Фрэнсис

Рон Фрэнсис

Фото: Steve Crandall/Getty Images

Фрэнсис — удивительный представитель этого топа. Рон никогда не забивал очень много, зато был поразительным ассистентом. По количеству передач канадец второй в рамках регулярных чемпионатов и третий — с учётом плей-офф.

Фрэнсис всего трижды пробивал планку в 100 очков за регулярку, а личный рекорд установил в сезоне-1995/1996, играя за «Питтсбург» — 119 (27+92) результативных действий. Под 100 передач всего за одну регулярку!

Именно в стане «Пингвинз» нападающий достиг главных вершин в своей карьере. Рон взял два Кубка Стэнли (1991, 1992), а также провёл свой лучший плей-офф. В 1992 году Фрэнсис внёс значительный вклад во второе подряд чемпионство «пингвинов», набрав 27 (8+19) очков в 21 матче и установив личный рекорд.

К командным трофеям канадский форвард добавил три «Леди Бинга», по одному «Селке Трофи» и «Кинг Клэнси».

4. Горди Хоу

Суммарно: 1924 матча, 2010 (869+1141) очков
Регулярка: 1767 матчей, 1850 (801+1049) очков
Плей-офф: 157 матчей, 160 (68+92) очков

Горди Хоу

Горди Хоу

Фото: Uncredited/AP/ТАСС

Хоу не просто так прозвали Мистером Хоккеем. Великий канадец стал олицетворением этого вида спорта, а также первым в истории добрался до отметки в 2000 очков в НХЛ с учётом плей-офф.

Горди всего однажды набирал 100 очков за регулярку, однако взял своё по-настоящему уникальным хоккейным долгожительством: на его счету 26 сезонов в НХЛ и суммарно 32 сезона. Лучшим для него стал чемпионат-1968/1969, когда Хоу оформил 103 (44+59) результативных действия, установив рекорды для хоккеистов в возрасте 40+ лет, которые вряд ли будут превзойдены, — что по очкам, что по голам.

Материалы по теме
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в новом сезоне НХЛ
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в новом сезоне НХЛ

Высшим достижением канадца в плей-офф стали 20 (9+11) очков в 11 встречах розыгрыша-1954/1955. В том году Хоу выиграл свой четвёртый и последний Кубок Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955). Всего же за длительную карьеру Горди получил шесть «Арт Россов», шесть «Хартов», один «Лестер Патрик Трофи». В 1972 году был введён в Зал хоккейной славы.

3. Яромир Ягр

Суммарно: 1941 матч, 2122 (844+1278) очка
Регулярка: 1733 матча, 1921 (766+1155) очко
Плей-офф: 208 матчей, 201 (78+123) очко

Яромир Ягр

Яромир Ягр

Фото: Ted Mathias/AP/ТАСС

Ещё один эталон хоккейного долгожительства. Ягр — единственный из европейских игроков в топ-10. А ещё — он продолжает выступать, хотя ему уже 53!

Яромир пять раз пробивал отметку в 100 очков за регулярку, а его лучший год выпал на чемпионат-1995/1996, когда он оформил 149 (62+87) очков в 82 матчах.

В плей-офф же личным рекордом чеха стали 24 (11+13) очка в 21 встрече чемпионского розыгрыша-1991/1992. Тогда Ягр выиграл свой второй и последний Кубок Стэнли — оба в составе «Питтсбурга».

Материалы по теме
«Без него клуб бы умер». Как великий Ягр спас «Питтсбург», наплевав на здоровье
«Без него клуб бы умер». Как великий Ягр спас «Питтсбург», наплевав на здоровье

Помимо этого, легендарный нападающий получил пять «Арт Россов», три «Лестер Пирсона», по одному «Харту» и «Биллу Мастертону». А ещё он лучший голеадор в истории хоккея. На его счету 1106 заброшенных шайб в карьере. Это рекорд. Планку в 1100 голов в карьере не сумел разменять даже Гретцки.

2. Марк Мессье

Суммарно: 1991 матч, 2181 (803+1378) очко
Регулярка: 1756 матчей, 1887 (694+1193) очков
Плей-офф: 235 матчей, 294 (109+185) очка

Марк Мессье

Марк Мессье

Фото: RYAN REMIORZ/AP/ТАСС

Мессье занимает второе место в истории НХЛ по количеству очков как в регулярках и в плей-офф, так и суммарно. Помимо этого, он второй ассистент — и суммарно, и в розыгрышах Кубка Стэнли, и в гладких чемпионатах.

Марк шесть раз покорял отметку в 100 очков в регулярках. Его лучшим результатом стали 129 (45+84) очков в 79 матчах чемпионата-1989/1990. Тогда он играл за «Эдмонтон». В плей-офф же личный рекорд был установлен двумя годами ранее. В розыгрыше-1987/1988 Мессье набрал 34 (11+23) очка в 19 встречах и помог «Ойлерз» выиграть Кубок Стэнли. Всего же Марк шесть раз становился чемпионом НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994): пять раз в составе «нефтяников» и один раз — в стане «Рейнджерс».

Примечательно, что Кубков Стэнли в активе великого канадца даже больше, чем личных наград — шесть против пяти. Так, в его коллекции есть по два «Харт Трофи» и «Лестер Пирсона», а также один «Конн Смайт». В 2007 году Мессье ввели в Зал славы.

1. Уэйн Гретцки

Суммарно: 1694 матча, 3237 (1016+2221) очков
Регулярка: 1487 матчей, 2857 (894+1963) очков
Плей-офф: 207 матчей, 380 (122+258) очков

Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки

Фото: Getty Images

А лидерство, конечно же, у Уэйна Гретцки. Величайший удерживает рекорды по каждому из статистических показателей. Кроме одного.

Рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах принадлежит Овечкину.

Впрочем, Гретцки не страдает от недостатка достижений. На его счету около 60 рекордов в НХЛ. А ещё он единственный, кто смог покорить отметку в 2000+ очков и 1900+ передач в регулярках, а также 300+ очков и 200+ ассистов в плей-офф.

Великий канадец 15 раз покорял отметку в 100 результативных действий в гладких чемпионатах, а ещё четырежды — в 200 очков. Только ему удавалось набрать не менее 200 очков за одну регулярку. Рекордом же являются 215 (52+163) очков в 80 матчах сезона-1985/1986.

В плей-офф — та же картина. Уэйну принадлежит лучший результат по количеству очков за один розыгрыш — 47 (17+30) в 18 матчах сезона-1984/1985.

Материалы по теме
Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт? Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт?
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке? Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?

Гретцки четыре раза выигрывал Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Кроме того, ему вручили более 25 личных наград: 10 «Арт Россов», девять «Хартов», по пять «Лестер Пирсонов» и «Леди Бингов, два «Конн Смайта». В 1999 году Величайший был введён в Зал хоккейной славы.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android