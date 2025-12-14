«Россия 25» — триумфатор Кубка Первого канала! Ротенберг выиграл третий турнир подряд

Новосибирск очень тепло принял Кубок Первого канала – на турнире 3х3, мастер-шоу и первом матче сборной «Россия 25» со сборной Беларуси «Сибирь-Арена» была забита до отказа. И на заключительную игру турнира, которая проходила в воскресенье, публика тоже пожаловала в больших количествах.

Роман Ротенберг не стал менять победный состав и выпустил на лёд практически те же сочетания, что и в субботней встрече – разве что местами поменялись Сергей Гончарук и Руслан Абросимов, который вчера был 13-м нападающим.

А Талгат Жайлауов прибегнул к ротации – перетасовал все звенья нападения и пары защитников, убрав оттуда дуэт Королёв – Степаненко, а также выпустил в воротах Владислава Пестова.

Его визави Максим Моторыгин в первом периоде находился практически без работы – задача подобраться к его воротам была для казахстанских игроков если не невыполнимой, то очень трудной.

Для российских хоккеистов путь к владениям Пестова тоже открылся далеко не сразу – первые минут 10 подопечные Романа Ротенберга контролировали шайбу чуть ли не всё время, но этот контроль был довольно стерильным. Проверить голкипера гостей в деле пытались редкими набросами, которые без особых проблем были парированы.

Однако вторая половина стартовой трети оказалось для команды Талгата Жайлауова куда менее приятной, ведь заброшенные шайбы полетели в их ворота как из рога изобилия. С интервалом в 1 минуту и 53 секунды россияне трижды огорчили Пестова – счёт открыл Абросимов, а затем его успех развил Егор Сурин. А через несколько минут своё имя в протокол вписал и Прохор Полтапов – 4:0 к первому перерыву.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей России».

Он же продолжил голевой парад во втором периоде и забросил, пожалуй, самую красивую шайбу турнира, в одиночку пройдя через нескольких соперников и мастерски переиграв вратаря.

Вторые 20 минут в исполнении сборной Казахстана, несмотря на три пропущенные шайбы, выглядели гораздо интереснее, нежели первые. Подопечные Жайлауова стали гораздо чаще угрожать воротам Моторыгина и даже могли размочить его. Однако на этот раз Максим ушёл со льда без пропущенных шайб – незадолго до второго перерыва его заменил Александр Самойлов.

Голкипер «Северстали» успел совершить несколько сейвов ещё до ухода в раздевалку, а полевые игроки россиян по итогам 40 минут увеличили своё преимущество до семи голов, сделав третий период абсолютной формальностью.

В завершающей части встречи болельщики увидели два гола – финальная треть началась с точного броска от Никиты Лямкина, а за несколько секунд до сирены Артём Ильенко положил конец страданиям сборной Казахстана. 9:0 – Кубок Первого канала достаётся сборной «Россия 25» в третий раз подряд.