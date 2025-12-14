Елесин — MVP Кубка Первого канала, «Баффало» может уволить менеджера. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 14 декабря 2025 года.

Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и стала обладателем Кубка Первого канала

Дублями отметились нападающие российской сборной Егор Сурин и Прохор Полтапов. Ещё по голу забили Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Дмитрий Силантьев, Никита Лямкин и Артём Ильенко. Голкипер Максим Моторыгин был заменён на 37-й минуте, в игру вступил Александр Самойлов. У сборной Казахстана вратарь Владислав Пестов пропустил семь шайб и был заменён на 37-й минуте матча на Романа Калмыкова.

Таким образом, сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.

Защитник «России 25» Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

Защитник сборной «Россия 25» Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала.

Лучшим вратарём турнира признали Максима Моторыгина. Приз лучшему защитнику получил Богдан Конюшков, лучшему нападающему — Егор Сурин. Лучшим бомбардиром стал Данил Аймурзин, который забросил три шайбы. Все игроки выступали за команду «Россия 25».

«Баффало» может уволить генменеджера Кевина Адамса — The Athletic

«Баффало Сэйбрз» рассматривает вариант увольнения генерального менеджера клуба Кевина Адамса. Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, решение будет принято после окончания гостевой серии «Сэйбрз», которая завершится 15 декабря.

51-летний Адамс работает в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020 года. Его контракт действует до конца сезона-2026/2027.

На данный момент «Сэйбрз» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 31 матча. Следующая игра состоится в ночь на 15 декабря с «Сиэтл Кракен» на выезде. Отметим, что команда из Баффало не выходила в плей-офф 14 последних сезонов.

Борна Рендулич: в Питере темно, но есть куда сходить. В Финляндии — просто темно

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о жизни в Санкт-Петербурге и вспомнил времена, когда играл в Финляндии.

— Я знаю, что для славянина тяжело жить в такой стране, как Финляндия. Ты ведь южнославянин?

— Что за балтийские мотивы? (Смеётся.) Ну да, с едой, транспортом и если хочешь купить на ужин вино, будут проблемы с финансами и временем. Да, всё дорого, но, чёрт возьми, мне было чуть больше 20 лет, и это не играло никакой роли. Я сейчас и я тогда – это вообще два разных Борны. Мне тогда было вообще по барабану, я хотел зарабатывать деньги, помогать моим родителям, и плевать на какие-то «комфорты». Берёшь и играешь в хоккей, всё!

А так, типичная погода, как в Санкт-Петербурге: постоянно темно, дождь или ещё какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила для горожан и есть куда сходить, красиво. Раз мы так о Финляндии разговорились, то могу назвать того, с кем играл тогда, – Йоэль Армиа. А он представляет «Кингз» в НХЛ. Вот какая бывает дорога из Финляндии для игрока. А Юусе Сарос? Играет за «Нэшвилл». Да даже Эса Линделль, — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Амиром Гараевым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал двусторонний контракт с 24-летним нападающим Амиром Гараевым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Форвард дебютировал в КХЛ в возрасте 19 лет и на протяжении пяти сезонов выступал за «Сочи». За это время он провёл 265 матчей, набрав 84 (35+49) очка, а также становился лучшим ассистентом команды.

Гараев вызывался в олимпийскую сборную России для участия в международных турнирах. В МХЛ входил в число лучших ассистентов лиги и дважды принимал участие в Кубке Вызова, а также защищал цвета юниорской сборной России.