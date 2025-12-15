Скидки
Миннесота – Бостон – 6:2, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, новый клубный рекорд Капризова

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»! И стал вторым снайпером в истории клуба
Елена Кузнецова
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»!
А Куинн Хьюз дебютировал за «дикарей» и отметился голом в разгроме «Бостона».

Матч с «Бостоном» стал для «Миннесоты» настоящим праздником хоккея. Во-первых, они устроили разгром 6:2 на домашней арене, а забивать много и с удовольствием – это всегда приятно. «За этим было весело наблюдать. Очень успокаивает, когда ребята устраивают шоу и забивают шесть», — отметил после игры вратарь Филип Густавссон.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сперджен (Фэйбер, Юханссон) – 10:11 (pp)     2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 28:49     3:0 Хартман (Фэйбер) – 32:57 (pp)     4:0 Хьюз (Хартман, Обе-Кюбель) – 40:54     5:0 Болди (Капризов) – 48:08     5:1 Стивз (Минтен, Эйссимонт) – 50:58     6:1 Капризов (Хартман, Хант) – 54:55     6:2 Пик (Курали, Жанно) – 59:59    

Во-вторых, этот матч стал историческим для Кирилла Капризова. Он набрал три очка, а благодаря дублю стал вторым снайпером в истории клуба. Россиянин сравнялся по этому показателю с Микко Койву, и примечательно, что свои 205 голов он забил всего за 352 матча, в то время как финну потребовалось 1028. До рекорда, кстати, тоже уже практически рукой подать – первое место занимает Мариан Габорик с 219 голами, так что ждём от Капризова покорения большой вехи уже в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А пока что он заодно установил другой рекорд «дикарей», став первым игроком в истории, который забивал не меньше 20 голов в шести сезонах. Капризов перебил достижение того же Габорика и Зака Паризе.

И в-третьих, состоялся дебют одного из лучших защитников НХЛ Куинна Хьюза за новую команду. «Миннесота» пошла ва-банк, совершив свой самый крупный обмен, и теперь к ней будет приковано ещё более пристальное внимание. Даст ли эта сделка требуемый результат в плей-офф, сможет ли руководство клуба убедить канадца продлить контракт? Принесут ли две суперзвезды в лице Капризова и Хьюза величие?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хьюз забил на старте третьего периода, вовремя подключившись к атаке и послав шайбу в домик Джереми Свейману. Начало неплохое, и защитник думает, что скоро станет ещё лучше:

«Нам с Капризовым нужно 4-6 игр, а когда мы привыкнем и начнём читать друг друга, то нас будет очень тяжело обыграть. Наша команда впечатляет. Как только я разыграюсь, почувствую себя более комфортно, это будет чума. Последние дни наполнены событиями, просто ураган. Пока что стараюсь прийти в себя, познакомиться с командой, устаканить образ жизни. За последние 48 часов многое произошло, но я был очень рад сыграть первый матч. И открыт к тому, чтобы остаться здесь надолго, тут потрясающий костяк. «Миннесота» не побоялась отдать за меня столько активов, я всегда буду это помнить».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

