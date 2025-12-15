«Готов возглавить «Трактор», если руководство доверит». Интервью с Евгением Корешковым

Евгений Корешков много лет работает в институте национальных сборных России, а в клубном хоккее сделал себе имя, как один из сильнейших тренеров-ассистентов страны, работая сначала в золотые годы ЦСКА помощником Игоря Никитина, а затем Сергея Фёдорова, а потом в СКА, где стал правой рукой Романа Ротенберга. Прошлым летом и Ротенберг, и Корешков покинули петербургский клуб, каждый пошёл своей дорогой, но на Кубке Первого канала они вновь объединились, чтобы уверенно завоевать очередной трофей.

После игры с Казахстаном обозревателю «Чемпионата» удалось пообщаться с Евгением Геннадьевичем, чтобы из первых уст услышать про ситуацию в «Тракторе», где у Корешкова большие шансы стать главным тренером, обсудить мотивацию работы в сборной России и нюансы подчинения Ротенбергу, а также чтобы получить ответы на кое-какие глобальные темы.

«Роман Ротенберг – очень простой и порядочный человек. С ним легко общаться»

— Сборную России последних лет без вас представить уже невозможно. Мотивация не угасает без крупных турниров?

— Мотивация всегда должна быть, вне зависимости от того, что сейчас происходит. Турниры и матчи со сборными Казахстана и Беларуси всё равно необходимы, там совсем другой фон, другое напряжение, другой ритм игры. Тренерскому штабу и хоккеистам всё равно нужно быть в тонусе. Жалко и обидно, что мы не играем на крупных турнирах, но думаю, что скоро всё вернётся.

Роман Ротенберг и Евгений Корешков в сборной России Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Вы давний помощник Романа Ротенберга. Какие функции выполняете в его штабе?

— Здесь всё просто: я бывший нападающий и отвечаю за работу с форвардами. Что-то корректирую между играми, между периодами, в любое свободное время, всегда можно видео показать. Ну и, разумеется, игра в большинстве.

— Тактика от вас идёт или от Ротенберга?

— Это, конечно, идёт от главного тренера, но всё обсуждается, регулируется.

— Ротенберг – очень медийная личность, он много и ярко выступает в прессе. А какой он за закрытыми дверьми раздевалки? Там остаётся этот эпатаж?

— Тяжело всё рассекречивать (смеётся). Но в обращении с подопечными и помощниками он очень простой человек, очень порядочный. С ним легко общаться, потому что мы все на одной волне. И в сборной, и ранее в клубе.

— У Романа Борисовича нет хоккейного бэкграунда, а вы в хоккее видели всё. Никогда не возникало тут каких-то проблем с восприятием, с субординацией?

— Он очень давно в хоккее, прошёл и чемпионаты мира, и Олимпиаду, у него огромнейший опыт. Опыта у него в сборной даже больше, чем у меня.

«Как тренеру, мне пришлось измениться. Без системной работы сейчас побеждать просто нельзя»

— Можно ли сравнить работу помощником в двух крупных и амбициозных организациях – ЦСКА и СКА?

— Разница в том, что в ЦСКА два Кубка Гагарина, а в СКА – ни одного.

— После ухода Никитина из ЦСКА вы ещё год отработали в штабе Фёдорова, выиграли Кубок Гагарина-2022, а потом ушли в СКА. Почему приняли такое решение?

— Такова тренерская судьба. Поступило предложение, на тот момент СКА собирал очень мощную команду, и мне было интересно там поработать. Я готов к таким высоким задачам, хотелось что-то выиграть. И в первом сезоне мы завоевали Кубок Континента.

— Вы были одним из лучших нападающих российского хоккея конца 90-х – начала нулевых. Сейчас учите ребят тому хоккею, в который играли сами?

— Конечно, пришлось перестроиться, потому что изменился мировой хоккей, он стал более системным. Побеждать без системной работы сейчас нельзя, плюс площадки изменились, судейство. Пришлось измениться, учиться обязательно нужно всегда, но не просто учиться, а анализировать, что нужно для того, чтобы расти и прогрессировать.

Евгений Корешков Фото: ФХР

— У вас огромный опыт работы с молодыми хоккеистами: и Кубок Харламова в роли главного тренера выигрывали, и пять МЧМ прошли. Вам в кайф работать с молодыми?

— Когда я работал на МЧМ, то у нас была в распоряжении элита, сейчас они все стали звёздами хоккея. А работать со звёздами – это невероятно интересно, и у них мы очень многому учимся.

«В «Тракторе» есть возможность побороться за Кубок Гагарина. Я готов возглавить команду»

— Недавно вы стали тренером «Трактора». Как поступило предложение, почему согласились?

— Да, поступило предложение, уже был конец ноября. «Трактор» — очень хорошая команда, финалист прошлого сезона. Я даже не раздумывал, знал, что там ставят самые высокие цели, а для меня это главное. Отличный вызов, возможность побороться за Кубок Гагарина, поэтому я и оказался в Челябинске.

— В первом же матче с вами 9:0, потом ещё одна крупная победа, но затем серия поражений. Проблемы оказались глубже, чем кажется?

— Не могу сейчас всего сказать, потому что недолго в команде. Глубокие процессы нужно долго анализировать и сопоставлять, так что сейчас я бы не стал резко говорить. Посмотрим, как будет «Трактор» прогрессировать, в результатах и динамике игры.

— Приход Сергея Зубова – это и ваша инициатива?

— Думаю, что в таких вопросах всё идёт только от руководства клуба.

— Как делили лавку с Рафаэлем Рише?

— В эти шесть матчей Рафаэль был главным тренером, мы его всячески поддерживали, потому что мы все коллеги, понимали, что и ему тяжело. Делали всё, что от нас зависело, выполняли его требования.

— Есть понимание, что дальше в «Тракторе»? Сезон вот-вот возобновится, а главного тренера нет.

— Я на этот счёт всё узнаю из прессы, кто будет главным тренером, какие слухи. Сейчас ещё нет ясности, к сожалению.

— Вы готовы возглавить «Трактор»?

— Если руководство доверит мне эту должность, то готов, и я буду делать всё, чтобы «Трактор» был успешен и преследовал самые высокие цели.

— А остаться в помощниках, если будет найден тренер со стороны, не станет проблемой?

— Конечно, не будет. Всё, как решит руководство. Если будет так, то буду работать с полной отдачей, как ассистент, и помогать команде.

Евгений Корешков в «Тракторе» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Секрет Усть-Каменогорска? В 70-е в нас заложили мощнейшую базу»

— Что-то вас сейчас связывает с родным Усть-Каменогорском?

— Наверное, только воспоминания.

— В чём секрет этого места? Столько хоккеистов оттуда вышло классных, а сейчас ещё и тренерская линейка набирается: Никитин, Корешков, Шафранов, Курьянов…

— У нас в своё время, в 70-е года, были потрясающие детские тренеры. Многих уже нет с нами, но остальных мы всегда поддерживаем, держим связь. Базу заложили в нас мощнейшую: катание, техника, и самое главное – желание постоянно побеждать и прогрессировать.