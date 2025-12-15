Какие новости в «Тракторе»? Похоже, управлять командой будут Корешков и Зубов

После побега Бенуа Гру в Канаду в «Тракторе» по-прежнему нет главного тренера. Более того, теперь у челябинцев нет и исполняющего его обязанности: ещё один североамериканец Рафаэль Рише решил покинуть уральский клуб и отправился помогать соотечественнику-франкофону Ги Буше в «Авангарде».

Таким образом, в «Тракторе» остались два опытных и недавно приглашённых тренера: Евгений Корешков и Сергей Зубов. При этом на сегодняшний день их статус не менялся, и на повышение никого не отправили. Хотя время для изменений было: в паузу на Кубок Первого канала можно было что-то придумать. Не исключаю, что в ближайшее время главным от безысходности вполне могут утвердить всё того же Корешкова (слухи об этом ходят активные, да и сам Евгений не прочь вырасти в статусе), однако сейчас руководство уральцев всё ещё в раздумьях. И, если честно, слишком уж эти думы затянулись.

К генеральному менеджеру «Трактора» Алексею Волкову в нынешнем сезоне очень много вопросов. Комплектование команды получилось слабым, а с легионерами и вратарём вообще вышел полный провал. Не пора ли ему самому задуматься об уходе? Однако на фоне прошлогоднего успеха и выхода в финал Кубка Гагарина Волков получил возможность исправить свои же ошибки и хоть как-то стабилизировать положение команды в нынешнем регулярном чемпионате.

Мне довелось слышать, что Волков снова активно мониторит североамериканский тренерский рынок. Видимо, недавняя история с Гру ничему не научила. Да и кого в столь короткий промежуток времени можно найти по ту сторону океана, успеть обо всём договориться, оформить необходимые документы? Слабый по нынешним временам вариант.

Мог оказаться в Челябинске Алексей Кудашов, но, как поговаривают, стороны пока не сошлись по условиям и сроку контракта. Кроме того, нынешний состав «Трактора» не подходит под систему и требования бывшего главного тренера московского «Динамо», а перестраиваться попросту некогда.

На поверхности лежал самый очевидный и подходящий вариант – с Ильёй Воробьёвым. Тренером-чемпионом, двукратным обладателем Кубка Гагарина и человеком, прекрасно находящим общий язык с опытными лидерами команды. Однако и этот вариант менеджменту челябинцев по какой-то причине не подошёл. Да, нужно искать первого номера во вратарскую линию, усиливать защиту, но и на тренерский вопрос сил и средств жалеть ни в коем случае нельзя.

Евгений Корешков Фото: ХК «Трактор»

Решение по главному тренеру «Трактора» всегда утверждается на региональном уровне и должно быть завизировано губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Однако вряд ли руководителя может устраивать затянувшаяся неопределённость с главным тренером команды. Тем более что финансирование у клуба отличное, хоккей в городе обожают, а высоких задач перед челябинским коллективом никто не снимал. И лиге, и городу нужен сильный «Трактор».