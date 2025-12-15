Последнему турниру хоккейной России под своим флагом — пять лет. Как дела у того состава?

Когда какая-то из сборных России провела свой последний на данный момент официальный матч под триколором? Де-факто это случилось 27 декабря 2021-го, когда на МЧМ Россия уверенно одолела Швейцарию 4:2. Однако вскоре на чемпионате началась волна ковидных случаев, команды стали получать технические поражения: чемпионат прервали и переиграли летом — однако уже без сборной России. Первый же турнир при Люке Тардифе оказался сорван, и формально встреч в декабре как бы и не было.

Так что юридически правильный ответ — 6 мая 2021 года, когда Россия провела финал юниорского чемпионата мира со сборной Канады. Матвей Мичков набрал три очка, а Коннор Бедард – два, но глубина состава «кленовых» была круче, титул забрали они. После этого Россия играла ещё на юниорском мемориале Глинки, однако он не входит в число официальных турниров ИИХФ.

С момента этого турнира прошло почти пять лет. Как сложились судьбы этих игроков, которые за год до ЮЧМ выигрывали юношескую Олимпиаду и считались очень талантливым поколением?

Вратари

Сергей Иванов, Кирилл Герасимюк, Валерий Бринкман

Это был редкий случай, когда все три голкипера представляли одну и ту же команду — СКА: трио играло за разные команды разветвлённой питерской системы. При этом Бринкман и Герасимюк были не привозными, а коренными петербуржцами. Правда, однозначным первым номером был Иванов, который в 2020-м перешёл в СКА параллельно с Мичковым и огромным скандалом: за талантливого голкипера клуб заплатил лишь положенные регламентом ФХР 500 тысяч рублей.

Сергей Иванов Фото: Tom Pennington/Getty Images

Иванов раньше всех закрепился в КХЛ: уже в 19 лет отлично смотрелся в «Адмирале», продолжил развитие в «Сочи», а теперь составляет часть вратарского триумвирата в СКА. Контракт Сергея истекает летом, и легко представить, что «Коламбус» на фоне проблем Элвиса Мерзликина захочет быстро перевезти его в Огайо. Герасимюк уже выступает за океаном — в фарме задрафтовавшей его «Флориды», на уровне КХЛ он не поиграл. А вот у Бринкмана на взрослом уровне пока не задалось: в этом сезоне у него лишь два матча за аутсайдера ВХЛ из Набережных Челнов.

Защитники

Николай Макаров — Владимир Грудинин; Никита Новиков — Арсений Коромыслов; Александр Фигурин — Владислав Сапунов, Артём Дуда, Глеб Иванов

Почти вся защита сборной, как в советские времена, была составлена из игроков центральных клубов: «Динамо», ЦСКА, СКА. Исключением стал лишь Фигурин, который был одним из ведущих защитников «Омских Ястребов». Правда, в итоге пока что ни один из этих хоккеистов не заиграл в тех командах, откуда ехал на МЧМ.

Лучшая карьера на уровне КХЛ пока что складывается у Грудинина. Негабаритный защитник с отличным катанием и атакующими навыками пару лет назад был обменян в «Северсталь», под стиль которой подходил идеально. В Череповце Владимир стабильно играет по 18-19 минут за встречу, хотя большинство в команде стабильно забирают легионеры. А вот у его партнёра по паре и ЦСКА Макарова переход из ВХЛ в КХЛ получился не очень удачным: теперь он станет частью обмена Мака Холлоуэлла из «Лады», где может получить игровое время.

Владимир Грудинин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

На уровне КХЛ много играет и Коромыслов, хотя его период в «Тракторе» получается довольно спорным: их пара с Логаном Дэем в прошлом плей-офф выглядела не особо подходящей друг другу. Новиков и Дуда пробиваются в НХЛ через системы «Баффало» и «Юты»: в прошлом сезоне Никита был лучшим хоккеистом «Рочестера» по показателю полезности. Дуда же пару лет назад попал в скандал, когда ему запретили играть в NCAA из-за опыта выступлений за ЦСКА, однако это не помешало ему попасть в состав «Юты».

Чистый домосед Сапунов пока играет за фарм СКА и ждёт возможности дебютировать в КХЛ, Иванов после опыта выступления в трёх клубах КХЛ проводит этот сезон в составе самого богатого клуба «вышки», тульского АКМ. А вот Фигурин после краха «Витязя» отправился в солигорский «Шахтёр» из чемпионата Беларуси.

Нападающие

Иван Мирошниченко — Фёдор Свечков — Данила Юров; Прохор Полтапов — Данил Лазутин — Никита Чибриков; Дмитрий Бучельников — Илья Иванцов — Матвей Мичков; Всеволод Гайдамак — Дмитрий Кателевский — Иван Меховов; Матвей Петров, Илья Квочко

На юношеской Олимпиаде Мирошниченко и Мичков играли в одном звене, так же они начинали и ЮЧМ, однако вскоре эта связка была разбита: двум талантам оказалось лучше работать в разных звеньях. Решение принесло успех: Матвей на том турнире забил 12 голов и стал лучшим игроком турнира, Мирошниченко с шестью шайбами стал вторым снайпером команды. После этого Иван поборол рак, а теперь пробивается в основу «Вашингтона»: правда, в этом сезоне, в отличие от прошлых, он пока из АХЛ не поднимался.

Уже после турнира СКА выкупил молодого таланта «Лады», и на клубном уровне оформилась связка Чибриков — Свечков, которая потом поехала на МЧМ и отправилась вместе в «Спартак». Правда, в НХЛ они оказались в разных клубах: Чибриков начинал сезон во втором звене «Виннипега» вместе с Джонатаном Тэйвзом, но потерял место в составе. А вот Свечков после жуткого старта сезона (одно очко в 19 играх) в последних матчах набрал ход: например, отдал две передачи на Стивена Стэмкоса, оформившего покер в ворота «Блюз».

Конечно, самым обсуждаемым «американцем» является Мичков, который в этом сезоне мало играет в «Филадельфии» и пока идёт на относительно скромные 45 очков в сезоне. Местные журналисты говорят, что это связано с плохой физической формой Матвея, а для хоккея Рика Токкета объём беговой работы очень важен. Кроме того, в основе клуба НХЛ играет Данила Юров: после обмена Марко Росси у него будет шанс стать первым центром «Миннесоты».

Матвей Мичков Фото: Tom Pennington/Getty Images

В КХЛ на первом плане — два игрока ЦСКА: Прохор Полтапов и Дмитрий Бучельников. Первый уже успел показать себя в чемпионском плей-офф и был лидером команды в прошлом году, второй в «Адмирале» и «Витязе» проявил себя как технарь, который умеет создавать красоту. Пара центров Иванцов — Квочко оказалась в «Северстали» после двух больших обменов клуба и раскрывается в атакующем стиле Козырева. Без цепкости Кателевского уже сложно представить четвёртое звено «Ак Барса», хотя игра на точке у центра пока чуть хромает.

Несколько игроков пока не на виду. Петров играет в фарме «Эдмонтона» и за два с четвертью сезона суммарно набрал лишь 33 очка. Меховов проводит 12-13 минут за матч в фарме «Ак Барса» в ВХЛ. Лазутин высоко котировался по юниорам и стал вторым бомбардиром фарма СКА в прошлом сезоне, однако штаб Ларионова пока не подключал игрока к основе. Наконец, Гайдамак не смог закрепиться на уровне КХЛ и отправился в белорусский чемпионат.

Тем не менее для юниорской сборной команда-2021 показывает отличный процент доводки до взрослого хоккея, а ведь у большинства из этих игроков многое ещё впереди.