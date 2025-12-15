Канадца в КХЛ обменяли второй раз за четыре месяца! Никитин хотел его ещё в старом клубе

Днём 15 ноября в Континентальной хоккейной лиге произошла довольно примечательная сделка. Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в составе московских армейцев, а защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за тольяттинскую команду.

Ключевым игроком в этой сделке является 27-летний защитник Холлоуэлл. Карьера этого канадского хоккеиста в КХЛ складывается максимально причудливым образом. В межсезонье Мак подписал контракт с «Локомотивом». Вот только это произошло в тот момент, когда в руководстве ярославского клуба считали, что им не удастся сохранить в своей команде Мартина Герната.

В начале межсезонья словацкий защитник очень надеялся перебраться за океан, где в его услугах были заинтересованы несколько команд НХЛ. Однако в ходе переговоров Гернат так и не получил того предложения, на которое он рассчитывал. Ещё раз ехать в Америку, чтобы там пробиваться в НХЛ через выступление в АХЛ, Мартин не захотел, разумно предпочтя ярославскую синицу в руках погоне за виртуальным журавлём в американском небе.

32-летний Гернат принял решение остаться в стане действующего чемпиона КХЛ, после чего ещё один защитник атакующего плана «Локомотиву» стал не нужен. Так как Мартин является игроком куда более высокой квалификации, ведь при игре у своих ворот словак выглядит в разы надёжнее, нежели канадец. В результате «Локомотив» ещё до начала сезона КХЛ произвёл обмен с «Ладой», отправив Холлоуэлла в расположение тольяттинского клуба.

Таким образом, Мак умудрился пережить первый обмен в КХЛ за свою карьеру ещё до того момента, когда дебютировал в нашей лиге. Однако в «Ладе» он также не смог прийтись ко двору. В Тольятти его подвела излишняя любовь к обострениям. Канадский защитник хотел действовать в своей любимой манере и старался подключаться к атакам при любой возможности, что шло вразрез с видением игры Павла Десяткова. В какой-то момент иностранный игрок даже угодил в запас «Лады».

«Что касается Холлоуэлла, понимаете, мы не можем позволить себе такую роскошь – держать защитника ярко выраженного атакующего плана. Нам приходится очень много обороняться в силу определённых субъективных и объективных причин. Поэтому Мак пока находился вне состава. Посмотрим, что будет в следующей игре. Он добавляет в оборонительных действиях, но у нас есть в этом проблема», – говорил Десятков в начале ноября о причинах такого использования легионера.

Мак Холлоуэлл Фото: photo.khl.ru

Затем канадский защитник всё-таки вернулся в состав тольяттинцев и даже выдал очень приличный отрезок с точки зрения набора очков. С 10 по 29 ноября Холлоуэлл отметился 7 (1+6) очками в восьми матчах, однажды даже сумев совершить два результативных действия в одной встрече. Что Мак действительно может делать здорово, так это выполнять функции четвёртого нападающего. Он отлично подключается в атаку из глубины и знает, что делать с шайбой, но когда дело доходит до своей зоны, всё становится плохо. И вся проблема заключалась в том, что Десяткову всё равно на этой позиции хотелось видеть защитника куда более оборонительного плана.

Поэтому сегодня «Лада» и ЦСКА произвели обмен, полностью удовлетворяющий текущие интересы обеих сторон сделки. В Тольятти одновременно отправились 30-летний Уильямс и 22-летний Макаров. Первый как раз и является тем самым защитником, в первую очередь думающим про игру у своих ворот, а уже потом – помышляющим об атакующих действиях. Второй является талантливым молодым российским защитником, которому крайне необходима игровая практика. В последнее время карьера Макарова откровенно начала стагнировать. Летом Николай даже размышлял об отъезде в Северную Америку. Однако пока он займётся перезагрузкой карьеры в Тольятти.

Николай Макаров Фото: photo.khl.ru

В свою очередь, ЦСКА заполучил того защитника, в котором был сильно заинтересован главный тренер армейской команды. Ни для кого не секрет, что Холлоуэлл угодил в разработку «Локомотива» в тот момент, когда в команде работали Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич. Ярославский клуб предварительно договорился о подписании контракта с хоккеистом ещё в марте, тогда в «Локомотиве» не могли и подумать, что в новом сезоне железнодорожниками будет руководить совсем иной тренерский штаб.

Поэтому можно сделать очевидный вывод, Никитин в теории прекрасно понимает, как он намерен использовать канадского хоккеиста. При этом крайне любопытно последить за тем, как это будет работать на практике. По матчам с участием Холлоуэлла в КХЛ сложилось стойкое впечатление: этому защитнику, чтобы он был эффективным, надо многое разрешать на площадке и позволять бегать с шайбой в атаку. Система же ЦСКА подразумевает наличие крайне строгих правил для всех игроков обороны. Без исключения. Так что в этой ситуации очень интересно, сколько свободы дадут защитнику Никитин и Юшкевич. И сумеет ли Холлоуэлл на деле усилить армейскую команду, которая в этом сезоне переживает далеко не самые простые времена.