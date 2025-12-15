На матче Кубка Первого канала разыграли автомобиль

Победный для российской сборной турнир завершился розыгрышем машины премиального класса от Федерации хоккея России и компании РОЛЬФ.

В Новосибирске прошёл Фестиваль хоккея, приуроченный к 20-му розыгрышу Кубка Первого канала. Масштабное событие продолжительностью почти в неделю было организовано ФХР.

В рамках фестиваля на льду «Сибирь-Арены» прошёл и матч по следж-хоккею, среди участников которого были и ветераны СВО, и многочисленные детские соревнования, и мастер-шоу игроков и тренеров сборной России. Как национальные команды, так и детские состязались не только в классическом хоккее, но и в его популярной разновидности — формате 3х3.

Новосибирские зрители впервые увидели сборную на своём льду. Национальная команда не подвела и победила в обеих встречах, обыграв Беларусь (3:1) и разгромив Казахстан (9:0). Арена, вмещающая свыше 11 тысяч зрителей, стала свидетелем не только триумфа отечественных хоккеистов, но и мастер-шоу, и матча детских команд. На турнире в формате 3х3, а также на играх сборной были зафиксированы аншлаги.

Приятный сюрприз для болельщиков подготовила разыгравшая автомобиль компания РОЛЬФ. Отобранные случайным образом зрители выходили на лёд в перерывах матчей и принимали участие в конкурсах, победители которых выходили в финальный раунд. Он прошёл в заключительный день турнира во втором перерыве встречи Россия — Казахстан. Обладатель автомобиля определился по итогам «хоккейного боулинга». Среди четырёх финалистов наибольшее число кегель за три броска сбил Евгений из Новосибирска.