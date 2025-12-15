Демидов установил рекорд XXI века, «Адмирал» расстался с Тамбиевым. Итоги дня в хоккее

ЦСКА и «Лада» обменялись защитниками, Разин и Заварухин примут участие в Матче звёзд КХЛ.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 15 декабря 2025 года.

Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» XXI века

Российский форвард Иван Демидов помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Эдмонтон Ойлерз» во встрече регулярного сезона НХЛ (4:1) и вошёл в историю клуба.

Демидов стал автором заброшенной шайбы. Этот гол позволил россиянину достичь отметки в 25 очков в сезоне всего за 32 матча: это четвёртый результат среди новичков клуба в истории и первый — в XXI веке. Быстрее всех из новичков такое количество очков в сезоне набирал лишь Кьелл Далин.

25 матчей — Кьелл Далин (1985/1986). 29 матчей — Ги Лафлёр (1971/1972). 30 матчей — Матс Нэслунд (1982/1983). 32 матча — Иван Демидов (2025/2026). 32 матча — Крис Челиос (1984/1985).

Напомним, у Демидова семь голов и 18 ассистов в 32 матчах.

Капризов стал вторым снайпером в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и сравнялся с Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь они делят второе место.

Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов. Всего за карьеру в лиге Капризов провёл 352 матча, в которых забил 205 голов и сделал 218 результативных передач.

Ремпал не поехал на выезд «Салавата» по семейным обстоятельствам

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Шелдон Ремпал не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездную серию по семейным обстоятельствам. Ранее уфимский клуб опубликовал состав на выездную серию, где отсутствует Ремпал. Уфимцы сыграют с «Ак Барсом» 16 декабря и «Северсталью» — 18 декабря.

«Шелдон Ремпал не полетел с командой на выезд по семейным обстоятельствам», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.

«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым

ХК «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение расторгнуто по инициативе клуба.

«На посту главного тренера Леонид Григорьевич провёл 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф. Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тамбиев был отстранён от работы в «Адмирале» 6 декабря. Отметим, что он возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года.

«Лада» обменяла Холлоуэлла в ЦСКА на Уильямса и Макарова

Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в составе московских армейцев, а защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за тольяттинскую команду.

30-летний Уильямс провёл в КХЛ за «Адмирал» и ЦСКА 203 встречи, в которых набрал 44 (4+40) очка при показателе полезности «+17».

22-летний Макаров провёл 101 матч за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+11». Николай является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

27-летний Холлоуэлл начинал текущий сезон в «Локомотиве», затем был обменян в «Ладу». Всего в текущем сезоне канадец провёл 28 встреч и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-16».

«Сибирь» подписала контракт с Сушко

Состав «Сибири» пополнил нападающий Максим Сушко в результате обмена с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Команда из Нижнекамска получила денежную компенсацию. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Максим уже выступал за «Сибирь» и сыграл 125 матчей, где заработал 15 (7+8) очков. Также нападающий играл в московском и минском «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Сушко провёл 194 встречи, в которых записал на свой счёт 30 (13+17) очков.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 34 матчей.

Разин и Заварухин выбраны тренерами KHL Ural Stars на Матч звёзд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена тренеров, которые возглавят команду KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года в Екатеринбурге. Ими стали главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Николай Заварухин, возглавляющий «Автомобилист».

Для Разина предстоящий Матч звёзд КХЛ станет вторым в карьере, ранее он был тренером команды дивизиона Харламова на звёздном уикенде в Санкт-Петербурге в 2023 году. Специалист возглавляет «Металлург» третий сезон, а в 2024 году вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Также в КХЛ Разин работал в «Автомобилисте», «Адмирале» и «Северстали».

Заварухин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Нынешний сезон для него пятый во главе «Автомобилиста», также в КХЛ Заварухин работал в «Сибири». Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге — бронзовые медали сезона-2023/2024.