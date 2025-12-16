Шестёркина довели! Игорь расколотил клюшку и с психами покинул лёд

«Нью-Йорк Рейнджерс» так и не может обрести стабильность и избавиться от хаоса, который сопровождает команду Салливана почти весь регулярный чемпионат. «Синерубашечники» только в последнем матче прервали трёхматчевую серию поражений, одолев в овертайме «Монреаль» со счётом 5:4.

«Анахайм», который классно шёл по дистанции и даже возглавлял Тихоокеанский дивизион, проиграл в последних двух играх и уступил пальму первенства «Вегасу».

Встреча в «Мэдисон Сквер Гарден» между «Рейнджерс» и «Анахаймом» была ещё символична и двумя возвращениями – впервые после обменов в «Нью-Йорк» приехали старожил «копов» Крис Крайдер и экс-капитан команды Джейкоб Труба. Во время первой рекламной паузы уделили внимание Крису, который дебютировал за местную команду в сезоне-2011/2012 – как это было давно! Люди в свитерах с его фамилией и 20-м номером нас спине поднялись с кресел и долго аплодировали некогда вожаку «Рейнджерс».

Без внимания не остался и Джейкоб, которому уделили время в следующей рекламной паузе. Таких аплодисментов в честь Трубы, справедливости ради, не было, но даже такой чести удостаиваются не все.

В первом периоде голов не было, а вот во втором грубейший провал в обороне закончился голом гостей, которые открыли счёт в меньшинстве – автором шайбы стал Джексон Лакомб.

Хозяева после этого долго приходили в себя, однако сумели забить – гол вышел очень курьёзным. Робертсон бросил, шайба взмыла над Досталом и упала в ворота. Сначала казалось, что гол будет отменён, так как Винс Трочек, пытавшийся добить шайбу, поднял её выше перекладины. Но при просмотре видео арбитры убедились, что американец шайбы не коснулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В этом сезоне «Рейнджерс» преследуют кошмарные третьи периоды в домашних матчах – сегодняшний вечер исключением не стал. Готье после передачи стремительно организовавшего классную атаку сходу Сеннеке вывел гостей вперёд.

«Рейнджерс» почти не предпринимали попыток сравнять счёт и были ближе к тому, чтобы пропустить ещё. Этого они добились – Готье оформил дубль, поразив пустые ворота за 22 секунды до конца третьего периода.

Но даже это было не всё – Минтюков, подключившийся к атаке, за две секунды до конца установил финальный счёт. И, кажется, довёл Игоря Шестёркина.

Самое интересное происходило уже после сирены – Шестёркин поехал в сторону скамейки и в подтрибунке начал колотить клюшкой о стены, покинув лёд с психами.

Понять российского вратаря можно – никому не понравится, что твои ворота так «расстреливают», а партнёры по команде безропотно за этим наблюдают. Для «Рейнджерс» это поражение стало 14-м на домашней площадке в этом сезоне.