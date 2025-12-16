«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»

Для Даниила Гутика – одного из старожилов «Адмирала» и лучшего форварда «моряков» — сезон получается противоречивым. С одной стороны, клуб из Владивостока выступает не слишком успешно, много проигрывает и идёт за пределами зоны плей-офф, и уже в «Адмирале» состоялась резонансная тренерская отставка.

С другой же стороны, Гутик показывает блестящую личную результативность, в конце ноября он стал новым рекордсменом «Адмирала» по голам, а в декабре Даниил поехал в расположение сборной России на Кубок Первого канала. Сыграть в матчах с Беларусью и Казахстаном Роман Ротенберг ему не дал, зато Гутик принял участие в мастер-шоу в Новосибирске, а ещё поговорил с обозревателем «Чемпионата» на все актуальные темы.

«В сборной России старался соответствовать требованиям Ротенберга»

— Даниил, насколько неожиданным получился для тебя вызов в сборную?

— Это всегда приятно, представлять свою страну, это большая честь. Руководители «Адмирала» подошли ко мне и сказали об этом, конечно, я обрадовался.

— Не пришлось отменять свои планы на паузу в сезоне КХЛ?

— Нет, никаких планов не строил, да и вызов пришёл достаточно заранее.

— В сборной России не был со времён Кубка Глинки/Гретцки. Можно сравнивать с нынешним вызовом?

— Это разное, но суть одна и та же – ты представляешь свою страну. Это всегда почётно и приятно.

Даниил Гутик Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Насколько отличается работа с Романом Ротенбергом от того, к чему привык в клубе?

— У каждого тренера свой подход, а наше дело маленькое – выполнять любые требования наставника. Так что стараюсь соответствовать требованиям Романа Борисовича.

«Леонид Тамбиев дал мне очень многое. Но в его увольнении из «Адмирала» нет ничего сверхъестественного»

— Что на твой взгляд идёт не так у «Адмирала»?

— Наверное, выделю игру в большинстве. Просело оно у нас по сравнению с тем сезоном в разы. Где-то удача отворачивается, много концовок матчей проигрываем, реализация хромает. Думаю, в паузу поработаем, и всё должно улучшиться.

— Пауза даже необходима в такой ситуации команде?

— Время покажет, но надеюсь, что она поможет.

— Серийные поражения сильно прибивают психологически?

— Конечно, настроение в команде всегда падает, когда идут такие серии. Негатив прибавляется, но мы стараемся искать всё-таки позитив. Все ребята понимают, что без этого никак из сложных ситуаций не выйти.

— После поражения от «Локомотива» мы узнали, что Леонид Тамбиев освобождён от работы в «Адмирале». Как это было сообщено команде?

— Всё произошло очень быстро. Зашли в раздевалку после игры, и руководство объявило, что Леонид Григорьевич отстранён. Вот и всё.

— После этого Тамбиев общался с командой?

— Не могу сказать, потому что уже на следующий день я отправился в сборную, а сразу после игры было не до этого. Возможно, за время паузы Тамбиев и общался с ребятами. Не узнавал эту информацию.

— Как ты сам воспринял отстранение Тамбиева?

— Леонид Григорьевич, конечно, дал мне очень многое. В КХЛ я начал под его руководством, в моём игровом прогрессе есть его огромная заслуга. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения, так же, как и никто из игроков не застрахован от обменов и переходов. Ничего сверхъестественного здесь нет, всем нужно просто идти дальше.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Чувствовалось, что в раздевалке у «Адмирала» что-то идёт не так, что как-то изменилась атмосфера?

— Да у нас все последние годы было примерно всё одинаково, дружная атмосфера внутри команды, отличный коллектив. Этот год не исключение.

— Есть понимание, что будет дальше? Кто будет руководить командой после паузы?

— Честно говоря, не владею всей информацией, потому что прошлую неделю находился не в команде. Знаю, что ребята тренировались под руководством Ильнура Гизатуллина. Больше ничего не могу комментировать.

«Если бы у «Адмирала» остался прежний состав, то нам было бы полегче»

— У тебя уже пятый сезон в «Адмирале». Не устал от перелётов постоянных?

— Скажу честно, что в первые два-три года в «Адмирале» мне было намного легче, чем в последние два сезона. Я и играть стал больше. Но это не оправдание, ведь это моя профессия, моя работа, надо стараться не обращать на это внимание, а более профессионально относится к такой ситуации и правильно восстанавливаться.

— Отдача от публики во Владивостоке компенсирует эти сложности?

— Болельщики у «Адмирала» просто сумасшедшие в хорошем смысле. Всегда с командой до конца, даже когда идут затяжные серии поражений. Поддерживают регулярно, практически не несут негатив. Так что нам наши болельщики однозначно помогают.

Даниил Гутик Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Насколько сказалось на «Адмирале», что в межсезонье ушли прошлые лидеры?

— Ну, это хоккей, никто ни от чего не застрахован, плюс некоторые хоккеисты могут сами выбирать, где им комфортнее играть и жить их семье. Конечно, у нас был сформирован коллектив в прошлом сезоне, вышли в плей-офф, там неплохо сыграли с «Трактором». Если бы остался прежний состав, то нам, наверное, было бы полегче. Но нам ничего не остаётся, кроме как подстраиваться под ситуацию и принимать в нашу семью новых хоккеистов.

— Сошников вернулся всё тем же, что и в прошлом сезоне?

— Никита – хороший парень, нисколько не изменился. Сейчас сразу после прихода помог нам, где-то забил голы, в раздевалке свой вклад внёс.

«Про мой рекорд мне в автобусе после игры сказали. Никакого счётчика в голове не было»

— Удивительный момент этого сезона – драка вратарей в матче «Авангард» — «Адмирал». Как воспринял это?

— Вообще не понял, что происходит. Я сидел на скамейке, тут болельщики закричали, я смотрю, а там два вратаря в центре дерутся. В небольшом шоке был, как будто какое-то видео смотрел. А так… Это эмоции, у вратарей они тоже проявляются. Андрюху Мишурова я хорошо знаю, он эмоциональный парень, Адам Хуска у нас тоже легко может закипеть. Ничего плохого в этом нет, болельщикам понравилось, обошлось без травм, парни пожали руки друг другу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Недавно ты стал лучшим снайпером в истории «Адмирала». Какие-то особенные эмоции испытал?

— Всегда приятно входить в какую-то историю. Клуб «Адмирал» не так долго существует, только начинает становиться медийным и узнаваемым, и двигается большими шагами в этом направлении. Но стать лучшим снайпером «Адмирала» — это не моя главная цель, сейчас важнее командные задачи, для начала выйти в плей-офф.

— Рекордный гол перевёл игру в Магнитогорске в овертайм, очень важная шайба. В моменте, наверное, больше этому обрадовался, чем рекорду?

— Да, конечно. После игры думал о том, что проиграли матч, а про рекорд уже в автобусе мне сказали, поздравили. Никакого счётчика голов до Александра Горшкова в голове не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Считаю себя воспитанником хабаровского хоккея. В этом городе мне привили любовь к игре»

— Какие выводы сделал для себя после обидного поражения от «Трактора» в прошлом плей-офф?

— Это был мой первый плей-офф, когда я играл много, в большинстве, на меня возлагали надежды. Конечно, где-то мог немного иначе сыграть, анализировал это всё, но это тот самый опыт, который необходим любому. Тут нужно сделать правильные выводы.

— Показалось, что уступили психологически, прежде всего?

— Это как раз нехватка опыта. Вели, например, 4:0 в матче, это тот момент, когда надо сыграть проще и без паники, но не получилось.

— Недавно ты забросил очень красивую шайбу Хабаровске. Есть что-то особенное в том, чтобы забивать родной команде?

— Особых чувств от того, что забиваю именно «Амуру», нет. Но всегда очень круто отличаться на родине, на глазах у своих родных, которые всегда приходят на матчи в Хабаровске, болеют за меня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Ты сам себя считаешь воспитанником «Амура»?

— Любовь к хоккею мне привили в Хабаровске, так что считаю себя воспитанником хабаровского хоккея. А на взрослый уровень переходил уже в Ярославле.

— Ещё одна важная веха твоей карьеры – этап в системе московского «Динамо». Продолжаешь общение с ребятами, с которыми выиграл Кубок Харламова в 2021-м?

— Да, постоянно пересекаемся с парнями, приятно пообщаться и вспомнить былые совместные победы.

— А главного тренера той динамовской молодёжки Ярослава Люзенкова поздравил с дебютом в КХЛ?

— Да, конечно. Мы с ним в принципе поддерживаем связь всегда, тут я ему сразу позвонил после назначения в «Сибирь». Очень рад за него, желаю ему удачи, терпения и побед. Но только не в матчах с «Адмиралом» (смеётся)

Больше мнений и эксклюзивов в личном телеграм-канале автора Лукин. Хоккей