«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление

«Столичные» до последнего боролись за Куинна Хьюза, но теперь элитный защитник будет помогать другому россиянину в борьбе за Кубок Стэнли.

Куинн Хьюз был лакомым кусочком для клубов НХЛ. За одним из сильнейших защитников мира — вероятно, лучшим после Кейла Макара — пристально следили.

Несмотря на всем известное желание Куинна присоединиться к своим братьям Джеку и Люку в «Нью-Джерси» и всего полтора года до конца контракта, «Ванкувер», как оказалось, получал предложения от разных клубов.

Самый выгодный пакет выкатила «Миннесота». Туда Хьюз-старший и отправился. В обратную сторону последовали хоккеисты первого раунда драфтов Марко Росси, Лиам Эгрен и Зив Буйум, а также пик первого раунда — 2026.

«Уайлд» получили суперзвезду, которая серьёзно повышает их шансы на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. А помимо этого, у «дикарей» есть возможность сохранить Куинна и после истечения его контракта — у клуба свои козыри в виде Кирилла Капризова и места под потолком зарплат.

Тем не менее после новости об обмене из Северной Америки прилетел мощный инсайд. По сообщениям журналиста Марко Д’Амико, за Хьюза до последнего боролся… «Вашингтон»! Отмечается, что «столичные» выкатили «Ванкуверу» приличный пакет с компенсацией, но в «Кэнакс» посчитали предложение «Миннесоты» более привлекательным.

Что же «Кэпс» посулили «косаткам» за Куинна?

Одним из главных лотов был 24-летний нападающий Коннор Макмайкл. Хоккеист считается одним из самых способных форвардов организации и может вырасти в настоящую угрозу топового уровня в атаке. Канадец был задрафтован «Вашингтоном» в 2019 году в первом раунде под общим 25-м номером. В минувшем сезоне он побил личные рекорды результативности: забил 26 голов и суммарно набрал 57 очков в 82 матчах.

В этом году у Макмайкла откровенно не идёт. За 32 встречи Коннор забросил всего пять шайб, записав на свой счёт 17 очков. Показатели довольно слабые, однако они не отражают истинного потенциала нападающего. Канадец может вырасти в звезду нападения.

Александр Овечкин и Коннор Макмайкл Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Другим лотом называется 19-летний защитник Коул Хатсон. Для рядового болельщика это имя мало о чём говорит — разве что фамилия выделяется. Да, это брат обладателя «Колдера»-2025 Лэйна Хатсона. Тем не менее Коул, задрафтованный «Вашингтоном» в 2024 году во втором раунде под общим 43-м номером, по потенциалу нисколько не уступает своему родственнику. В минувшем сезоне Хатсон-младший был признан новичком года в NCAA, а на молодёжном чемпионате стал одним из главных героев, выиграв бомбардирскую гонку. Не среди защитников — вообще! Звание MVP досталось его одноклубнику Райану Леонарду, однако вклад Коула в победу сборной США огромный.

Основная проблема Хатсона заключается в том, что хоккеист ещё не дебютировал в НХЛ. Коул продолжает выступать в NCAA. Но, к слову, довольно успешно: он лидирует в гонке бомбардиров лиги среди защитников (7+13 в 18 матчах). В будущем Хатсон-младший с огромной вероятностью вырастет в одного из сильнейших хоккеистов в своём амплуа, так что «столичные» явно пошли ва-банк, предложив Коула «Ванкуверу».

На этих двух лотах «Кэпиталз» не остановились. Они также включили в сделку проспекта, чьё имя не называется, и сразу два выбора в первом раунде драфта.

Отмечается, что, несмотря на желание заполучить Хьюза-старшего, руководство «столичных» категорически отказалось от любой потенциальной сделки с участием Райана Леонарда.

Однако даже так пакет, который, по информации Д’Амико, предложил «Вашингтон», выглядит довольно мощно. Особенно если учесть, что «Ванкувер» официально уходит в перестройку, и «косаткам» явно не помешали бы такие талантливые хоккеисты и дополнительные драфт-пики.

Потенциальный переход Куинна в стан «столичных» мог бы серьёзно повысить котировки «Кэпиталз» и укрепить команду в преддверии ухода Александра Овечкина. Причём не только с игровой точки зрения, но и с имиджевой. «Вашингтон» давно не проводил сделок с участием топовых хоккеистов. Всё-таки Джейкоб Чикран приходил после не самого успешного сезона в «Оттаве» с «-30» в графе полезности, а Пьер-Люка Дюбуа уже воспринимали как «сбитого лётчика». Хотя даже по своему уровню на пике они вряд ли смогли бы соперничать с Хьюзом.

Если учесть, что для Овечкина этот сезон может стать последним в НХЛ, «столичные» остаются фактически без звёзд уровня всей лиги. Том Уилсон — вероятный следующий капитан команды — всё-таки не настолько хорош, Алексею Протасу и Макмайклу нужно ещё прибавить, чтобы войти в пул звёзд, Джон Карлсон уже на серьёзном спаде, Леонард слишком молод, а Дюбуа недотягивает по игре. Ближе всех к топ-уровню подобрались Чикран и Дилан Строум, однако второму пока не хватает стабильности, а первому — качества в игре в защите.

Если б Хьюз всё-таки перешёл в «Вашингтон», то стал бы второй звездой команды — сразу после Овечкина. А помимо этого, руководство «столичных» решило бы ещё и проблему с поиском долгосрочной замены для Карлсона. Всё-таки тот же Чикран для этого подходит с натяжкой, ведь Джон во времена своего расцвета был хорош не только в атаке, но и в обороне, а со вторым у Джейкоба есть проблемы. Куинн же хорош на обеих сторонах площадки.

А ещё «Кэпиталз» получили бы убойную защитную линию. Чикран плюс Хьюз-старший — это то, чему бы позавидовал любой клуб НХЛ. Вряд ли бы они выходили в одном звене, но большинство «столичных» стало бы просто убийственным.

К тому же сам «Вашингтон» вряд ли многое потерял бы, если бы обмен состоялся. У Макмайкла в нынешнем сезоне не идёт, Хатсон ещё не сыграл за команду ни матча, так что потери «Кэпиталз» были бы минимальными — а вот прибыль максимальной. «Столичные» получили бы реальную возможность побороться за Кубок Стэнли в последний сезон Овечкина и базу для строительства сильной команды в эпоху после Великой восьмёрки.

Однако теперь Хьюз будет помогать биться за трофей не Ови, а другому россиянину — Кириллу Капризову. И есть ощущение, что Куинн захочет опередить своих братьев и первым ощутить, какова на вкус победа в Кубке Стэнли.

