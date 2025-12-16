Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно

12 декабря Никита Кучеров официально вышел на четвёртое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Нападающий «Тампы» набрал 1033-е (370+663) очко в 831-м матче в регулярных чемпионатах и обогнал легендарного Александра Могильного, оформившего 1032 (473+559) результативных действия в 990 встречах за карьеру.

Теперь у Кучерова уже 1036 (370+666) очков. Он начал заочную погоню за следующим российским хоккеистом в списке бомбардиров — Сергеем Фёдоровым. Бывший нападающий «Детройта» за 1248 матчей набрал 1179 (483+696) очков. Отставание на 143 очка для Никиты — мелочь. Скорее всего, уже в следующем сезоне форвард «Лайтнинг» обойдёт Фёдорова. Тогда же начнётся его погоня за двумя лучшими российскими бомбардирами в истории НХЛ. На данный момент Евгений Малкин (1375) и Александр Овечкин (1654) в мощном отрыве.

И вот какой вопрос законно всплывает в голове. А сможет ли Кучеров стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Что ж, достаём калькуляторы — и начинаем считать.

Где потолок?

Прежде всего нужно понять, на какие числа Кучерову придётся ориентироваться. Малкин точно не догонит Овечкина, поэтому придётся опираться на показатели Великой восьмёрки. Тем не менее пока непонятно, с каким результатом капитан «Вашингтона» завершит карьеру в НХЛ. И конкретно тут нам придётся прикидывать.

В нынешнем сезоне Александр идёт по графику почти очко за матч — 31 (14+17) очко в 32 встречах. Вероятнее всего, эта статистика немного просядет, но в таких ситуациях лучше идти по верхней границе. Поэтому будем ориентироваться на нынешний темп Ови — а это ещё +50 очков до конца регулярки. Получаем уже 1704 в сумме.

Александр Овечкин Фото: Harry How/Getty Images

Другая неизвестная в этом уравнении: а станет ли текущий сезон последним для лучшего снайпера в истории НХЛ? Пока шансы увидеть Овечкина и в следующем чемпионате сохраняются, а потому будем рассчитывать на это как на основной сценарий. В таком случае нужно добавить ещё очков в его копилку.

Но вот сколько? Вряд ли нападающий в 41 год сумеет держаться графика в очко за матч. Однако, продолжая идти по верхней планке, примем это за базовый сюжет, то есть докинем ещё 82 очка в его актив. Это итоговые 1786. Скорее всего, будет меньше, однако тут лучше пересчитать, чем недосчитать.

Следовательно, Кучерову в идеале нужно набрать 1787 очков. То есть плюс ещё 751.

Может ли Куч обойти Ови?

Пока потенциальная возможность стать лучшим бомбардиром в истории России в НХЛ выглядит для Никиты довольно призрачной. Тем не менее шансы у него есть. Что для этого надо?

Во-первых, учитываем, что нынешний сезон ещё не завершён. «Тампе» предстоит провести 50 матчей в регулярке, а это значит, что Кучеров докинет ещё целую авоську результативных действий в свою копилку. Нападающий «молний» идёт по графику больше очка за встречу: 42 (13+29) в 30 играх. Это в среднем 1,4 результативного действия за матч. Если Никита сохранит такой темп (а он вполне способен на это), то получим +68 очков. Итого: 1104 очка к концу сезона. Отставание: 683.

Во-вторых, непонятно, сколько ещё Куч будет играть.

Чемпионат-2026/2027 форвард начнёт уже в возрасте 33 лет. Время вскоре начнёт его догонять, однако есть два факта, которые играют на руку россиянину.

Первый. Кучеров опирается на те качества, на которые возраст не влияет так сильно — в первую очередь на игровой интеллект и мастерство. Поэтому его старение не должно кардинально сказаться на статистике. Она, конечно, со временем начнёт падать, но не катастрофически. А посему главный вопрос заключается в том, сколько Никита планирует играть.

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images​​​​​​​

Второй: Куч полностью отдаётся хоккею. О его регулярных изнуряющих тренировках ходят легенды. Если кто и живёт своей работой, так это именно Кучеров. В этом плане он, вероятно, самый преданный хоккею российский игрок современности — даже Овечкин не стоит рядом. А поэтому у нападающего «Тампы» большие шансы замедлить своё спортивное старение.

Всё это приводит к выводу: Никита способен провести на нынешнем уровне ещё как минимум несколько сезонов. А следовательно, и обойти Овечкина.

Тем не менее сделаем важное уточнение. У форварда периодически появляются проблемы со здоровьем, так что этот аспект также не стоит сбрасывать со счетов. Какое-то количество матчей в каждом из последующих сезонов он с большой вероятностью будет пропускать.

Математика на стороне Кучерова?

А теперь нам остаётся только посчитать.

В последних трёх полных сезонах нападающий набрал 113, 144 и 121 очко. Стабильно больше 110. Тем не менее Никита всё ещё на пике, поэтому можно рассчитывать минимум на 120 очков в ближайших трёх сезонах. Это 360. Минимум. Потому что форвард может набрать и больше — даже с учётом пропущенных из-за травм матчей.

После этого возраст неизбежно заявит о себе, но, как мы уже установили, на Кучерове это не должно сказаться критически. Следовательно, в следующих нескольких сезонах он может рассчитывать ещё примерно на 100 очков в каждом. +200.

Итого: по нашим «грубым» подсчётам, к 38 годам Никита будет иметь на своём счету 1664 очка. До Овечкина ему не будет хватать всего 123 баллов. Следовательно, Кучу потребуется провести ещё пару сезонов, чтобы перегнать Великую восьмёрку. Если Ови удаётся после 38 набирать по 70+ очков, то почему это не должно выйти у 86-го номера?

Таким образом, к 40 годам нападающий «Тампы» вполне может стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

Тем не менее здесь есть три нюанса.

Первый. Кучеров всё ещё в расцвете. Поэтому в ближайшие несколько сезонов может набирать даже больше, чем по 120 очков за регулярку. Значит, шансы добраться до топ-1 быстрее растут.

Второй. Говоря об Овечкине, мы всё же шли по верхней планке, поэтому не будем забывать, что отставание форварда «Лайтнинг» может быть значительно меньше.

Третий. Непонятно, сумеет ли — а главное, захочет ли — Никита играть до 38-40 лет? Всё-таки Куч живёт хоккеем, однако согласится ли он продолжать, если почувствует, что уже не вывозит? И будет ли он вообще не вывозить в этом возрасте? Это пока что главные вопросы.

Что же мы получаем в итоге?

Шансы у Кучерова, конечно же, есть. Но они не так велики. Многое будет зависеть от того, насколько успешными окажутся ближайшие несколько сезонов, а также от того, до скольких лет Никита захочет играть в НХЛ.

И даже если он не сумеет обогнать Овечкина, то всё равно с огромной вероятностью завершит карьеру в топ-2 и точно войдёт в историю как один из величайших хоккеистов в истории лиги.

