«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев

В составе сборной «Россия 25», которая на днях завоевала третий Кубок Первого канала подряд, было несколько дебютантов. Один из них – форвард «Нефтехимика» Андрей Белозёров, который уже не первый год ярко проявляет себя в КХЛ.
В основном турнире нападающий участия не принял, но всё равно пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В экслюзивном интервью Белозёров рассказал о реакции на вызов в сборную, работе с Игорем Гришиным и самом необычном моменте в карьере, который произошёл в этом сезоне.
«Выступать за сборную — честь и мечта для каждого хоккеиста»
– Очень большой ажиотаж из-за матчей Кубка Первого канала в Новосибирске. Как вам атмосфера?
– Новосибирск – хоккейный город. Тут всегда ажиотаж. Тем более что впервые сборная России сюда приехала. Думаю, ажиотаж был бы в любом городе.
– Насколько правильным решением считаете возить сборную не только по столичным городам?
– Это интересно. Мне кажется это правильным решением.
– В каких городах лично вам нравится играть больше всего?
– Везде нравится. Главное – играть.
– Какие ощущения от вызова в сборную России? Как узнали о вызове?
– Эмоции положительные. Рад выступать за сборную, это честь и мечта для каждого хоккеиста. Узнал давно, недели за три до турнира. Просто окончательно состав ФХР объявила только на днях.
– Какие ожидания от турнира?
– Выходить и побеждать, показывать хороший хоккей, радовать болельщиков.
– Несколько тренировок прошло под руководством Романа Ротенберга. Они отличаются от того, с чем сталкивались раньше?
– У каждого тренера свой подход, своя специфика. Выполняем то, что от нас требуют.
– Успели заразиться командным духом от него? Только что вся команда в раздевалке кричала «Россия, Россия».
– Да (смеётся).
– Знаю, что в национальной команде много мероприятий, направленных на духоподъёмность. Они достигают должного эффекта?
– Ребята и так все знают друг друга, поэтому проблем с этим нет. Побеждать всегда приятно, будь то сборная или клуб. А в сборной вообще вдвойне приятнее, от этого дух сам поднимается.
«Получаем удовольствие в каждой игре. В этом секрет успеха»
– Как оцените половину сезона для «Нефтехимика»?
– В прошлом году я ответил на подобный вопрос, а мы потом посыпались. Можно не буду отвечать сейчас (смеётся)?
– Мало кто ожидал такого от команды. С каким настроением входили в сезон?
– Наверное, вы правы. Мы просто выходим и получаем удовольствие в каждой игре. В этом секрет успеха.
– Что в команде изменил Игорь Гришин?
– Всё. Абсолютно всё. Раньше у нас была другая игра, мы были командой оборонительного плана. Сейчас больше заточены на атаку, контроль шайбы. Везде играем активно.
– Это касается и раздевалки?
– Да, есть такие моменты. Про ошибки объясняют в более спокойном тоне. Всё нормально.
– Удивила ли смена тренера?
– Это решение руководства, не могу ничего сказать.
– Не было обеспокоенности из-за результатов команды на предсезонке?
– Нет. Нужно было привыкнуть к новым требованиям. Нормально, что команда поначалу не всё понимала, для этого и есть предсезонные игры. В них не важен результат. Важно входить в сезон нормально, что у нас, слава богу, и получилось.
«У кого в ВХЛ руки опускаются, те заканчивают с хоккеем»
– Вы стал раскрываться ещё при Леонтьеве, а сейчас только прибавляете. Получается, вы не тот игрок, который зависит от тренера?
– Главное – выходить и работать, показывать свою лучшую игру.
– В вас уже не первый год чувствуется такая мощная спортивная агрессия, спортивная злость. Врождённая черта или вы воспитали это в себе?
– Думаю, врождённая. С детства таким был. Шанс зацепиться в КХЛ может быть единственным, и за него надо цепляться зубами, всеми возможностями.
– Был момент, когда вы поняли, что стали игроком КХЛ?
– После первого сезона. Тогда понял, что могу играть в этой лиге и приносить пользу команде.
– Что не давало опустить руки в ВХЛ?
– А отчего им опускаться? Если есть цель и идёшь к ней, то добиваешься. А у кого руки опускаются, те в этом возрасте заканчивают с хоккеем.
Андрей Белозёров
Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru
– Как произошёл ваш переход в «Нефтехимик» из «Лады»?
– Провёл хороший сезон в Тольятти, после чего «Нефтехимик» приобрёл меня.
– «Лада» хотела вас вернуть, когда возвратилась в КХЛ?
– Таких разговоров не было, да и у меня уже был контракт с «Нефтехимиком» на три года.
– Была ли возможность оказаться в более статусной команде?
– Слухи были такие, но до конкретики ничего не доходило.
«Гол «Авангарду» — самое удивительное, что со мной случалось»
– Что сейчас делает «Нефтехимик» такой неуступчивой командой?
– У нас каждый матч — как плей-офф. Нам нужны очки в каждой игре.
– Самый памятный матч сезона?
– С «Авангардом».
– Тот гол – самое удивительное, что с вами случалось?
– Однозначно. По эмоциям ничего не перебьёт пока.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
– Празднование повторили за Овечкиным?
– Все уже мне сказали об этом (смеётся). Импровизация была.
– Всё время играете с Евгением Митякиным, но крайний форвард у вас в тройке часто меняется. Есть проблема с тем, чтобы найти подходящего?
– Ничего такого в этом нет. В команде КХЛ каждый должен уметь сыграть с каждым. Бывают застои, можно иногда перетасовать звенья. С другим игроком может пойти лучше. Поэтому ничего критичного в этом не вижу.
«В КХЛ каждая команда может выиграть кубок»
– Вижу, что вы часто после матчей с ребёнком на руках приветствуете публику. Вам комфортно в Нижнекамске?
– Да. Уже четвёртый год там живём.
– Вы продлили истекавший следующим летом контракт ещё на год, не дожидаясь его окончания. Почему приняли такое решение?
– Поступило предложение от клуба. Мы с семьёй подумали и решили ещё остаться.
– Допускаете, что за вами придут клубы побольше?
– Если до такого дойдёт, все вопросы можно решить даже при действующем контракте.
– Есть мнение, что уровень «Нефтехимика» перерасти легко, а вот добиться с ним успехов — гораздо сложнее. Согласны?
– В КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Где-то подбор игроков лучше, где-то — хуже. Однако сейчас все игры равные. Фавориты есть, но матчи получаются от ножа. Все команды неуступчивые.
– СМИ снова выбрали вас для участия на Матче звёзд КХЛ. Насколько это приятно?
– Конечно, приятно. Это большое событие для всей лиги, здорово находиться там.
– В прошлом году вы выходили на лёд с сыном. Уже думаете, чем удивить публику в этот раз?
– Пока нет.