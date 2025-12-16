«Гришин поменял в «Нефтехимике» абсолютно всё». Интервью с лидером нижнекамцев

В составе сборной «Россия 25», которая на днях завоевала третий Кубок Первого канала подряд, было несколько дебютантов. Один из них – форвард «Нефтехимика» Андрей Белозёров, который уже не первый год ярко проявляет себя в КХЛ.

В основном турнире нападающий участия не принял, но всё равно пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В экслюзивном интервью Белозёров рассказал о реакции на вызов в сборную, работе с Игорем Гришиным и самом необычном моменте в карьере, который произошёл в этом сезоне.

«Выступать за сборную — честь и мечта для каждого хоккеиста»

– Очень большой ажиотаж из-за матчей Кубка Первого канала в Новосибирске. Как вам атмосфера?

– Новосибирск – хоккейный город. Тут всегда ажиотаж. Тем более что впервые сборная России сюда приехала. Думаю, ажиотаж был бы в любом городе.

– Насколько правильным решением считаете возить сборную не только по столичным городам?

– Это интересно. Мне кажется это правильным решением.

– В каких городах лично вам нравится играть больше всего?

– Везде нравится. Главное – играть.

– Какие ощущения от вызова в сборную России? Как узнали о вызове?

– Эмоции положительные. Рад выступать за сборную, это честь и мечта для каждого хоккеиста. Узнал давно, недели за три до турнира. Просто окончательно состав ФХР объявила только на днях.

– Какие ожидания от турнира?

– Выходить и побеждать, показывать хороший хоккей, радовать болельщиков.

– Несколько тренировок прошло под руководством Романа Ротенберга. Они отличаются от того, с чем сталкивались раньше?

– У каждого тренера свой подход, своя специфика. Выполняем то, что от нас требуют.

– Успели заразиться командным духом от него? Только что вся команда в раздевалке кричала «Россия, Россия».

– Да (смеётся).

– Знаю, что в национальной команде много мероприятий, направленных на духоподъёмность. Они достигают должного эффекта?

– Ребята и так все знают друг друга, поэтому проблем с этим нет. Побеждать всегда приятно, будь то сборная или клуб. А в сборной вообще вдвойне приятнее, от этого дух сам поднимается.

«Получаем удовольствие в каждой игре. В этом секрет успеха»

– Как оцените половину сезона для «Нефтехимика»?

– В прошлом году я ответил на подобный вопрос, а мы потом посыпались. Можно не буду отвечать сейчас (смеётся)?

– Мало кто ожидал такого от команды. С каким настроением входили в сезон?

– Наверное, вы правы. Мы просто выходим и получаем удовольствие в каждой игре. В этом секрет успеха.

– Что в команде изменил Игорь Гришин?

– Всё. Абсолютно всё. Раньше у нас была другая игра, мы были командой оборонительного плана. Сейчас больше заточены на атаку, контроль шайбы. Везде играем активно.

– Это касается и раздевалки?

– Да, есть такие моменты. Про ошибки объясняют в более спокойном тоне. Всё нормально.

– Удивила ли смена тренера?

– Это решение руководства, не могу ничего сказать.

– Не было обеспокоенности из-за результатов команды на предсезонке?

– Нет. Нужно было привыкнуть к новым требованиям. Нормально, что команда поначалу не всё понимала, для этого и есть предсезонные игры. В них не важен результат. Важно входить в сезон нормально, что у нас, слава богу, и получилось.

«У кого в ВХЛ руки опускаются, те заканчивают с хоккеем»

– Вы стал раскрываться ещё при Леонтьеве, а сейчас только прибавляете. Получается, вы не тот игрок, который зависит от тренера?

– Главное – выходить и работать, показывать свою лучшую игру.

– В вас уже не первый год чувствуется такая мощная спортивная агрессия, спортивная злость. Врождённая черта или вы воспитали это в себе?

– Думаю, врождённая. С детства таким был. Шанс зацепиться в КХЛ может быть единственным, и за него надо цепляться зубами, всеми возможностями.

– Был момент, когда вы поняли, что стали игроком КХЛ?

– После первого сезона. Тогда понял, что могу играть в этой лиге и приносить пользу команде.

– Что не давало опустить руки в ВХЛ?

– А отчего им опускаться? Если есть цель и идёшь к ней, то добиваешься. А у кого руки опускаются, те в этом возрасте заканчивают с хоккеем.

Андрей Белозёров Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Как произошёл ваш переход в «Нефтехимик» из «Лады»?

– Провёл хороший сезон в Тольятти, после чего «Нефтехимик» приобрёл меня.

– «Лада» хотела вас вернуть, когда возвратилась в КХЛ?

– Таких разговоров не было, да и у меня уже был контракт с «Нефтехимиком» на три года.

– Была ли возможность оказаться в более статусной команде?

– Слухи были такие, но до конкретики ничего не доходило.

«Гол «Авангарду» — самое удивительное, что со мной случалось»

– Что сейчас делает «Нефтехимик» такой неуступчивой командой?

– У нас каждый матч — как плей-офф. Нам нужны очки в каждой игре.

– Самый памятный матч сезона?

– С «Авангардом».

– Тот гол – самое удивительное, что с вами случалось?

– Однозначно. По эмоциям ничего не перебьёт пока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

– Празднование повторили за Овечкиным?

– Все уже мне сказали об этом (смеётся). Импровизация была.

– Всё время играете с Евгением Митякиным, но крайний форвард у вас в тройке часто меняется. Есть проблема с тем, чтобы найти подходящего?

– Ничего такого в этом нет. В команде КХЛ каждый должен уметь сыграть с каждым. Бывают застои, можно иногда перетасовать звенья. С другим игроком может пойти лучше. Поэтому ничего критичного в этом не вижу.

«В КХЛ каждая команда может выиграть кубок»

– Вижу, что вы часто после матчей с ребёнком на руках приветствуете публику. Вам комфортно в Нижнекамске?

– Да. Уже четвёртый год там живём.

– Вы продлили истекавший следующим летом контракт ещё на год, не дожидаясь его окончания. Почему приняли такое решение?

– Поступило предложение от клуба. Мы с семьёй подумали и решили ещё остаться.

– Допускаете, что за вами придут клубы побольше?

– Если до такого дойдёт, все вопросы можно решить даже при действующем контракте.

– Есть мнение, что уровень «Нефтехимика» перерасти легко, а вот добиться с ним успехов — гораздо сложнее. Согласны?

– В КХЛ каждая команда может выиграть кубок. Где-то подбор игроков лучше, где-то — хуже. Однако сейчас все игры равные. Фавориты есть, но матчи получаются от ножа. Все команды неуступчивые.

– СМИ снова выбрали вас для участия на Матче звёзд КХЛ. Насколько это приятно?

– Конечно, приятно. Это большое событие для всей лиги, здорово находиться там.

– В прошлом году вы выходили на лёд с сыном. Уже думаете, чем удивить публику в этот раз?

– Пока нет.