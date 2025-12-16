«Сибирь» обыграла «Авангард», «Спартак» уступил в московском дерби. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» одолел «Салават» в матче с девятью шайбами, СКА без Ларионова оказался сильнее «Шанхая».

16 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись восемь матчей. Коротко подводим итоги каждой встречи.

На восьмой минуте матча счёт открыл форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски с передач Майкла Маклауда и Константина Окулова. На последней минуте первого периода счёт сравнял Семён Кошелев. На первой минуте второго периода Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперёд в счёте с передачи Тейлора Бека, набравшего первое очко после возвращения в новосибирский клуб. На 33-й минуте Кошелев оформил дубль. На последней минуте второго периода Константин Окулов сократил отставание в счёте. Голом в пустые ворота на последних секундах матча отметился Чейз Приски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дублем в составе «Барыса» отметился Семён Симонов. Ещё один гол забил Майк Веккионе. Две результативные передачи на свой счёт записал Самат Данияр. К 38-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0. «Автомобилист» смог размочить счёт лишь на 51-й минуте встречи, когда голом в большинстве отметился Максим Осипов с передач Рида Буше и Артёма Каштанова. Голом в пустые ворота в концовке матча отметился форвард «Барыса» Макс Уиллман.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. Ещё по голу в составе армейской команды забили Павел Карнаухов, Джереми Рой и Денис Гурьянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов и Артур Тянулин, проводивший свой дебютный матч за тольяттинский клуб после обмена из «Сочи».

Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезонн обыграл «Ладу». Команды встретятся ещё раз 17 февраля.

К 32-й минуте матча «Нефтехимик» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Артамонов и Александр Дергачёв. Затем хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб подряд, начиная с 39-й минуты встречи. Голами в составе нижегородской команды отметились Владимир Ткачёв, Антон Силаев, Антон Сизов, Владислав Фирстов, Богдан Конюшков. Отметим, что в начале матча травму получил Василий Атанасов, однако форвард «Торпедо» смог вернуться на лёд и продолжить встречу.

Голами в составе «Ак Барса» отметились Семён Терехов, Кирилл Семёнов, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. За «Салават Юлаев» отличились Денис Ян, Девин Броссо и Артём Горшков. Отметим, что «Ак Барс» получил восемь малых штрафов, тогда как «Салават Юлаев» – лишь одно удаление. Стартовый вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой был заменён на Илью Коновалова после трёх пропущенных шайб в первом периоде.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Сурин с передач Георгия Иванова и Рушана Рафикова. В середине первого периода «Локомотив» удвоил преимущество — забил Георгий Иванов с передачи Егора Сурина. На 18-й минуте Ксавье Улле с передач Алекса Лиможа и Тая Смита сократил отставание в счёте. На 43-й минуте Алекс Лимож сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева площадки.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 44-й минуте встречи — отличился нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Никита Гусев и Даниил Пыленков. Ворота команд защищали голкиперы Владислав Подъяпольский и Александр Георгиев. Голкипер «Динамо» Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли с передачи Уилла Райлли. На второй минуте Николай Голдобин с передачи Рокко Гримальди сравнял счёт. На 52-й минуте СКА реализовал двойной численный перевес — голом отметился Сергей Плотников, которому ассистировали Марат Хайруллин и Егор Савиков. На 57-й минуте дубль оформил Голдобин. В концовке матча Джозеф Бландизи забил гол в пустые ворота.

Отметим, что по состоянию здоровья во встрече не принимал участия главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Матчи 17 декабря

