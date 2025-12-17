Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина

У Владимира и Данилы по три очка, у Кирилла гол. А у «Миннесоты» – сухая победа.

«Вашингтон» был одним из плеяды клубов НХЛ, заинтересованных в приобретении Куинна Хьюза у «Ванкувера». Однако, как известно, расторопнее всех в борьбе за звёздного американского защитника оказалась «Миннесота» – и «столичные» приехали в Сент-Пол, чтобы доказать, что и без его услуг они готовы дать бой команде, которая этим обменом сделала ещё одно серьёзное заявление о своих амбициях.

Дебют Хьюза в «Миннесоте» вышел успешным: Куинн Хьюз — первая звезда матча с «Бостоном». Кирилл Капризов — вторая

Проблема в том, что к моменту начала очной встречи «дикари» находились на подъёме после четырёх побед подряд, а вот «Кэпиталз» заглянули к ним в гости на мини-серии из двух поражений, последнее из которых получилось крупным – «Виннипег» с проводившим первую игру после месячного отсутствия Коннором Хеллебайком забросил подопечным Спенсера Карбери пять шайб, в то время как их стараний хватило только на одну.

К матчу с «Уайлд» в строй «Вашингтона» вернулся и свой вратарь – Чарли Линдгрен вышел на лёд впервые с матча с «Сан-Хосе», после которого пропустил три игры своей команды из-за травмы, а встречу с «Джетс» провёл на скамейке запасных.

И «дикари» встретили Линдгрена далеко не лучшим для него образом – уже первый бросок в створ американского голкипера оказался голевым. Четвёртой шайбой в сезоне отличился Владимир Тарасенко – россиянин получил передачу от соотечественника Данилы Юрова и практически моментально зажёг красный свет за спиной стража ворот гостей.

Следующее слово оказалось за другим российским форвардом «Уайлд» – Кирилл Капризов оказался расторопнее всех на добивании в середине второго периода и с неудобной руки наказал «Вашингтон» за удаление Мартина Фехервари.

Товар лицом в этом голе показал и Хьюз – после его броска шайба угодила в Йоэля Эрикссона Эка и от него отскочила к Капризову, который вышел на единоличное второе место в списке снайперов в истории «дикарей».

А заодно и на единоличное первое место в списке лучших российских снайперов с момента его дебюта в НХЛ – до стартового вбрасывания у Капризова и Александра Овечкина было по 205 голов с начала сезона-2020/2021, однако теперь первенство здесь принадлежит Кириллу, который на этом отрезке провёл 353 матча. У лучшего голеадора в истории за этот период стало 372 матча.

На достигнутом хозяева не остановились – сегодняшний матч стал шоу «Миннесоты». А если точнее, то русским шоу.

А если ещё точнее, то шоу Тарасенко и Юрова – в первой пятиминутке третьего периода Владимир застал врасплох Линдгрена после выигранного Данилой вбрасывания и оформил дубль, а ближе к середине финального отрезка уже сам помог молодому напарнику прервать голевую засуху из восьми матчей.

Совсем кошмарным вечер для «Вашингтона» сделал Мэтт Болди – американский форвард за несколько минут до сирены довёл счёт до разгрома, поразив ворота соперника в меньшинстве.

5:0 – «Миннесота» попросту уничтожила «Вашингтон» и одержала пятую победу подряд. «Дикари» уверенно двигаются в сторону плей-офф.