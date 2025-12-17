Управился быстрее Малкина и Овечкина! Драйзайтль выбил 1000 очков в НХЛ

Матчи «Питтсбурга» в этом сезоне надо всегда досматривать до конца, иначе велик шанс пропустить что-то важное. По крайней мере, так было в трёх из четырёх последних играх: сначала «пингвины» забрасывают сами себе на последней секунде, дав «Анахайму» перевести встречу в овертайм, затем упускают преимущество в четыре шайбы и проигрывают «Сан-Хосе», а затем дают «Юте» выкарабкаться с 0:3. Бесследно эти приключения пройти не могли – «Пингвинз» вылетели из зоны плей-офф.

«Эдмонтон» же, напротив, после тяжёлого начала сезона начинает находить былую мощность – в пяти из последних шести «нефтяники» набирали очки.

Матч этот был интересен и противостоянием вратарей, ведь в воротах «Эдмонтона» вышел Тристан Джерри, а у «Питтсбурга» в раме появился Стюарт Скиннер. Оба тренера решили проверить своих новых подопечных во встрече против бывших команд.

Первым шайбу из ворот пришлось доставать Джерри – Бразо отлично бросил с ползоны. Но чуть позже арбитры отменили эту шайбу из офсайда, и маятник стремительно наклонился в другую сторону. «Эдмонтон» получил возможность поиграть в двойном большинстве и с помощью нескольких быстрых передач располосовал оборону «Питтсбурга». Забивший Зак Хайман сразу же набросился на Леона Драйзайтля, который отдал голевую передачу, а вся команда высыпала на лёд поздравлять юбиляра – это очко стало 1000-м в НХЛ для лидера «Ойлерз». Он стал первым немцем, который достиг такой отметки. А ещё только четыре европейских игрока набирали 1000 баллов быстрее – Штясны, Курри, Ягр и Кучеров. Для сравнения, Малкину потребовалось на 24 матча больше, а Овечкину – на 56.

Уже через 14 секунд после исторического события внимание на себя переключил Коннор Макдэвид, который пролетел всю площадку, будто объезжал тренировочные фишки, а не игроков НХЛ, и спокойно разобрался со Скиннером. Лучший гол дня, однозначно.

«Питтсбург» до перерыва одну шайбу отыграл, повысив себе настроение, однако второй период проиграл с таким же счётом 1:2.

В третьей двадцатиминутке отличился и Василий Подколзин, который добил шайбу после прохода Драйзайтля. И очень сдержанно отпраздновал гол, будто счёт на табло стал не 5:2, а 10:0.

Не сказал последнего слова и Коннор Макдэвид, который поразил в концовке пустые ворота «Питтсбурга» и сместил с бомбардирского трона Натана Маккиннона.

Несмотря на то, что внимание перед матчем было устремлено на вратарей, главными героями они не стали – Скиннер пропустил пять шайб, Джерри – четыре. А звёздная парочка из «Эдмонтона» в очередной раз показала класс.