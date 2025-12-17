Россыпь классных матчей в одно время. В КХЛ пора решать вечную проблему с календарём

Накануне регулярный чемпионат КХЛ возобновился после паузы на Кубок Первого канала, порадовав сразу восемью матчами. И если встречи между «Сибирью» и «Авангардом» и между «Автомобилистом» и «Барысом» стояли в дневном слоте по московскому времени, то сразу пять (!) матчей начинались в интервале с 19:00 до 19:30 мск, а игра в Тольятти стартовала в 18:00 мск, поэтому тоже накладывалась на самый загруженный вечерний слот.

Проблема с календарём КХЛ стара как мир, но, как её решить, до сих пор не придумали. Из года в год в лиге бывают либо сильно загруженные дни, либо практически пустые. Как, например, сегодня, когда запланировано всего два матча, один из которых пройдёт на Дальнем Востоке, а второй ознаменуется средней в плане ажиотажа вывеской «Сочи» — «Металлург».

Объяснение от президента КХЛ Алексея Морозова: В КХЛ объяснили, почему топ-матчи лиги зачастую начинаются в одно и то же время

«После паузы возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Накануне мы увидели сразу восемь отличных матчей с непредсказуемыми сюжетами и неожиданными результатами. Всё это в очередной раз доказывает, что конкуренции в лиге стало больше, хоккей развивается семимильными шагами и является спортом №1 в России. Игры проходили от Москвы до Новосибирска, аншлаги на трибунах, высокие телевизионные рейтинги. В общем, настоящий подарок для болельщиков в преддверии новогодних праздников.

Посмотреть хотелось все матчи, но пять игр начинались примерно в одно и то же время, да и встреча в Тольятти накладывалась на вечерний временной слот. Думаю, если бы матчи начинались в разное время или были бы разведены по разным дням в календаре, то телевизионные рейтинги и зрительский интерес стали бы ещё выше. Ведь проходных игр в КХЛ не осталось», — считает известный тренер Андрей Назаров.

ТВ-куб на хоккейной арене Фото: ХК «Динамо»

Составление календаря — дело сложное и во многом неблагодарное, так как нужно учесть массу пожеланий от клубов, логистику, загруженность арен и другие важные вещи, однако недовольные всё равно найдутся. Но в век новых технологий и современных возможностей пора наконец подходить к планированию максимально правильно и полезно, чтобы не получать игровых дней наподобие вчерашнего.

Хоккей, в том числе КХЛ, нынче показывают по многим каналам, на стриминговых площадках и в кинотеатрах. То бишь с телевидением никаких проблем нет: можно всё грамотно распланировать и показать. Однако когда едва ли не все топовые игры начинаются в одно и то же время, возникает вопрос: куда это всё запихнуть? И, главное, как посмотреть? В футбольной Лиге чемпионов есть специальный мультикаст: трансляция, охватывающая все матчи с показом голов и прочих интересных моментов. Но хоккей — более динамичный вид спорта, хотя попробовать организовать нечто подобное всё равно можно.

Складывается впечатление, что сейчас у нас существует очередная калька с НХЛ, где может быть по 16 матчей в один день. Но в Америке все следят только за своими клубами, поэтому там всех всё устраивает, а в России народ любит посмотреть и другие матчи, хоккей в стране очень популярен. Так что в нашей лиге подобные североамериканские эксперименты точно не нужны, тем более есть возможность ставить по четыре-пять игр в день в разное время, благо часовых поясов хватает.

Вчера многим хотелось посмотреть и московское дерби «Динамо» — «Спартак», и «зелёное» противостояние между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», и битву лидеров Запада в лице «Локомотива» с минским «Динамо», и матч двух команд, базирующихся в Санкт-Петербурге – СКА — «Шанхайские Драконы». В итоге же всё свалили в одну кучу, лишив людей дополнительного удовольствия.

Нужно не забывать об удобстве болельщиков, о медийности и постоянной популяризации лиги. Бросаться из крайности в крайность в таких случаях равносильно выстрелу себе в ногу: мы сами лишаем себя дополнительных вкусных зрелищ, удовольствия, рекламы и рейтингов. Грамотное планирование и адекватно составленный календарь станут огромным плюсом для дальнейшей популяризации и развития лиги. Выиграют от этого абсолютно все.