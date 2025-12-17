Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сергей Сушко — об утверждении Вячеслава Козлова на посту главного тренера московского Динамо и селекции клуба

«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Сергей Емельянов
Сергей Сушко — об утверждении Вячеслава Козлова
Комментарии
Сергей Сушко прокомментировал утверждение Вячеслава Козлова, ответил на вопрос об усилении тренерского штаба и рассказал о селекции.

После отставки Алексея Кудашова московское «Динамо» в середине ноября назначило Вячеслава Козлова исполняющим обязанности главного тренера. В таком статусе специалист привёл бело-голубых к семи победам в девяти матчах, в том числе накануне выиграв в принципиальном столичном дерби со «Спартаком» (1:0).

На следующее утро после важной победы совет директоров «Динамо» утвердил Козлова в качестве главного тренера. Уже безо всяких дополнительных приставок. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор клуба Сергей Сушко рассказал, как было принято решение.

«Здорово, что всё так получилось. Результаты говорят сами за себя»

— Насколько утверждение Козлова для совета директоров было простым решением?
— Результаты последних игр, думаю, говорят сами за себя. Мы видим, как команда заиграла. Это человек, который давно в команде, давно в системе, знает ребят, ребята знают его, его требования. Здорово, что всё так получилось. Со своей стороны хотим пожелать Вячеславу Анатольевичу удачи, успехов, здоровья, чтобы и у него, и у команды в первую очередь всё получилось.

— На какой срок рассчитан контракт?
— Пока до конца сезона.

— Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?
— Скажу так: от добра добра не ищут.

— Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?
— Могут быть, скорее всего, ещё дополнения.

Ровно месяц назад «Динамо» сменило главного тренера
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?

«У Козлова огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков»

— Показалось, что под руководством Козлова команда стала играть прагматичнее и ответственнее в обороне. Насколько довольны сейчас именно игрой? Или результат определяет всё?
— У нас хорошая победная серия. Если не ошибаюсь, то за последний месяц четыре игры мы провели «на ноль», а любые матчи «на ноль» – это всегда заслуга всей команды и в первую очередь вратаря. Знаете, тут не бывает чьей-то одной заслуги, это результат именно командной работы.

— Всегда считалось, что у Козлова какая-то особая коммуникация с легионерами. И мы видим, как после отставки Кудашова почти все легионеры добавили в игре. Вы считаете, это совпадение, или видите его влияние на Комтуа, Уила, Сикуру?
— Для любого канадского игрока Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нём мечтают. Вячеслав Анатольевич дважды поднимал его над головой. Думаю, у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков.

— Что скажете о конкуренции во вратарской линии? Мы видим, что и Максим Моторыгин бешено прогрессирует, и Владислав Подъяпольский вчера вернулся – и «сухарь» сразу.
— Мы очень-очень довольны, что у нас два топовых вратаря. Рады, что и одному голкиперу, и второму в хорошем смысле спортивная конкуренция идёт на пользу.

Что сказал иностранный лидер «Динамо» об уходе Кудашова
Эксклюзив
Комтуа — об отставке Кудашова: для нас ничего не поменялось

«Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Со всеми лидерами хороший диалог»

— Есть ли понимание, какие позиции «Динамо» намерено усилить?
— Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас.

— Появился слух по защитнику Роману Калиниченко. Можете подтвердить его или опровергнуть?
— У нас в «Динамо» нет такого, чтобы кто-то единолично принимал решения. В первую очередь игрока обсуждает тренерский штаб, принимается общее решение. Когда оно будет принято, будет официальная информация.

— Есть ли подвижки по действующим игрокам?
— Как уже сказал, работа ведётся круглогодично, постоянно. Со всеми лидерами хороший диалог, у них огромное желание играть в «Динамо», поэтому, думаю, всё будет хорошо.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android