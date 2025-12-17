«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру

После отставки Алексея Кудашова московское «Динамо» в середине ноября назначило Вячеслава Козлова исполняющим обязанности главного тренера. В таком статусе специалист привёл бело-голубых к семи победам в девяти матчах, в том числе накануне выиграв в принципиальном столичном дерби со «Спартаком» (1:0).

На следующее утро после важной победы совет директоров «Динамо» утвердил Козлова в качестве главного тренера. Уже безо всяких дополнительных приставок. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор клуба Сергей Сушко рассказал, как было принято решение.

«Здорово, что всё так получилось. Результаты говорят сами за себя»

— Насколько утверждение Козлова для совета директоров было простым решением?

— Результаты последних игр, думаю, говорят сами за себя. Мы видим, как команда заиграла. Это человек, который давно в команде, давно в системе, знает ребят, ребята знают его, его требования. Здорово, что всё так получилось. Со своей стороны хотим пожелать Вячеславу Анатольевичу удачи, успехов, здоровья, чтобы и у него, и у команды в первую очередь всё получилось.

— На какой срок рассчитан контракт?

— Пока до конца сезона.

— Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?

— Скажу так: от добра добра не ищут.

— Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?

— Могут быть, скорее всего, ещё дополнения.

«У Козлова огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков»

— Показалось, что под руководством Козлова команда стала играть прагматичнее и ответственнее в обороне. Насколько довольны сейчас именно игрой? Или результат определяет всё?

— У нас хорошая победная серия. Если не ошибаюсь, то за последний месяц четыре игры мы провели «на ноль», а любые матчи «на ноль» – это всегда заслуга всей команды и в первую очередь вратаря. Знаете, тут не бывает чьей-то одной заслуги, это результат именно командной работы.

— Всегда считалось, что у Козлова какая-то особая коммуникация с легионерами. И мы видим, как после отставки Кудашова почти все легионеры добавили в игре. Вы считаете, это совпадение, или видите его влияние на Комтуа, Уила, Сикуру?

— Для любого канадского игрока Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нём мечтают. Вячеслав Анатольевич дважды поднимал его над головой. Думаю, у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков.

— Что скажете о конкуренции во вратарской линии? Мы видим, что и Максим Моторыгин бешено прогрессирует, и Владислав Подъяпольский вчера вернулся – и «сухарь» сразу.

— Мы очень-очень довольны, что у нас два топовых вратаря. Рады, что и одному голкиперу, и второму в хорошем смысле спортивная конкуренция идёт на пользу.

«Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Со всеми лидерами хороший диалог»

— Есть ли понимание, какие позиции «Динамо» намерено усилить?

— Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас.

— Появился слух по защитнику Роману Калиниченко. Можете подтвердить его или опровергнуть?

— У нас в «Динамо» нет такого, чтобы кто-то единолично принимал решения. В первую очередь игрока обсуждает тренерский штаб, принимается общее решение. Когда оно будет принято, будет официальная информация.

— Есть ли подвижки по действующим игрокам?

— Как уже сказал, работа ведётся круглогодично, постоянно. Со всеми лидерами хороший диалог, у них огромное желание играть в «Динамо», поэтому, думаю, всё будет хорошо.