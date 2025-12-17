НХЛ становится всё богаче! В Америке раскрыли топ самых дорогих хоккейных клубов

«Вашингтон» Овечкина вошёл в десятку, а «Питтсбург» Малкина, «Миннесота» Капризова и чемпионская «Флорида» не попали даже в 20 лучших.

Финансовые вопросы всегда вызывают особый интерес у публики. Многим хочется узнать, кто главный богач в том или ином виде спорта, кто успешнее всего в плане заработка и так далее. Чаще всего это касается конкретно игроков. Тем не менее финансовый вопрос куда шире, чем просто зарплата того или иного спортсмена.

Известное издание Forbes в середине декабря опубликовало материал о стоимости каждого клуба НХЛ. Журналисты подсчитали, какова ценность каждой франшизы и какую прибыль те получили по итогам сезона-2024/2025. А помимо этого, издание оценило перспективы развития Национальной хоккейной лиги в финансовом плане.

Спойлер: НХЛ прогрессирует и, будучи самой маленькой лигой Северной Америки в контексте заработков, даже постепенно догоняет своих более крупных и успешных коллег! Но интересно не только это.

«Чемпионат» приводит перевод текста Forbes.

«Хоккейный бизнес набирает обороты: стоимость двух клубов теперь составляет не менее $ 4 млрд, а средняя стоимость 32 франшиз лиги — $ 2,2 млрд, что более чем вдвое превышает показатели трёхлетней давности.

Для «Торонто» разочарования стали слишком привычным явлением: за свою 109-летнюю историю они завоевали 13 Кубков Стэнли — и ни одного с 1967 года, что является длиннейшей чемпионской «засухой» в НХЛ.

Но, хотя это вряд ли утешит преданных болельщиков, всё ещё переживающих вылет во втором раунде плей-офф в мае, «Мэйпл Лифс» начинают выглядеть как династия в другом виде соревнований.

Третий год подряд «Торонто» является самой ценной командой НХЛ, её стоимость выросла на 16% и оценивается в $ 4,4 млрд. «Мэйпл Лифс» — одна из двух хоккейных франшиз, стоимость которых составляет не менее $ 4 млрд, наряду с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего год назад стоимость клуба превысила $ 3 ​​млрд, а четыре года впервые достигла $ 2 млрд.

Такой рост наблюдается по всей лиге: средняя стоимость 32 клубов НХЛ выросла на 15% по сравнению с прошлым годом — до $ 2,2 млрд. Это увеличение последовало за ещё более значительными скачками в каждом из последних двух лет, в результате чего стоимость команд более чем вдвое превысила средний показатель в $ 1 млрд в 2022 году.

Остон Мэттьюс Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Стоимость даже самой недорогой команды НХЛ — «Коламбуса» — выросла на 30% с 2024 года, до $ 1,3 млрд, что означает, что минимальный уровень в лиге теперь превышает минимум в МЛБ, где Forbes в марте оценил «Майами Марлинс» в $ 1,05 млрд. Хотя в прошлом году финансовые показатели обеих лиг составляли в среднем $ 1 млрд, это первый случай, когда хоккейная команда, занимающая последнее место в списке лиги, обогнала бейсбольную с тех пор, как Forbes начал публиковать оценки стоимости спортивных клубов в 1998 году.

Конечно, экономический лидер НХЛ не может сравниться с МЛБ, где четыре бейсбольные команды превосходят «Торонто», во главе с «Нью-Йорк Янкиз» с их оценочной стоимостью в $ 8,2 млрд. Впрочем, НХЛ также не находится на одном уровне с НФЛ или НБА — двумя лигами, в которых в общей сложности 50 франшиз стоят больше, чем «Торонто».

Но есть множество причин верить в историю роста хоккея. По оценкам Forbes, каждая франшиза НХЛ была прибыльной в сезоне-2023/2024, со средним операционным доходом в $ 74 млн, варьирующимся от $ 11 млн у «Баффало» до $ 244 млн у «Эдмонтона» — один из лучших показателей в любом виде спорта. В отличие от НХЛ, по оценкам Forbes, в прошлом сезоне убыточными оказались две команды НБА и 11 команд МЛБ, а также 16 из 29 клубов МЛС.

Тем временем бизнес НХЛ продолжает расширяться в новую эпоху трудового мира: в июле лига и профсоюз игроков ратифицировали коллективный договор — немалое достижение для спорта, потерявшего весь сезон-2004/2005 и часть сезона-2012/2013 из-за локаутов. Несмотря на проблемы с региональными спортивными сетями, которые лишили некоторые франшизы выгодных сделок по местным медиаправам, команды НХЛ в среднем получали $ 248 млн дохода в прошлом сезоне, что на 34% больше, чем за три года, по оценкам Forbes.

Дополнительным фактором роста стала пересмотренная спонсорская поддержка, в том числе размещение корпоративных логотипов на шлемах и форме в 2021 и 2022 годах. По данным исследовательской компании SponsorUnited, 27 из 32 команд НХЛ размещают логотипы партнёров на джерси, а 31 — на головных уборах. Не менее значимым событием стал запуск в 2022 году цифровых рекламных щитов, которые позволяют телевещателям заменять рекламу, нарисованную вокруг катка, и, как ожидалось, должны были принести около $ 200 млн в прошлом сезоне.

В итоге большинство инсайдеров лиги считают, что интерес инвесторов к хоккейным клубам растёт, о чём свидетельствуют мультипликаторы выручки в оценках Forbes. Три года назад Forbes оценил выручку 32 франшиз в 5,6 раза больше выручки за предыдущий сезон. Сейчас этот показатель составляет 8,9x, достигая 12,4x в случае «Рейнджерс».

Опять же, НХЛ не находится на одном уровне с НФЛ (где средний мультипликатор составляет 10,7х по отношению к выручке за предыдущий год) или НБА (12,9x). Но она превзошла МЛБ (6,4x) и находится в диапазоне МЛС (9,3x) — лиги, чей спорт находится на гораздо более ранней стадии своего развития.

Гэри Беттмэн Фото: Sam Hodde/Getty Images

Чтобы оправдать такой спрос, НХЛ необходимо продолжать расти — и без выгоды, получаемой от совершенно новых спонсорских возможностей, таких как размещение лого на форме или реклама на цифровых щитах. Однако лига уже добилась успеха на периферии, недавно заключив первое партнёрское соглашение со швейцарским брендом по производству роскошных часов Norqain (соучредителем которого является бывший игрок НХЛ, а среди инвесторов — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби) и став первой крупной североамериканской спортивной лигой, объявившей о партнёрстве с рынками прогнозов Kalshi и Polymarket. На местном уровне, по оценкам SponsorUnited, команды в совокупности увеличили свои спонсорские доходы на 9% в прошлом сезоне.

НХЛ также видит возможности на международном уровне и в сфере медиаправ.

В ноябре лига открыла офис в Цюрихе, чтобы расширить свою европейскую фанатскую и спонсорскую базу, а её игроки будут участвовать в престижных мировых турнирах, таких как зимние Олимпийские игры 2026 года и Кубок мира 2028 года, и планируют проводить больше матчей регулярного чемпионата за рубежом в ближайшие годы.

Что касается внутренних событий, в апреле НХЛ объявила о новом 12-летнем соглашении с Rogers Communications о трансляциях в Канаде на сумму почти $ 8 млрд по текущему обменному курсу — более чем вдвое превышающем среднюю годовую стоимость существующего соглашения лиги, — и стоимость соглашения может оказаться ещё выше, если лиге удастся продать франкоязычные и однодневные национальные пакеты, которые она зарезервировала для потенциального сублицензирования.

Эта сделка является обнадёживающим знаком для будущего прав НХЛ на трансляцию матчей в США — действующие соглашения с ESPN и TNT, оцениваемые в среднем примерно в $ 630 млн в год, истекают в 2028 году, — и лигу также воодушевляет способность канадских клубов договариваться о более высоких местных ценах на права на трансляцию, несмотря на нестабильную ситуацию с региональными спортивными сетями к югу от границы.

В то же время после вступления в силу нового коллективного соглашения у НХЛ и её команд появится больше контента для продажи телеканалам — а также больше продаж билетов и хот-догов. В обмен на сокращение предсезонки игроки согласились увеличить количество матчей с 82 до 84, начиная с сезона-2026/2027.

На данный момент рост оценочной стоимости команд в значительной степени носит гипотетический характер, поскольку в этом году не было продаж контрольных пакетов акций франшиз НХЛ: в 2023 году сменили владельцев два клуба («Нэшвилл» в рамках многоэтапной сделки примерно за $ 880 млн и «Оттава» за $ 975 млн), а в 2024 году были проданы ещё два («Аризона», в конечном итоге ставшая «Ютой», за $ 1,2 млрд и «Тампа» за $ 1,8 млрд). Но есть несколько готовящихся сделок, которые могут проверить новую финансовую математику хоккея.

Считается, что Том Дандон близок к соглашению о продаже значительной миноритарной доли «Каролины», а Fenway Sports Group выставляет на продажу «Питтсбург» с января, хотя неясно, продаст ли организация в конечном итоге контрольный или миноритарный пакет акций. Тем временем в следующем году компания Rogers Communications, владеющая 75% акций Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), материнской компании не только хоккейной команды НХЛ, но и баскетбольного «Торонто Рэпторс» (НБА), футбольного «Торонто» (МЛС) и команды «Торонто Аргонавтс» (Канадская футбольная лига), как ожидается, воспользуется опционом на покупку оставшейся части MLSE у миллиардера Ларри Таненбаума.

Кроме того, возникает вопрос о расширении. НХЛ, в состав которой в 2021 году вошёл созданный за $ 650 млн «Сиэтл», не имеет официальных планов по расширению более чем на 32 команды, но комиссионер Гэри Беттмэн намекнул на эту идею, заявив в прошлом месяце в интервью CNBC, что нынешние владельцы лиги ясно дали понять, что любая плата за расширение должна «начаться с двух» — то есть с $ 2 млрд. И любая успешная заявка, вероятно, должна будет включать в себя новую арену, что может потребовать дополнительных капиталовложений в размере $ 1 млрд.

Это был бы большой успех для лиги, которая считает, что уже и так играет в численном большинстве.

Методология

Оценка команд НХЛ по версии Forbes основана на стоимости предприятия (собственный капитал плюс чистый долг) и отражает экономические показатели каждой арены (включая доходы, которые не связаны с НХЛ, однако поступают владельцу команды), но не стоимость самой недвижимости. Оценка стоимости команд также исключает другой связанный бизнес с отдельными финансовыми отчётами, такие как второстепенные проекты в сфере недвижимости или региональные спортивные сети, принадлежащие командам.

Выручка и операционная прибыль (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) оцениваются за регулярный чемпионат – 2024/2025 и указаны за вычетом распределения доходов и обслуживания долга арены. Доходы от плей-офф исключены.

Стоимость команд округлена до ближайших $ 25 млн, а оценки выручки и операционной прибыли — до ближайшего миллиона долларов. Все цифры указаны в долларах США, исходя из среднего обменного курса США-Канада в сезоне-2024/2025 (1 CAD = 0,73 USD).

Информация, использованная для составления оценок Forbes, в основном получена из интервью с руководителями команд и лиги, банкирами, советниками и консультантами, а также из открытых документов, таких как договоры аренды арен и облигационные документы.

Стоимость клубов НХЛ

1. «Торонто» — $ 4,4 млрд

Изменение за год: 16%. Доход: $ 375 млн. Операционная прибыль: $ 191 млн. Владельцы: Rogers Communications, Ларри Таненбаум

2. «Рейнджерс» — $ 4 млрд

Изменение за год: 14%. Доход: $ 322 млн. Операционная прибыль: $ 182 млн. Владелец: Madison Square Garden Sports

3. «Монреаль» — $ 3,4 млрд

Изменение за год: 13%. Доход: $ 320 млн. Операционная прибыль: $ 136 млн. Владелец: семья Молсон

4. «Эдмонтон» — $ 3,2 млрд

Изменение за год: 21%. Доход: $ 431 млн. Операционная прибыль: $ 244 млн. Владелец: Дэрил Кац

Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем Фото: Steph Chambers/Getty Images

5. «Лос-Анджелес» — $ 3,1 млрд

Изменение за год: 7%. Доход: $ 333 млн. Операционная прибыль: $ 129 млн. Владелец: Филипп Аншутц

6. «Бостон» — $ 2,9 млрд

Изменение за год: 7%. Доход: $ 275 млн. Операционная прибыль: $ 73 млн. Владелец: Джереми Джейкобс

7. «Чикаго» — $ 4 млрд

Изменение за год: 14%. Доход: $ 272 млн. Операционная прибыль: $ 95 млн. Владелец: Дэнни Виртц

8. «Филадельфия» — $ 2,7 млрд

Изменение за год: 17%. Доход: $ 315 млн. Операционная прибыль: $ 124 млн. Владелец: Comcast

9. «Вашингтон» — $ 2,55 млрд

Изменение за год: 19%. Доход: $ 282 млн. Операционная прибыль: $ 92 млн. Владелец: Тед Леонсис

10. «Детройт» — $ 2,5 млрд

Изменение за год: 18%. Доход: $ 250 млн. Операционная прибыль: $ 69 млн. Владелец: Мариан Илич

11. «Нью-Джерси» — $ 2,4 млрд

Изменение за год: 14%. Доход: $ 303 млн. Операционная прибыль: $ 98 млн. Владелец: Джош Харрис, Дэвид Блицер

12. «Даллас» — $ 2,3 млрд

Изменение за год: 15%. Доход: $ 250 млн. Операционная прибыль: $ 70 млн. Владелец: Том Гальярди

13. «Вегас» — $ 2,2 млрд

Изменение за год: 19%. Доход: $ 250 млн. Операционная прибыль: $ 77 млн. Владелец: Билл Фоули

14. «Ванкувер» — $ 2,15 млрд

Изменение за год: 10%. Доход: $ 235 млн. Операционная прибыль: $ 55 млн. Владелец: Aquilini Investment Group

15. «Айлендерс» — $ 2,1 млрд

Изменение за год: 11%. Доход: $ 220 млн. Операционная прибыль: $ 50 млн. Владелец: Джон Ледеки, Скотт Малкин

16. «Тампа-Бэй» — $ 2,05 млрд

Изменение за год: 14%. Доход: $ 240 млн. Операционная прибыль: $ 60 млн. Владелец: Джеффри Виник, Даг Островер, Марк Липшульц

17. «Каролина» — $ 2 млрд

Изменение за год: 60%. Доход: $ 218 млн. Операционная прибыль: $ 41 млн. Владелец: Том Дандон

18. «Колорадо» — $ 1,95 млрд

Изменение за год: 15%. Доход: $ 222 млн. Операционная прибыль: $ 47 млн. Владелец: Стэнли Кронке

19. «Калгари» — $ 1,9 млрд

Изменение за год: 15%. Доход: $ 210 млн. Операционная прибыль: $ 70 млн. Владелец: Мюррей Эдвардс

20. «Сиэтл» — $ 1,85 млрд

Изменение за год: 16%. Доход: $ 235 млн. Операционная прибыль: $ 66 млн. Владелец: Саманта Холлоуэй

21. «Миннесота» — $ 1,8 млрд

Изменение за год: 16%. Доход: $ 240 млн. Операционная прибыль: $ 68 млн. Владелец: Крэйг Леопольд

22. «Питтсбург» — $ 1,75 млрд

Изменение за год: 0%. Доход: $ 230 млн. Операционная прибыль: $ 60 млн. Владелец: Fenway Sports Group

23. «Флорида» — $ 1,7 млрд

Изменение за год: 21%. Доход: $ 230 млн. Операционная прибыль: $ 45 млн. Владелец: Винсент Виола

24. «Нэшвилл» — $ 1,6 млрд

Изменение за год: 7%. Доход: $ 203 млн. Операционная прибыль: $ 35 млн. Владелец: Билл Хэслем

25. «Сент-Луис» — $ 1,55 млрд

Изменение за год: 7%. Доход: $ 208 млн. Операционная прибыль: $ 20 млн. Владелец: Том Стиллман

26. «Сан-Хосе» — $ 1,5 млрд

Изменение за год: 11%. Доход: $ 182 млн. Операционная прибыль: $ 28 млн. Владелец: Хассо Платтнер

Маклин Селебрини Фото: Ezra Shaw/Getty Images

27. «Юта» — $ 1,45 млрд

Изменение за год: 21%. Доход: $ 195 млн. Операционная прибыль: $ 32 млн. Владелец: Райан и Эшли Смит

28. «Анахайм» — $ 1,4 млрд

Изменение за год: 8%. Доход: $ 185 млн. Операционная прибыль: $ 26 млн. Владелец: Генри и Сьюзан Самуэли

29. «Оттава» — $ 1,375 млрд

Изменение за год: 20%. Доход: $ 181 млн. Операционная прибыль: $ 21 млн. Владелец: Майкл Эндлауэр

30. «Виннипег» — $ 1,35 млрд

Изменение за год: 29%. Доход: $ 187 млн. Операционная прибыль: $ 26 млн. Владелец: True North Sports & Entertainment

31. «Баффало» — $ 1,325 млрд

Изменение за год: 20%. Доход: $ 175 млн. Операционная прибыль: $ 11 млн. Владелец: Терри и Ким Пегула

32. «Коламбус» — $ 1, млрд

Изменение за год: 30%. Доход: $ 161 млн. Операционная прибыль: $ 19 млн. Владелец: Джон Макконнелл, Nationwide

