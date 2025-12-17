Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон

Лучший спорт 18 декабря: «Флорида» — «Лос-Анджелес» и СКА — «Ак Барс» в хоккее, «Чикаго» — «Кливленд» в НБА и фигурное катание!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «короли» неудачную серию?

«Лос-Анджелес» угодил в очевидный кризис, столкнувшись с большими трудностями в последних матчах. «Короли» потерпели три поражения подряд, забросив лишь четыре шайбы на этом отрезке. При этом в двух встречах «Кингз» смогли набрать по одному очку за поражения в овертаймах. Получится ли у «Лос-Анджелеса» прервать серию неудач во встрече с набирающей ход «Флоридой»?

Новое достижение легендарного российского вратаря в НХЛ: Бобровский вышел на шестое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди европейцев

🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 18 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд

Интрига: кто встанет на правильный путь?

«Кливленд» в этом сезоне поражает с не лучшей стороны. В прошлой регулярке клуб выиграл Восточную конференцию, а сейчас команда идёт восьмой. При этом «Кавальерс» особо не видоизменились, оставив всех главных звёзд у себя. «Чикаго» же ярко стартовал, но затем стремительно улетел вниз таблицы. Обоим составам необходимо прибавлять, кому это удастся?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк

Интрига: смогут ли «дьяволы» компенсировать потерю Грицюка и других травмированных?

Джек Хьюз, Тимо Майер, Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Шимон Немец — это далеко не полный список отсутствующих лидеров в текущем составе «Нью-Джерси». Российский форвард получил повреждение на прошлой неделе и уже пропустил два последних матча своей команды. Не сможет новичок НХЛ принять участие и в предстоящей встрече с «Вегасом». Смогут ли «Дэвилз» компенсировать потерю стольких ведущих игроков и зацепить очки на сложном выезде?

Травма россиянина оказалась сложнее, нежели казалось изначально: Арсений Грицюк пропустит два выездных матча «Нью-Джерси» из-за травмы

⛸️ 16:00: Фигурное катание, чемпионат России

Интрига: Бойкова/Козловский обойдут Мишину/Галлямова?

В третий раз подряд предолимпийский чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге. Открывать турнир будут танцоры и пары. В танцах на льду больших интриг нет — скорее всего, лидерство захватят самые опытные участники — Александра Степанова и Иван Букин. Победа в ритм-танце приблизит пару к пятому золоту чемпионата России. И вряд ли кто-то сможет помешать главным фаворитам. А вот в парном катании не всё так очевидно.

Мишина и Галлямов были самыми стабильными лидерами, которые уверенно обыгрывали всех соперников. Однако в этом сезоне их статус пошатнулся, а у главных оппонентов всё наоборот. Бойкова и Козловский выглядят лучшей версией себя в текущем сезоне. А ещё ученики Станислава Морозова голодны до побед. И очень хотят снова стать чемпионами России. Короткая программа в парах покажет, у кого больше шансов взять титул в этот раз.

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, спринт, 7,5 км, женщины

Интрига: удержит ли шведка Магнуссон лидерство в общем зачёте?

Анна Магнуссон неожиданно на старте сезона выдала шикарные результаты. Да такие, что сумела стать лидером общего зачёта Кубка мира. К счастью, топовые биатлонисты на втором этапе Кубка мира наконец-то «проснулись» и тоже начали брать медали. Это чуть пошатнуло позиции шведки на первой строчке тотала. Сейчас к ней уже вплотную подобрались соперницы. Спринт в Анси решит, останется ли Магнуссон лидером или её место займут другие биатлонистки.

🏒 19:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва

Интрига: чья победная серия прервётся в четверг?

Противостояние Игоря Никитина с его бывшей командой, которую в прошлом сезоне он привёл к историческому чемпионству в КХЛ, уже не кажется такой интригой, как в начале чемпионата, ведь в этой регулярке соперники уже успели провести два очных матча. Гораздо интереснее другое: обе команды подошли к предстоящей встрече с идентичными победными сериями, которые насчитывают три матча. В четверг одна из серий точно прервётся, а другая продлится. Чьё настроение будет испорчено?

🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань

Интрига: возьмёт ли СКА реванш за поражение в Казани?

В конце ноября санкт-петербургская и казанская команды впервые встретились в нынешнем сезоне. На казанском льду значительно сильнее оказались подопечные Анвара Гатиятулина (5:2). Сможет ли СКА спустя всего несколько недель взять реванш на домашней площадке?

Вернётся ли Игорь Ларионов на тренерский мостик СКА в этом матче? В СКА рассказали, когда Игорь Ларионов вернётся к обязанностям главного тренера

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Милан», Суперкубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется в финале Суперкубка?

«Милан» и «Наполи» в нынешнем сезоне борются за золото Серии А. Но первый трофей могут выиграть уже сейчас. Команды зарубятся за победу в Суперкубке Италии. Победитель их пары выйдет в финал на сильнейшего из матча «Болоньи» и «Интера». Отметим, что «Милан» — действующий обладатель трофея. А вот «Наполи» не брал Суперкубок аж с 2014-го.