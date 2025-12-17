Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- ⛸️ 16:00: Фигурное катание, чемпионат России
- 🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, спринт, 7,5 км, женщины
- 🏒 19:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:45: «Наполи» — «Милан», Суперкубок Италии, 1/2 финала
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: прервут ли «короли» неудачную серию?
«Лос-Анджелес» угодил в очевидный кризис, столкнувшись с большими трудностями в последних матчах. «Короли» потерпели три поражения подряд, забросив лишь четыре шайбы на этом отрезке. При этом в двух встречах «Кингз» смогли набрать по одному очку за поражения в овертаймах. Получится ли у «Лос-Анджелеса» прервать серию неудач во встрече с набирающей ход «Флоридой»?
🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто встанет на правильный путь?
«Кливленд» в этом сезоне поражает с не лучшей стороны. В прошлой регулярке клуб выиграл Восточную конференцию, а сейчас команда идёт восьмой. При этом «Кавальерс» особо не видоизменились, оставив всех главных звёзд у себя. «Чикаго» же ярко стартовал, но затем стремительно улетел вниз таблицы. Обоим составам необходимо прибавлять, кому это удастся?
🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: смогут ли «дьяволы» компенсировать потерю Грицюка и других травмированных?
Джек Хьюз, Тимо Майер, Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Шимон Немец — это далеко не полный список отсутствующих лидеров в текущем составе «Нью-Джерси». Российский форвард получил повреждение на прошлой неделе и уже пропустил два последних матча своей команды. Не сможет новичок НХЛ принять участие и в предстоящей встрече с «Вегасом». Смогут ли «Дэвилз» компенсировать потерю стольких ведущих игроков и зацепить очки на сложном выезде?
⛸️ 16:00: Фигурное катание, чемпионат России
Интрига: Бойкова/Козловский обойдут Мишину/Галлямова?
В третий раз подряд предолимпийский чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге. Открывать турнир будут танцоры и пары. В танцах на льду больших интриг нет — скорее всего, лидерство захватят самые опытные участники — Александра Степанова и Иван Букин. Победа в ритм-танце приблизит пару к пятому золоту чемпионата России. И вряд ли кто-то сможет помешать главным фаворитам. А вот в парном катании не всё так очевидно.
Мишина и Галлямов были самыми стабильными лидерами, которые уверенно обыгрывали всех соперников. Однако в этом сезоне их статус пошатнулся, а у главных оппонентов всё наоборот. Бойкова и Козловский выглядят лучшей версией себя в текущем сезоне. А ещё ученики Станислава Морозова голодны до побед. И очень хотят снова стать чемпионами России. Короткая программа в парах покажет, у кого больше шансов взять титул в этот раз.
🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, спринт, 7,5 км, женщины
Интрига: удержит ли шведка Магнуссон лидерство в общем зачёте?
Анна Магнуссон неожиданно на старте сезона выдала шикарные результаты. Да такие, что сумела стать лидером общего зачёта Кубка мира. К счастью, топовые биатлонисты на втором этапе Кубка мира наконец-то «проснулись» и тоже начали брать медали. Это чуть пошатнуло позиции шведки на первой строчке тотала. Сейчас к ней уже вплотную подобрались соперницы. Спринт в Анси решит, останется ли Магнуссон лидером или её место займут другие биатлонистки.
🏒 19:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чья победная серия прервётся в четверг?
Противостояние Игоря Никитина с его бывшей командой, которую в прошлом сезоне он привёл к историческому чемпионству в КХЛ, уже не кажется такой интригой, как в начале чемпионата, ведь в этой регулярке соперники уже успели провести два очных матча. Гораздо интереснее другое: обе команды подошли к предстоящей встрече с идентичными победными сериями, которые насчитывают три матча. В четверг одна из серий точно прервётся, а другая продлится. Чьё настроение будет испорчено?
🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмёт ли СКА реванш за поражение в Казани?
В конце ноября санкт-петербургская и казанская команды впервые встретились в нынешнем сезоне. На казанском льду значительно сильнее оказались подопечные Анвара Гатиятулина (5:2). Сможет ли СКА спустя всего несколько недель взять реванш на домашней площадке?
⚽️ 22:45: «Наполи» — «Милан», Суперкубок Италии, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто окажется в финале Суперкубка?
«Милан» и «Наполи» в нынешнем сезоне борются за золото Серии А. Но первый трофей могут выиграть уже сейчас. Команды зарубятся за победу в Суперкубке Италии. Победитель их пары выйдет в финал на сильнейшего из матча «Болоньи» и «Интера». Отметим, что «Милан» — действующий обладатель трофея. А вот «Наполи» не брал Суперкубок аж с 2014-го.