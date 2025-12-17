Скидки
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 декабря 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

Кузнецов забил первый гол за «Металлург», «Динамо» сохранило Козлова. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 17 декабря 2025 года
«Сибирь» провела два обмена защитников за сутки.

17 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Представляем обзор этих игр и сводку основных новостей дня.

«Амур» обыграл «Адмирал» и сравнял счёт в сезонной серии дальневосточного дерби

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Ли (Лихачёв, Коротких) – 07:11 (5x5)     2:0 Талалуев (Свечников, Евсеев) – 35:10 (5x5)     2:1 Петухов (Сошников) – 38:07 (5x5)     3:1 Лихачёв (Ли, Гальченюк) – 53:13 (5x5)    

Голами в составе «Амура» отметились Олег Ли, Илья Талалуев, Ярослав Лихачёв. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Егор Петухов. Ворота команд защищали голкиперы Максим Дорожко и Адам Гуска.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в сезонной серии с «Адмиралом». На данный момент команды одержали по две победы. «Амур» и «Адмирал» в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)     0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)     1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)    

В составе победителей шайбы забросили Михаил Фёдоров, Александр Петунин, Игорь Нечаев, Дерек Барак, Руслан Исхаков и Евгений Кузнецов. В составе «Сочи» единственный гол во встрече забил Сергей Попов на последней минуте третьего периода. Для Кузнецова шайба стала первой в сезоне и в составе «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» совершила обмен защитниками с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с хоккейным клубом «Динамо» Москва, в результате которого новосибирскую команду пополнил защитник Никита Баклашёв. В обратном направлении отправился защитник Роман Калиниченко.

Никита Баклашёв родился 5 февраля 2005 года в Москве. Здесь же начал карьеру. Защитник — воспитанник динамовской школы. В 2021 году дебютировал за команду бело-голубых в МХЛ. В июле 2024 года хоккеиста отдали в аренду в ХК «Сочи». Впервые сыграл в КХЛ 3 октября 2024 года. 16 марта 2025 года забросил первую шайбу в лиге. Баклашёв принял участие в 42 матчах чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

25-летний Калиниченко провёл в КХЛ 71 встречу и набрал 3 (1+2) очка. Защитник является воспитанником ЦСКА и провёл бо́льшую часть своей карьеры в командах системы армейцев, перейдя в «Сибирь» в межсезонье.

«Сибирь» обменяла защитника Александра Лукина в «Ладу»

Хоккейные клубы «Лада» и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого состав тольяттинской команды пополнил защитник Александр Лукин. Новосибирский клуб получил денежную компенсацию.

21-летний Лукин является воспитанником подмосковного «Витязя». В КХЛ Лукин провёл за «Сибирь» 35 матчей и набрал три очка.

Вячеслав Козлов назначен главным тренером московского «Динамо» в КХЛ

Вячеслав Козлов назначен главным тренером московского «Динамо» в КХЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых. С 17 ноября специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня наставник утверждён на пост главного тренера бело-голубых.

Ранее в роли старшего тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

Кроме того, как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб Вячеслава Козлова в московском «Динамо» в скором времени войдёт Равиль Якубов. Специалист будет исполнять функции старшего тренера.

Алексей Исаков и Игорь Гришин — тренеры KHL U23 Stars на Матче звёзд

КХЛ представила тренеров KHL U23 Stars на Матче звёзд в Екатеринбурге, ими станут Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»).

«Для обоих специалистов ближайший звёздный уикенд станет дебютным в карьере. Алексей Исаков работает в КХЛ только первый сезон, нижегородцы одержали 22 победы в 36 матчах. Игорь Гришин в сезоне-2022/2023 работал в «Спартаке», а в текущем чемпионате возглавляет «Нефтехимик», с которым, как и Исаков, идёт на пятом месте в своей конференции. На счету обоих специалистов победы в чемпионате ВХЛ», — сказано в сообщении КХЛ.

В Минспорта Нижегородской области опровергли сроки сдачи ледовой арены в конце 2026 года

Министерство спорта Нижегородской области опровергло ранее появившуюся новость, что срок сдачи новой ледовой арены — конец 2026 года.

«В настоящее время строительная готовность ледовой арены на стрелке в Нижнем Новгороде составляет 99%. Строительно-монтажные работы на объекте практически завершены, ведутся пусконаладочные работы, а также отрабатываются комментарии МЧС.

В конце декабря 2025 года начнётся итоговая проверка объекта, необходимая для получения разрешительных документов на ввод арены в эксплуатацию. Планируемый срок ввода — начало 2026 года, что предусмотрено концессией. Решение о проведении матчей хоккейный клуб «Торпедо» будет принимать совместно с КХЛ, исходя из официального календаря сезона.

Дополнительно сообщаем, что речь в докладе Екатерины Париловой шла о переносе срока сдачи отчётности региона по данному объекту в министерство спорта РФ на декабрь 2026 года, что подтверждено соглашением между ведомствами», — сообщили в министерстве спорта «Чемпионату».

Матчи 18 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
Новости. Хоккей
Все новости RSS

