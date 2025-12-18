«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва

«Сибирь» провалила старт сезона. Падение новосибирцев было настолько значительным, что следом за двумя главными тренерами команду покинул и её капитан Владимир Ткачёв. Трансфер нападающего из «Трактора» летом выглядел сильным шагом как для клуба, делающего ставку на нового лидера, так и для игрока, чья роль в Новосибирске была явно более внушительной, нежели в Челябинске.

Однако ни с Вадимом Епанчинцевым, ни с Вячеславом Буцаевым найти свою игру «Сибири» не удалось. На фоне антирекордной серии поражений и клуб, и игрок искали варианты смены обстановки. Большой обмен с «Торпедо» оказался выгодным для всех сторон. Новички новосибирцев Михаил Абрамов и Антон Косолапов быстро влились в игру, практически с ходу стал забивать за Нижний Новгород и Ткачёв.

В интервью «Чемпионату» Владимир рассказал, как обживается в городе на Оке, ещё раз объяснил своё видение причин поражений «Сибири», вспомнил «Ак Барс» и поделился секретами своих фирменных буллитов. Кстати, если вы путаете двух Ткачёвых, то небольшой анонс – следом за беседой с Владимиром Александровичем в ближайшее время у нас выйдет и интервью с Владимиром Эдуардовичем.

Владимир Ткачёв Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Алексей Исаков – требовательный тренер, с интересным подходом к работе»

– Приветствуем вас в новой команде. Уже успели забросить три шайбы за «Торпедо», можно сказать, полностью как-то освоились?

– Осваиваюсь пока потихоньку, тренировочный процесс идёт ежедневно. На каждой тренировке узнаём что-то новое, учимся, работаем.

– Что скажете по поводу стиля игры «Торпедо»? Много обсуждений, как команда играет с Алексеем Исаковым. Ваши ожидания о стиле игры команды совпали с тем, что видите на практике?

– Конечно, понимал, куда я перехожу, в какой хоккей команда играет, как она играет. Организованно, много игры в пас, комбинаций. Некоторые требования для меня уже были знакомыми, с чем-то знакомлюсь по ходу дела. Процесс адаптации продолжается.

– Пауза на игры сборных для вас в этом плане в плюс? Практически сразу после перехода появилась возможность неформально пообщаться с партнёрами по команде, лучше влиться в тренировочный процесс без рутины от игр.

– Здорово, что ещё до паузы успел сыграть хотя бы несколько игр, затем потренироваться. Думаю, пауза была своевременная и для меня, и для команды.

– Стиль игры у «Торпедо» достаточно креативный, комбинационный. Он вам ближе и понятнее, сравнивая, например, с жёсткой системной «Сибирью» при Вячеславе Буцаеве?

– Главное, чтобы всё получалось и был результат.

– То есть вы сторонник того, что результат превыше всего? Даже если тактика — держать счёт 1:0 или ждать буллитов?

– Хоккей – многогранный вид спорта. Поэтому по-разному матчи складываются, команды по-разному действуют. Где-то мы видим обилие заброшенных шайб и сухие матчи тоже видим. Нужно уметь играть в любой хоккей.

– Но есть ведь ещё и личное удовольствие от процесса…

– Разумеется. И в «Торпедо» сейчас я его получаю. Бесспорно, многое в игре Нижнего Новгорода мне сейчас импонирует. Поэтому удовольствие от игры получаю каждый день.

– Не могу не спросить про стиль работы Алексея Исакова с хоккеистами. Много от кого приходилось слышать, что он достаточно прогрессивный тренер, на лёгком контакте с игроками. Это действительно так? Непривычно видеть дипломатичный подход?

– Я бы не сказал, что идёт прямо какое-то лёгкое, неформальное общение. На самом деле, идёт рабочий процесс, и Алексей Геннадьевич – достаточно требовательный тренер. С интересным подходом в первую очередь, с занимательными тренировками. Мне нравится, как он ведёт саму игру.

При этом я бы не сказал, что есть какая-то лёгкость в общении. Идёт нормальный, рабочий процесс. Тренеры – это тренеры, игроки – это игроки. Все это понимают, и все к этому относятся с уважением.

– То есть, даже несмотря на то что у вас не такая значительная разница в возрасте, вся работа строится в рамках субординации? В правильном смысле этого слова.

– Конечно. А как иначе? Мы уважаем Алексея Геннадьевича.

Алексей Исаков Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

«Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет новой историей»

– Как освоились в Нижнем Новгороде в плане быта? Насколько долго привыкали к городу после переезда?

– Это такие уже второстепенные вещи. Когда переходишь в другую команду по ходу сезона, первостепенно уловить все нюансы игры и быть погружённым, собственно, в хоккей.

– Как вам Нижний Новгород? И в хоккейном плане, и в общем.

– «Нагорный» – отличный дворец. Всегда забит до отказа, поддержка трибун невероятная. Город сам пока не успел полностью посмотреть, потому что тренируюсь в основном. Надеюсь, в скором времени найду время.

– Перед переходом в «Сибирь» вы говорили, что особенно ждёте услышать в Новосибирске, уже будучи игроком домашней команды, знаменитое «Славься, Сибирь». А было ли такое с Нижним Новгородом? Ждали «Нижегородскую лирическую»?

– Есть такое, конечно. Фишки местных команд и игроки выездных клубов знают, кто не первый год в лиге, это запоминается. Конечно, приятно слышать такое единение трибун, особенное чувство.

– Ждёте переезда на новую арену? После «Сибирь-Арены» вам пришлось ненадолго вернуться будто бы немного в прошлое в «Нагорном».

– На самом деле, и в «Нагорном» себя чувствую совершенно комфортно. Хороший дворец. В первую очередь концентрируюсь на игре, а новая арена уже будет новой историей. Посмотрим, какие эмоции будут от игры в новом дворце, понятно будет, только когда там уже окажемся.

Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде Фото: hctorpedo.ru

– Оказавшись внутри, вы поняли для себя, в чём феномен «Торпедо» этого сезона? Мало кто вообще верил в успех клуба: новый тренер без опыта в КХЛ, были проблемы в предсезонных играх, но тем не менее команда идёт в лидерах на Западе.

– Будем оценивать наши результаты весной. Пока рано о чём-то говорить.

– То есть для вас результаты регулярки не столь важны? Настрой именно на плей-офф?

– Безусловно, хочется побеждать и в регулярном чемпионате. В принципе, в каждом матче. И результат в регулярном чемпионате, итоговое место тоже имеют своё значение.

Хочется занять максимально высокое место, это одна из главных задач на сезон. Но дальше всё решается в плей-офф. Всё важно: и плей-офф, и регулярный чемпионат. Для нас нет второстепенных матчей, второстепенных задач. В каждом матче настраиваемся только на победу.

– В регулярном чемпионате ключевое – обеспечить преимущество домашней площадки? Вряд ли ведь могут идти разговоры о выборе соперника.

– Я думаю, ни в одной команде нет таких разговоров.

«Вряд ли я уже окажусь в НХЛ – поздно ехать, но каждый решает сам»

– Вы говорили, что переход в «Торпедо» был во многом связан с тем, что хочется быть в команде, которая борется за самые высокие места. Насколько в этом плане был важен для вас фактор игрового времени? Готовы ли вы рассматривать себя с позиции игрока четвертой тройки?

– Не знаю, об этом на переговорах с клубами не так много думаешь. Надо играть в хоккей, приносить результат. А там уже будет видно, как много ты будешь играть.

– Как я понимаю, в переговоры по вам «Ак Барс» не включался?

– Нет, из Казани мне не звонили.

– И всё же – есть внутреннее желание ещё раз сыграть за «Ак Барс»? Всё-таки вы же считаете себя казанским воспитанником.

– Об этом не думал. Разумеется, с уважением и теплотой вспоминаю Казань, я заканчивал там хоккейную школу. И провёл несколько хороших сезонов, успешных. Это факт. Но о возвращении в Казань не думал, переговоров каких-то не было, интереса ко мне, видимо, тоже.

Когда с агентом выбираем команду, думаем прежде всего сейчас о моей карьере, где мне будет комфортнее и где больше каких-то личных и командных перспектив.

– Следите за тем, как сейчас играет «Ак Барс»? Остались знакомые в Казани?

– Многие уже ушли, больше сейчас всё-таки держу связь с ребятами из Челябинска.

Владимир Ткачёв в составе «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

– Успели породниться, сблизиться с ребятами за годы в «Тракторе»?

– У меня там много друзей, поэтому продолжаем общаться, хоть и выступаем сейчас в разных командах. Связь поддерживаем.

– Вас удивили решение Виталия Кравцова об отъезде в НХЛ и затем его спешное возвращение домой?

– Не знаю, что тут сказать. Если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет? Пусть попробует. Он провёл отличный сезон в КХЛ, мог только порадоваться за него. Дальше уже как всё сложилось – другой вопрос, но каждый сам решает, что ему комфортнее.

– И всё-таки стоит ли уходить с насиженного места, когда всё получается? У вас в карьере как таковой попытки попробовать себя в НХЛ не было.

– Повторюсь, каждый решает в этом плане сам.

– Вы ставили в принципе перед собой вопрос о возможном отъезде в Америку?

– Вопрос возникал, но, как видите, решил остаться.

– Есть ли сейчас какое-то сожаление на этот счёт?

– Нет, наверное. Не готов пока ответить на этот вопрос.

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– И всё-таки в теории вас ещё можно представить в НХЛ или уже, скорее всего, нет?

– Честно – вряд ли. Уже, думаю, поздно ехать.

«На тему «Сибири» я говорил достаточно, все мысли сейчас о «Торпедо»

– Вы на эти вопросы отвечали, но хочется подойти к итоговому выводу. У вас было много ожиданий от «Сибири» перед стартом сезона. Вы уже поняли, почему многое пошло не по плану?

– Не знаю, если честно. Много разных факторов сложилось так, что всё пошло не по плану. Но сезон при этом ещё ни для кого не потерян, команда не сдаётся. Дальше развивать эту тему не хочется.

– То есть, на ваш взгляд, нужно бороться до последнего матча, а не уходить в перестройку с прицелом на следующие годы? Такой подход не принят в России, однако часто встречается в Америке.

– Не знаю, это вопросы скорее к руководству команды, к генеральному менеджеру, а не к игроку. Наше дело – играть в хоккей.

– Переход в «Торпедо» в таком случае – попытка личной перезагрузки?

– Возможно. Я уже много говорил на тему «Сибири», мне кажется, достаточно. Все мысли сейчас о «Торпедо».

– В новой команде уже удалось достичь взаимопонимания с партнёрами по звену?

– Процесс идёт. Не всё сразу, нужно время. Наша задача – выходить и выполнять игровое задание. В любом звене. Без разницы, с кем, в какой связке.

– В «Сибири» вы были штатным буллитёром и в целом давно известны как исполнитель буллитов. Есть фирменные секреты штрафных бросков?

– А секреты рассказывать и не надо. Стараешься смотреть, как действует тот или иной вратарь, как он играет.

– То есть в первую очередь имеет значение то, против какого вратаря выходите?

– Разумеется, это работает в обе стороны. Иногда понимаешь, что кто-то выкатывается сразу, кто-то, наоборот, глубоко в воротах сидит. Сложно выходить против тех, с кем тренировался долгое время. Ты его знаешь хорошо, но и он тебя хорошо знает. Нужно что-то нестандартное придумывать.

Если вратарь тебе незнаком, то можно попробовать что-то уже хорошо отработанное, что выучил давно и всегда получается. Уверенность важна.

– Серию буллитов сократили с пяти до трёх попыток – это плюс или минус? Насколько вообще буллиты нужны в современном хоккее?

– Как по мне, буллиты – часть игры. А длительность серии буллитов – не могу сказать, что она что-то серьёзно поменяла.

– Хоккей 3х3 насколько вам комфортен и понятен? Сейчас он активно развивается даже как отдельный вид спорта.

– Если про второй момент говорить, то в матчах 3х3 совсем другая коробка. Какие там нюансы, если честно, не знаю. Сам не пробовал. Хоккей 3х3 в овертайме – это тоже часть игры. Правила нам не подвластны, мы просто выходим играть в хоккей, не думаем, как и в каком формате. Просто делаем свою работу.