Чемпион НХЛ вернулся! Обескровленная «Флорида» — вновь в зоне плей-офф

«Лос-Анджелес» до поры до времени уверенно себя чувствовал в зоне плей-офф, однако три поражения подряд поставили под угрозу беспроблемное нахождение в восьмёрке.

«Флорида» же проделывает обратный путь – команда Пола Мориса начинает выходить из кризиса и в последних шести матчах одержала пять побед. Сегодня место в воротах тренерский штаб доверил Даниилу Тарасову.

На старте команды показали очень вязкую игру с минимумом опасных моментов. Впрочем, по такому сценарию развиваются почти все игры «Лос-Анджелеса» в этом сезоне. «Короли» счёт и открыли – Брандт Кларк набросил от синей линии, а Йоэль Армиа подставил клюшку на пятаке.

В первом периоде «Флорида» сравнять не смогла, зато уже на третьей минуте второго ответила ровно таким же голом – Экблад набросил, а Лунделл сыграл на подставлении. Чуть позже хозяева уже вели – Вераге доел момент на пятаке, а Андрей Кузьменко не смог вытащить шайбу с ленточки.

«Кингз» должны были сравнивать счёт, однако две штанги и выход «в ноль» Мура, который тщетно пытался раздёргать Тарасова, не были реализованы.

А вот старт третьей двадцатиминутки «короли» проспали. Вераге и Маршан полетели в форчекинг, отобрали шайбу, а Брэд отлично прострелил на Беннетта.

Спокойную концовку «пантеры» себе обеспечить не смогли, в дело вмешался курьёз – Форслинг пытался вывести шайбу из зоны, попал в ногу Фиале, а от него шайба юркнула в ворота застывшего Тарасова.

За пять минут до конца гости должны были сравнивать счёт, Тревор Мур вновь убежал на рандеву с Тарасовым, но россиянин выиграл и вторую дуэль, принеся команде победу. На счету Даниила сегодня 27 сейвов.

Чемпион НХЛ вернулся! Обескровленная «Флорида» одержала шестую победу в семи последних матчах и вернулась в зону плей-офф.